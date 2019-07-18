Клопп: «Мы не можем каждый год тратить по 300 млн, как „Сити“ и ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил, что в это трансферное окно от мерсисайдцев не стоит ждать громких приобретений.

Как я говорил ранее, это будет не самое громкое трансферное окно для «Ливерпуля». Я бы сказал, что за последние два года мы серьёзно инвестировали в команду и не можем делать так каждый год.

Люди же говорят: «Ну, теперь нужно потратить ещё 200-300 млн фунтов». Но в мире есть только два клуба – «Сити» и ПСЖ , которые могут тратить столько каждый год, хотя на данный момент похоже, что к ним добавились «Барселона» и «Реал».

Но у нас всё в порядке. Я доволен командой. Посмотрим, может, найдём кого-то на одну позицию. Но никакой срочной необходимости в этом нет.