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Оби Микел завершил карьеру в сборной Нигерии

вчера, 17:32

Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел объявил о завершении международной карьеры.

В Египте я начал и заканчиваю свои выступления за сборную. В 2006 году я впервые сыграл на Кубке Африки здесь, в Египте. А Кубок Африки-2019 знаменует окончание моей карьеры за национальную команду.

Я благодарен своей сборной за то, что благодаря ней обо мне узнали на мировой арене и я смог построить отличную карьеру. В 32 гора настала пора прощаться со сборной и уступить дорогу молодежи, которая проделала замечательную работу, завоевав бронзу Кубка Африканских Наций-2019. Спасибо болельщикам и моей стране за доверие, поддержку и любовь, которую вы давали мне в последние 15 лет.

Оби Микел дебютировал в сборной в 2005 году. С тех пор он провел за команду 89 матчей, забив 6 голов. На клубном уровне он известен по выступлениям в составе «Челси», где играл больше 10 лет. Сейчас Оби Микел является игроком «Трабзонспора».

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Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
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вчера в 18:37
Пора отдыхать или попробовать себя в спартаке.
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