Зидан переведет Винисиуса на правый фланг

сегодня, 12:49

Главный тренер «Реала» определился с линией атаки команды на будущий сезон.

«Сливочные» будут играть по схеме 4-3-3. Слева в атаке будет выступать новобранец клуба , справа - Винисиус. Наконечником нападения останется , которого будет подменять . Что , и Иско, то они станут получать меньше игрового времени.