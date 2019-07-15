Зов крови. 10 игроков, вернувшихся в родные клубы на закате

сегодня, 16:30

Вдохновившись примером Анюкова, который в первом матче после возвращения в «Крылья Советов» переиграл ЦСКА , «Соккер.ру» рассказывает о похожих случаях.

Александр Анюков (Россия) – «Крылья Советов»

Анюков – уроженец Самары и воспитанник самарского футбола, за «Крылья Советов» дебютировал в далеком 2000 году, после пяти лет борьбы и игры за родную команду принял приглашение из Санкт-Петербурга. За «Зенит» Александр отыграл 14 лет, выиграл 13 трофеев, в том числе Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА . Этим летом Анюков должен был переквалифицироваться в тренера, именно в этой роли он был представлен в программке к матчу «Зенит» - «Тамбов», хотя к стартовому свистку матча на «Газпром Арене» защитник уже завершил встречу в составе «Крыльев Советов» и победил ЦСКА .

Видимо, Анюков принял решение в последний момент, но получилось красиво: вернулся в родной город и родной клуб спустя 14 лет, порадовал отца. К слову, у Александра сложные отношения с болельщиками «Крыльев Советов», ведь непосредственно перед уходом в «Зенит» он клялся в любви родному клубу и обещал не уходить. Теперь у титулованного футболиста есть шанс искупить свою вину. Начал он определенно с правильной ноты.

Робин ван Перси (Нидерланды) – «Фейеноорд»

Талантливый воспитанник «Фейеноорда» в 20 лет откликнулся на зов Арсена Венгера и отправился покорять Англию, где сначала играл за «Арсенал», а потом за «Манчестер Юнайтед», чтобы выиграть вожделенную медаль АПЛ и предъявить Стивену Джеррарду из-за ее отсутствия. Одиннадцатилетнюю английскую Одиссею ван Перси разбавил трехлетним пребыванием в рядах турецкого «Фенербахче» и только после этого вернулся к родным пенатам. Путь в Роттердам занял 14 лет. Отыграв за «Фейеноорд» полтора года и завоевав Кубок с Суперкубком Нидерландов, Робин завершил карьеру в домашней обстановке.

Хенрик Ларссон (Швеция) – «Хегаборг»

Знаменитый шведский форвард начинал свой футбольный путь в любительской команде «Хегаборг», выступления за которую совмещал с работой в супермаркете. Впереди у парня была полная приключений 15-летняя карьера, по ходу которой Хенрик поиграл за «Селтик», «Барселону» и МЮ , но о своих корнях он не забыл. В 2013 году уже 42-летний Ларссон решил отдать дань уважения «Хегаборгу», который растил и лелеял его с шести лет и до запуска профессиональной карьеры в 21 год. Хенрик провел несколько матчей за любителей и тем самым закольцевал свою карьеру вокруг «Хегаборга». Достойный подражания пример преданности своим корням.

Руй Кошта (Португалия) – «Бенфика»

Кошта – «орел» с пяти лет, но вскоре после того, как его талант стал «выпирать», Руй отправился в Италию, где составил знаменитую связку с Батистутой в «Фиорентине» и выиграл ряд ценных трофеев с «Миланом». А 12 лет спустя Кошта вернулся в родную «Бенфику». На старости футбольных лет провел прекрасный сезон за «орлов» с десятью забитыми мячами (второй по результативности сезон в карьере португальца) и красиво ушел из футбола.

Роман Широков (Россия) – ЦСКА

Широков – воспитанник ЦСКА , но из-за дурной башки и непрофессионального поведения в молодости играл только за вторую команду и красил скамейки на футбольной базе. Лучшая часть карьеры Романа Николаевича прошла в «Зените», а так он успел поиграть за многие клубы, в том числе за «Спартак», из которого зимой 2016-го перебрался в ЦСКА . Всего на четыре месяца оказался в клубе юности, стать важным для армейцев игроком не сумел, зато завоевал чемпионский титул перед завершением карьеры. Удачно зашел попрощаться в родную команду!

Хуан Карлос Валерон (Испания) – «Лас-Пальмас»

Многие запомнили Валерона по выступлениям за «Депортиво», и действительно Хуан Карлос стал символом клуба из Ла-Коруньи, которому отдал 13 лет, однако сердце его отдано «Лас-Пальмасу». Полузащитник по прозвищу Маг начинал свой футбольный путь на Канарских островах и завершил его в «Лас-Пальмасе», которому помог вернуться в Примеру. Молодец, что еще скажешь. Но сборной России на Евро-2004 забил зря, так и знай!

Марк Овермарс (Нидерланды) – «Гоу Эхед Иглз»

Вы знаете нынешнего спортивного директора «Аякса» по выступлениям за знаменитый клуб из Амстердама, а также за «Барселону» и «Арсенал», но начинал Марк в скромном «Гоу Эхед Иглз». За «орлов» голландский вингер провел первый и последний сезоны в своей карьере, разница между ними – 17 лет. Причем обе эти кампании прошли во втором голландском дивизионе, а возвращение в «Гоу Эхед Иглз» в 2008-м стало настоящей сенсацией.

Хоакин Санчес (Испания) – «Реал Бетис»

Хоакин рано попал в систему «Бетиса», а в 18 лет уже дослужился до главной команды, за которую отыграл семь сезонов прежде чем отправиться в девятилетнее странствие, включившее в себя остановки в «Валенсии», «Малаге» и «Фиорентине». В 34 Хоакин вернулся в «Бетис» доигрывать. И доигрывает до сих пор, хотя на самом деле он по-прежнему в большом порядке, играет в основе и приносит своей команде ощутимую пользу (30 матчей и 6 голов в прошедшем сезоне Ла Лиги). Сейчас Санчес готовится к новому сезону в составе «Бетиса» и своему дню рождения – через неделю Хоакину стукнет 38.

Андрей Шевченко (Украина) – «Динамо» (Киев)

Самый успешный футболист с постсоветского пространства и обладатель «Золотого мяча» покинул родное «Динамо» на 10 лет, однако на закате карьеры знаменитый форвард вернулся в Киев, чтобы подарить болельщикам еще пару десятков фирменных голов от Шевченко. «Я знал, что меня любят в Киеве, но даже не представлял насколько», - признавался после возвращения в родной клуб Андрей Николаевич.

Хуан Себастьян Верон (Аргентина) – «Эстудиантес»

Верон дебютировал во взрослом футболе в 1994 году, быстро стал лидером команды, но вскоре пустился во все тяжкие: играл за «Боку», «Сампдорию», «Парму» и «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер», но настоящее счастье обрел, когда вернулся домой. Спустя более чем десять лет после ухода Верон снова стал «студентом». Прощание растянулось на семь лет (2007 – 2014), но оказалось не окончательным. В конце 2016-го 42-летний Хуан Себастьян, будучи президентом «Эстудиантеса», на короткий срок возобновил карьеру игрока и провел за свой клуб шесть матчей.