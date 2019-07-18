Оби Микел завершил карьеру в сборной Нигерии

Капитан сборной Нигерии объявил о завершении международной карьеры.

В Египте я начал и заканчиваю свои выступления за сборную. В 2006 году я впервые сыграл на Кубке Африки здесь, в Египте. А Кубок Африки-2019 знаменует окончание моей карьеры за национальную команду.

Я благодарен своей сборной за то, что благодаря ней обо мне узнали на мировой арене и я смог построить отличную карьеру. В 32 гора настала пора прощаться со сборной и уступить дорогу молодежи, которая проделала замечательную работу, завоевав бронзу Кубка Африканских Наций-2019. Спасибо болельщикам и моей стране за доверие, поддержку и любовь, которую вы давали мне в последние 15 лет.