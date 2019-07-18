Клопп: «Мы не можем каждый год тратить по 300 млн, как „Сити“ и ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в это трансферное окно от мерсисайдцев не стоит ждать громких приобретений.
Как я говорил ранее, это будет не самое громкое трансферное окно для «Ливерпуля». Я бы сказал, что за последние два года мы серьёзно инвестировали в команду и не можем делать так каждый год.
Люди же говорят: «Ну, теперь нужно потратить ещё 200-300 млн фунтов». Но в мире есть только два клуба – «Сити» и ПСЖ, которые могут тратить столько каждый год, хотя на данный момент похоже, что к ним добавились «Барселона» и «Реал».
Но у нас всё в порядке. Я доволен командой. Посмотрим, может, найдём кого-то на одну позицию. Но никакой срочной необходимости в этом нет.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.
Открываем яндекс/гугл в поисковой строке вводим манчестер сити трансферы за последние 5 лет и опа на 1м месте в списке трансфермаркт(я думаю, что это авторитетный источник которому можно доверять) и что видим:
МС:
17/18 - Сумма: 317,50 Млн €
18/19 - Сумма: 78,59 Млн €
19/20 - Сумма: 90,00 Млн € ещё не закрыто.
Ливерпуль:
17/18 - Сумма: 173,88 Млн € (ван Дейк, Салах, Робертсон, Чемберлен и другие)
18/19 - Сумма: 182,20 Млн € (Алиссон, Фабиньо, Кейта)
19/20 - Сумма: 1,90 Млн € ещё открыто
Итого МС - 486,09 на данный момент против 357,98 Ливерпуля. Да же по сезонам 17/18 и 18/19 у МС трат на игроков больше.
По сезонам 18/19 и 19/20 168,59 МС против 184,10 Ливерпуля, разница в 15,51 млн в сторону Ливерпуля, но учитывая что эти Англия, то это не значительный перевес который ещё может измениться за месяц.
Так что не надо тут)
Открываем яндекс/гугл в поисковой строке вводим манчестер сити трансферы за последние 5 лет и опа на 1м месте в списке трансфермаркт(я думаю, что это авторитетный источник которому можно доверять) и что видим:
МС:
17/18 - Сумма: 317,50 Млн €
18/19 - Сумма: 78,59 Млн €
19/20 - Сумма: 90,00 Млн € ещё не закрыто.
Ливерпуль:
17/18 - Сумма: 173,88 Млн € (ван Дейк, Салах, Робертсон, Чемберлен и другие)
18/19 - Сумма: 182,20 Млн € (Алиссон, Фабиньо, Кейта)
19/20 - Сумма: 1,90 Млн € ещё открыто
Итого МС - 486,09 на данный момент против 357,98 Ливерпуля. Да же по сезонам 17/18 и 18/19 у МС трат на игроков больше.
По сезонам 18/19 и 19/20 168,59 МС против 184,10 Ливерпуля, разница в 15,51 млн в сторону Ливерпуля, но учитывая что эти Англия, то это не значительный перевес который ещё может измениться за месяц.
Так что не надо тут)
"Я бы не стал тратить столько на одного игрока. Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе".
Скоро ливерпуль делает рекордные трансферы ван дейка и алиссона.
Клопп: "мне это не слишком интересно. Мы не задаем цены, цены устанавливает рынок."
А сейчас он опять говорит что ливер не может тратить по 200 - 300 миллионов 🤦🏾♂🤦🏾♂🤦🏾♂
Одним словом двуличный скаузерский перевертыш, он наверное вообще не помнит что говорил раньше по этой теме, что так умело переобувается...
"Я бы не стал тратить столько на одного игрока. Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе".
Скоро ливерпуль делает рекордные трансферы ван дейка и алиссона.
Клопп: "мне это не слишком интересно. Мы не задаем цены, цены устанавливает рынок."
А сейчас он опять говорит что ливер не может тратить по 200 - 300 миллионов 🤦🏾♂🤦🏾♂🤦🏾♂
Одним словом двуличный скаузерский перевертыш, он наверное вообще не помнит что говорил раньше по этой теме, что так умело переобувается...
Но пипл хавает, так что всё норм.
Дайте ему уже ещё пол ярда на подкорм ФА чинуш, Скомин и т.д....
Но пипл хавает, так что всё норм.
Дайте ему уже ещё пол ярда на подкорм ФА чинуш, Скомин и т.д....
...а потом ливер выложил чёрт знает какие суммы за Пуккера, Ван Диджикея и Скомину - очкарик резко переобулся
...а потом ливер выложил чёрт знает какие суммы за Пуккера, Ван Диджикея и Скомину - очкарик резко переобулся
Мешков сразу определил
Мешков сразу определил
Про МЮ и Барселону он умолчал. Первые с 2013 года потратили около 1 млрд и ничего не выиграли, а вторые гасят дикие отступные за распиаренных петухов (хоть и по вине овоща Бартомеу).
Хотя Клопп порой забывает, что Ливерпуль при нем заиграл только после двух жарких трансферных периодов под 210 лямов, а иначе сидел бы и продолжал дальше бомбить с игры Кариуса, Морено, Ловрена, Лалланы и прочих Миньолетов. А ведь еще до покупки Салаха, заявлял, что готов давать результат без трансферов, чего не могут Моур, Конте, Пеп. Во как бывает, мистер Клопп..
Про МЮ и Барселону он умолчал. Первые с 2013 года потратили около 1 млрд и ничего не выиграли, а вторые гасят дикие отступные за распиаренных петухов (хоть и по вине овоща Бартомеу).
Хотя Клопп порой забывает, что Ливерпуль при нем заиграл только после двух жарких трансферных периодов под 210 лямов, а иначе сидел бы и продолжал дальше бомбить с игры Кариуса, Морено, Ловрена, Лалланы и прочих Миньолетов. А ведь еще до покупки Салаха, заявлял, что готов давать результат без трансферов, чего не могут Моур, Конте, Пеп. Во как бывает, мистер Клопп..