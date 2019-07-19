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Все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

сегодня, 04:00

Сегодня определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Путь представителей лиг

«Норрчёпинг» (Швеция) – «Лиепая» (Латвия) 
«Хёугесунн» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия) 
«Лехия» (Польша) – «Брондбю» (Дания) 
«Домжале» (Словения) – «Мальмё» (Швеция) 
ЦСКА С (Болгария) – «Осиек» (Хорватия) 
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Кайрат» (Казахстан) 
АЕК (Кипр) – «Левски» (Болгария) 
«Види» (Венгрия) – «Вадуц» (Лихтенштейн) 
«Мольде» (Норвегия) – «Чукарички» (Сербия) 
«Торино» (Италия) – «Дебрецен» (Венгрия) 
«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан) 
«Легия» (Польша) – КуПС (Финляндия) 
«Габала» (Азербайджан) – «Динамо» Тб (Грузия) 
«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия) 
«Люцерн» (Швейцария) – «Клаксвик» (Фарерские острова) 
«Эспаньол» (Испания) – «Стьярнан» (Исландия) 
«Утрехт» (Нидерланды) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина) 
«Йени Малатьяспор» (Турция) – «Олимпия» Л (Словения) 
«Гент» (Бельгия) – «Вииторул» (Румыния) 
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург) 
ДАК 1904 (Словакия) – «Атромитос» (Греция) 
«Пюник» (Армения) – «Яблонец» (Чехия) 
«Флора» (Эстония) – «Айнтрахт» Ф (Германия)
«Будучность» (Черногория) – «Заря» (Украина) 
«Вентспилс» (Латвия) – «Гзира Юнайтед» (Мальта) 
«Страсбур» (Франция) – «Маккаби» Х (Израиль) 
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Крусейдерс» (Северная Ирландия) 
«Млада Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Казахстан) 
«Арис» (Греция) – АЕЛ (Кипр)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Жальгирис» (Литва)  
«Женесс» (Люксембург) – «Витория» (Португалия) 
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Хеккен» (Швеция) 
«Гонвед» (Венгрия) – «Университатя» Кр (Румыния) 
«Алашкерт» (Армения) – ФКСБ (Румыния) 
«Шахтёр» С (Беларусь) – «Эсбьерг» (Дания) 
«Локомотив» Пл (Болгария) – «Спартак» Тр (Словакия) 
«Коннас Куэй» (Уэльс) – «Партизан» (Сербия)   

Путь чемпионов

«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Судува» (Литва) 
«Пяст» (Польша) – «Рига» (Латвия) 
«Партизани» (Албания) – «Шериф» (Молдавия) 
«Арарат-Армения» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар)
«Валур» (Исландия) – «Лудогорец» (Болгария) 
«Слован» Бр (Словакия) – «Фероникели» (Косово) 
«Санта-Колома» (Андорра) – «Астана» (Казахстан) 
ХБ «Торсхавн» (Фарерские острова) – «Линфилд» (Северная Ирландия) 
«Шкендия» (Северная Македония) – «Дюделанж» (Люксембург) 

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Все комментарии
blitz
blitz
   799 / 803
сегодня в 12:13
Удачи Тульскому Арсеналу!
Bavaria_M
Bavaria_M
   82 / 803
сегодня в 11:57
Будем посмотреть
koke90
koke90
   438 / 803
сегодня в 08:57
удачи нефтчи
barcamilan
barcamilan ответил Z. Kramer
   644 / 803
сегодня в 08:41
Из приличных команд Эспаньол и Вульверхэмптон.
Айнтрахт?
Egorium
Egorium
   353 / 803
сегодня в 08:34
Все сильные команды, будущие оскорбители спартака.
beefs
beefs
   135 / 803
сегодня в 08:23
Ждём побед от Арсенала...
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   124 / 803
сегодня в 07:07
Скоро тарасовке с кем-то из этих грандов играть без Москалева и Лапочкина.
juchok
juchok ответил Z. Kramer
   523 / 803
сегодня в 06:48
Из приличных команд Эспаньол и Вульверхэмптон.
Торино, АЗ?
Z. Kramer
Z. Kramer
   277 / 803
сегодня в 06:29
Из приличных команд Эспаньол и Вульверхэмптон.
Galaxy real way
Galaxy real way ответил Egorium
   530 / 803
сегодня в 05:39
Шахтер Солигорск?
Faustello
Faustello ответил cska plus
   11 / 803
сегодня в 04:55
Тулякам непросто будет пройти Нефтчи.
Чукарички пройдут и в следующем раунде размажут один известный клуб из деревни Тарасовка )))
Wolverhampton
Wolverhampton
   544 / 803
сегодня в 04:34
На изи должны проходить северо ирландцев!
cska plus
cska plus
   10 / 803
сегодня в 04:22
Тулякам непросто будет пройти Нефтчи.
Egorium
Egorium
   353 / 803
сегодня в 04:21
Ни одной белорусской команды.
Comdiv
Comdiv
   388 / 803
сегодня в 04:14
Шкендия попадет спартаку и выиграет.
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