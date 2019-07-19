Зидан переведет Винисиуса на правый фланг

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с линией атаки команды на будущий сезон.
«Сливочные» будут играть по схеме 4-3-3. Слева в атаке будет выступать новобранец клуба Эден Азар, справа - Винисиус. Наконечником нападения останется Карим Бензема, которого будет подменять Лука Йович. Что Марко Асенсио, Гарета Бэйла и Иско, то они станут получать меньше игрового времени.
Недавно пишут, что Асенсио супер предсезонку проводит! Теперь он вообще под вопросом?
Может стоит попробовать его оттянутым форвардом?!
Недавно пишут, что Асенсио супер предсезонку проводит! Теперь он вообще под вопросом?
Может стоит попробовать его оттянутым форвардом?!
ну а Бензема будет видно до талого в основе))) еще сынка на ворота и шикардос)) успехов
ну а Бензема будет видно до талого в основе))) еще сынка на ворота и шикардос)) успехов