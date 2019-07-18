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Клопп: «Мы не можем каждый год тратить по 300 млн, как „Сити“ и ПСЖ»

сегодня, 03:59

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в это трансферное окно от мерсисайдцев не стоит ждать громких приобретений.

Как я говорил ранее, это будет не самое громкое трансферное окно для «Ливерпуля». Я бы сказал, что за последние два года мы серьёзно инвестировали в команду и не можем делать так каждый год.

Люди же говорят: «Ну, теперь нужно потратить ещё 200-300 млн фунтов». Но в мире есть только два клуба – «Сити» и ПСЖ, которые могут тратить столько каждый год, хотя на данный момент похоже, что к ним добавились «Барселона» и «Реал».

Но у нас всё в порядке. Я доволен командой. Посмотрим, может, найдём кого-то на одну позицию. Но никакой срочной необходимости в этом нет. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.

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allemz
allemz ответил Don trambon
   97 / 808
сегодня в 14:51
что ты только что написал?) Я не против МС, но *за последние 2 года мс потратил 139 лямов* это фейспалм) Открываем яндекс/гугл в поисковой строке вводим манчестер сити трансферы за последние 5 лет и опа на 1м месте в списке трансфермаркт(я думаю, что это авторитетный источник которому можно доверять) и что видим: МС: 17/18 - Сумма: 317,50 Млн € 18/19 - Сумма: 78,59 Млн € 19/20 - Сумма: 90,00 Млн € ещё не закрыто. Ливерпуль: 17/18 - Сумма: 173,88 Млн € (ван Дейк, Салах, Робертсон, Чемберлен и другие) 18/19 - Сумма: 182,20 Млн € (Алиссон, Фабиньо, Кейта) 19/20 - Сумма: 1,90 Млн € ещё открыто Итого МС - 486,09 на данный момент против 357,98 Ливерпуля. Да же по сезонам 17/18 и 18/19 у МС трат на игроков больше. По сезонам 18/19 и 19/20 168,59 МС против 184,10 Ливерпуля, разница в 15,51 млн в сторону Ливерпуля, но учитывая что эти Англия, то это не значительный перевес который ещё может измениться за месяц. Так что не надо тут)
139 и 168, омг, какая большая разница)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   420 / 808
сегодня в 13:56
Клопп забыл постоянного участника Лиги Европы и обладателя почетного 6го места АПЛ. Это конечно же розовый муу)) Там себе позволить чилийского бегунка на лавку с зарплатой, как у Мане и Салаха вместе взятых
Ptaha91
Ptaha91 ответил anyway
   374 / 808
сегодня в 13:31
очередное скаузерское предсказание из разряда следующий сезон точно наш?
одно знаю точно что не ваш)
anyway
anyway ответил Ptaha91
   362 / 808
сегодня в 12:54
тут смотреть никуда не нужно , первое уволнение в сезоне будет Сульшера, а мы...занесем ведь куда надо...и ВАР не поможет
очередное скаузерское предсказание из разряда следующий сезон точно наш?
Don trambon
Don trambon ответил allemz
   84 / 808
сегодня в 12:07
МС за последние 2 года потратил 139 лямов, учитывая что в последний раз серьезно обновлялись только 3 года назад, когда Пепс пришел. Про МЮ и Барселону он умолчал. Первые с 2013 года потратили около 1 млрд и ничего не выиграли, а вторые гасят дикие отступные за распиаренных петухов (хоть и по вине овоща Бартомеу). Хотя Клопп порой забывает, что Ливерпуль при нем заиграл только после двух жарких трансферных периодов под 210 лямов, а иначе сидел бы и продолжал дальше бомбить с игры Кариуса, Морено, Ловрена, Лалланы и прочих Миньолетов. А ведь еще до покупки Салаха, заявлял, что готов давать результат без трансферов, чего не могут Моур, Конте, Пеп. Во как бывает, мистер Клопп..
что ты только что написал?) Я не против МС, но *за последние 2 года мс потратил 139 лямов* это фейспалм)

Открываем яндекс/гугл в поисковой строке вводим манчестер сити трансферы за последние 5 лет и опа на 1м месте в списке трансфермаркт(я думаю, что это авторитетный источник которому можно доверять) и что видим:
МС:
17/18 - Сумма: 317,50 Млн €
18/19 - Сумма: 78,59 Млн €
19/20 - Сумма: 90,00 Млн € ещё не закрыто.
Ливерпуль:
17/18 - Сумма: 173,88 Млн € (ван Дейк, Салах, Робертсон, Чемберлен и другие)
18/19 - Сумма: 182,20 Млн € (Алиссон, Фабиньо, Кейта)
19/20 - Сумма: 1,90 Млн € ещё открыто

Итого МС - 486,09 на данный момент против 357,98 Ливерпуля. Да же по сезонам 17/18 и 18/19 у МС трат на игроков больше.
По сезонам 18/19 и 19/20 168,59 МС против 184,10 Ливерпуля, разница в 15,51 млн в сторону Ливерпуля, но учитывая что эти Англия, то это не значительный перевес который ещё может измениться за месяц.

Так что не надо тут)
Ptaha91
Ptaha91 ответил anyway
   374 / 808
сегодня в 11:40
учитывая что в АПЛ ввели ВАР посмотрим кто еще останется на дне...
тут смотреть никуда не нужно , первое уволнение в сезоне будет Сульшера, а мы...занесем ведь куда надо...и ВАР не поможет
anyway
anyway ответил Ptaha91
   362 / 808
сегодня в 11:37
в любом случае все трансферы Клоппа оправдали себя и выросли в цене, плюс подтянул Арнольда из академии , Робертсон за копейки, а вы так и остались с Погба и Санчесом на дне))
учитывая что в АПЛ ввели ВАР посмотрим кто еще останется на дне...
Ptaha91
Ptaha91 ответил anyway
   374 / 808
сегодня в 11:24
В 2016 году Юрген Клопп обрушился с критикой на трансфер Поля Погба: "Я бы не стал тратить столько на одного игрока. Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе". Скоро ливерпуль делает рекордные трансферы ван дейка и алиссона. Клопп: "мне это не слишком интересно. Мы не задаем цены, цены устанавливает рынок." А сейчас он опять говорит что ливер не может тратить по 200 - 300 миллионов 🤦🏾‍♂🤦🏾‍♂🤦🏾‍♂ Одним словом двуличный скаузерский перевертыш, он наверное вообще не помнит что говорил раньше по этой теме, что так умело переобувается...
в любом случае все трансферы Клоппа оправдали себя и выросли в цене, плюс подтянул Арнольда из академии , Робертсон за копейки, а вы так и остались с Погба и Санчесом на дне))
anyway
anyway
   362 / 808
сегодня в 11:17
В 2016 году Юрген Клопп обрушился с критикой на трансфер Поля Погба:

"Я бы не стал тратить столько на одного игрока. Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе".

Скоро ливерпуль делает рекордные трансферы ван дейка и алиссона.

Клопп: "мне это не слишком интересно. Мы не задаем цены, цены устанавливает рынок."

А сейчас он опять говорит что ливер не может тратить по 200 - 300 миллионов 🤦🏾‍♂🤦🏾‍♂🤦🏾‍♂

Одним словом двуличный скаузерский перевертыш, он наверное вообще не помнит что говорил раньше по этой теме, что так умело переобувается...
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   636 / 808
сегодня в 11:15
Реал тоже не делал трансферы, а ЛЧ взял 3 раза подряд
Ptaha91
Ptaha91 ответил sparxx2
   374 / 808
сегодня в 11:09
Даже смешно читать. Но пипл хавает, так что всё норм. Дайте ему уже ещё пол ярда на подкорм ФА чинуш, Скомин и т.д....
мозги включи, трансферов нет, все занесли в кабинет,будущий чемпион Апл и ЛЧ уже известен.
sparxx2
sparxx2
   500 / 808
сегодня в 10:05
Даже смешно читать.
Но пипл хавает, так что всё норм.
Дайте ему уже ещё пол ярда на подкорм ФА чинуш, Скомин и т.д....
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 808
сегодня в 09:51
Шейхи могут себе позволить, пока не переступят черту финансового "fair play".
VIPded
VIPded
   54 / 808
сегодня в 09:39
Готовит оправдалки заранее Клопп...)))
Gelious
Gelious
   130 / 808
сегодня в 09:36
И причем здесь Реал? Он лишь одно ТО вкладывается. И то, начал уже продажу игроков. Азара и чуть сверху уже отбили. А лето еще продолжается. Мадрид всегда мог тратить кучу денег, но не делает этого ведь. Как нелепо в один ряд поставить королей и котолонский мешок
Don trambon
Don trambon ответил DXTK
   84 / 808
сегодня в 09:23
если не тратят на игроков, значит тратят на судей.........
Бугага. Если судить по твоему комменту, то Тоттенхэм последние года сидевший без трансферов, всю бригаду арбитров скупила, но и это не помогло(
Left Boy
Left Boy
   291 / 808
сегодня в 09:22
Какой же нытик, я ору. Ещё недавно он ныл, что Ливер вообще не способен и не будет тратить большие деньги, потому что это, мол, позиция Клоппа - смысла в больших тратах он не видит.

...а потом ливер выложил чёрт знает какие суммы за Пуккера, Ван Диджикея и Скомину - очкарик резко переобулся
spartach091
spartach091
   67 / 808
сегодня в 09:16
Клопп красава
Мешков сразу определил
DXTK
DXTK
   155 / 808
сегодня в 08:57
если не тратят на игроков, значит тратят на судей.........
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил Ruslik1982
   282 / 808
сегодня в 08:52
но и у Ливера "ребята с лавки" вышли и отгрузили Барсе 4 штуки
у ливера есть яйца, а барса во главе с бесхребетным гномом, который только и смотрел как мячи вынимают из ворот штегена сдулась
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Ozabot
   184 / 808
сегодня в 08:23
«Ливерпулю» было бы неплохо укомплектовать лавку, чтобы не колбаситься в середине сезона. У того же «Сити» ребята с лавки не сильно уступают основе.
но и у Ливера "ребята с лавки" вышли и отгрузили Барсе 4 штуки
ДАША Д
ДАША Д
   177 / 808
сегодня в 08:03
Пока Клопп приносит клубу большие барыши.
beefs
beefs
   126 / 808
сегодня в 07:55
Разумно, ждём чемпионство...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил Ozabot
   282 / 808
сегодня в 07:32
«Ливерпулю» было бы неплохо укомплектовать лавку, чтобы не колбаситься в середине сезона. У того же «Сити» ребята с лавки не сильно уступают основе.
сити это мешок
allemz
allemz
   97 / 808
сегодня в 05:09
МС за последние 2 года потратил 139 лямов, учитывая что в последний раз серьезно обновлялись только 3 года назад, когда Пепс пришел.
Про МЮ и Барселону он умолчал. Первые с 2013 года потратили около 1 млрд и ничего не выиграли, а вторые гасят дикие отступные за распиаренных петухов (хоть и по вине овоща Бартомеу).
Хотя Клопп порой забывает, что Ливерпуль при нем заиграл только после двух жарких трансферных периодов под 210 лямов, а иначе сидел бы и продолжал дальше бомбить с игры Кариуса, Морено, Ловрена, Лалланы и прочих Миньолетов. А ведь еще до покупки Салаха, заявлял, что готов давать результат без трансферов, чего не могут Моур, Конте, Пеп. Во как бывает, мистер Клопп..
Ozabot
Ozabot
   416 / 808
сегодня в 04:34
«Ливерпулю» было бы неплохо укомплектовать лавку, чтобы не колбаситься в середине сезона. У того же «Сити» ребята с лавки не сильно уступают основе.
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 04:27
Колбасня не меньше тратит.
Bastardo
Bastardo
   264 / 808
сегодня в 04:15
МЮ тратит хуже ПСЖ и МС, почему их не упоминают?
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