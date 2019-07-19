Сегодня определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Путь представителей лиг
«Норрчёпинг» (Швеция) – «Лиепая» (Латвия)
«Хёугесунн» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)
«Лехия» (Польша) – «Брондбю» (Дания)
«Домжале» (Словения) – «Мальмё» (Швеция)
ЦСКА С (Болгария) – «Осиек» (Хорватия)
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Кайрат» (Казахстан)
АЕК (Кипр) – «Левски» (Болгария)
«Види» (Венгрия) – «Вадуц» (Лихтенштейн)
«Мольде» (Норвегия) – «Чукарички» (Сербия)
«Торино» (Италия) – «Дебрецен» (Венгрия)
«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан)
«Легия» (Польша) – КуПС (Финляндия)
«Габала» (Азербайджан) – «Динамо» Тб (Грузия)
«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия)
«Люцерн» (Швейцария) – «Клаксвик» (Фарерские острова)
«Эспаньол» (Испания) – «Стьярнан» (Исландия)
«Утрехт» (Нидерланды) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Йени Малатьяспор» (Турция) – «Олимпия» Л (Словения)
«Гент» (Бельгия) – «Вииторул» (Румыния)
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург)
ДАК 1904 (Словакия) – «Атромитос» (Греция)
«Пюник» (Армения) – «Яблонец» (Чехия)
«Флора» (Эстония) – «Айнтрахт» Ф (Германия)
«Будучность» (Черногория) – «Заря» (Украина)
«Вентспилс» (Латвия) – «Гзира Юнайтед» (Мальта)
«Страсбур» (Франция) – «Маккаби» Х (Израиль)
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Крусейдерс» (Северная Ирландия)
«Млада Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Казахстан)
«Арис» (Греция) – АЕЛ (Кипр)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Жальгирис» (Литва)
«Женесс» (Люксембург) – «Витория» (Португалия)
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Хеккен» (Швеция)
«Гонвед» (Венгрия) – «Университатя» Кр (Румыния)
«Алашкерт» (Армения) – ФКСБ (Румыния)
«Шахтёр» С (Беларусь) – «Эсбьерг» (Дания)
«Локомотив» Пл (Болгария) – «Спартак» Тр (Словакия)
«Коннас Куэй» (Уэльс) – «Партизан» (Сербия)
Путь чемпионов
«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Судува» (Литва)
«Пяст» (Польша) – «Рига» (Латвия)
«Партизани» (Албания) – «Шериф» (Молдавия)
«Арарат-Армения» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар)
«Валур» (Исландия) – «Лудогорец» (Болгария)
«Слован» Бр (Словакия) – «Фероникели» (Косово)
«Санта-Колома» (Андорра) – «Астана» (Казахстан)
ХБ «Торсхавн» (Фарерские острова) – «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Шкендия» (Северная Македония) – «Дюделанж» (Люксембург)