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Зидан переведет Винисиуса на правый фланг

сегодня, 12:49

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с линией атаки команды на будущий сезон.

«Сливочные» будут играть по схеме 4-3-3. Слева в атаке будет выступать новобранец клуба Эден Азар, справа - Винисиус. Наконечником нападения останется Карим Бензема, которого будет подменять Лука Йович. Что Марко Асенсио, Гарета Бэйла и Иско, то они станут получать меньше игрового времени. 

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   158 / 803
сегодня в 15:09
Асенсио не стоит сажать на скамейку запасных, на мой взгляд! Этот парень прибавляет от сезона к сезону и он способен приносить огромную пользу королевичам. Не знаю, не знаю...По мне так Винисиус был хорош именно на позиции левого вингера! Посмотрим, что грядущий сезон нам готовит)
95-shishani-95
95-shishani-95
   399 / 803
сегодня в 14:13
Что за бред!
Недавно пишут, что Асенсио супер предсезонку проводит! Теперь он вообще под вопросом?
Может стоит попробовать его оттянутым форвардом?!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   279 / 803
сегодня в 14:00
Ну почему Бензема, почему не Йович. Винисиус и Азар могут меняться флангами во время игры, ничего страшного. Ну вот Бензема. Как же он меня задолбал.
cevin cigan
cevin cigan
   96 / 803
сегодня в 13:49
Не знаю-не знаю...Тут Зидан всю предсезонку нахваливал Асенсио,что тот в прекрасной форме и сравнивали с мотоциклом! Винисиус чистейший левый нап и вдруг задействуется справа? У Асенсио хоть опыт выступлений есть на этой позиции(он часто играл вместо Бэйла и Васкеса). Вообщем как то не понятно всё это. Толстый Иско под напами,тоже не айс(учитывая его возню с мячом и торможение атак)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   95 / 803
сегодня в 13:49
В Мадриде перебор с конфликтными и потенциально конфликтными ситуациями. Даже авторитета Зидана может не хватить, особенно если опять последуют неудачи.
Ruslik1982
Ruslik1982
   171 / 803
сегодня в 13:27
Неймар - Гризманн - Месси напряглись
Left Boy
Left Boy ответил dzvinka
   282 / 803
сегодня в 13:21
Сынок уже давно ушёл, о чём ты, хейтер
dzvinka
dzvinka ответил Рома Олейник
   125 / 803
сегодня в 13:14
И будет Лукас Васкес 2.0, заточеный под бесконечные навесы на бензему с закрытыми глазами. Любимая тупая игра Зидана, адски уродливая, но приносящая результат в прошлом.
результаты приносило немного другое))) гыгы, а все остальное верно.
dzvinka
dzvinka
   125 / 803
сегодня в 13:13
он что бабка чтобы его переводить кудато?)) Зидан прямо пионер.
ну а Бензема будет видно до талого в основе))) еще сынка на ворота и шикардос)) успехов
Рома Олейник
Рома Олейник
   403 / 803
сегодня в 13:09
И будет Лукас Васкес 2.0, заточеный под бесконечные навесы на бензему с закрытыми глазами. Любимая тупая игра Зидана, адски уродливая, но приносящая результат в прошлом.
Букмекер920
Букмекер920
   465 / 803
сегодня в 13:04
Главное научить его завершать атаки, а так супер нап!
ДСА
ДСА
   128 / 803
сегодня в 12:51
Атака выглядит грозно, но не так как у Барселоны.
амурец
амурец
   74 / 803
сегодня в 12:51
ну посмотрим как это сработает
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