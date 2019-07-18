«Зенит» не перерос уровень Лиги Европы

И петербуржцы согласны, судя по их действиям. «Соккер.ру» объясняет, почему Семак не почивает на футбольных лаврах.
В статусе «команда уровня Лиги Европы» ничего оскорбительного. «Атлетико» и «Челси» - последние обладатели кубка УЕФА, солидные клубы. Но это фавориты, а «Зенит» с вылетами от «Андерлехта» и «Вильярреала», имеет совсем другой статус.
И чемпионство в РПЛ ничего не меняет – вспомните «Локомотив» прошлой осенью в ЛЧ, в ноги не кланялись. При этом у Семака команда, где стартовый состав вроде как сформирован на десять одиннадцатых, ведь лимита в ЛЧ нет, никто не помешает поставить Дугласа Сантоса на левый фланг обороны.
Вакантной в основе осталась лишь позиция правого вингера, если не использовать Жиркова слева в полузащите весь сезон, а Дриусси – на правом краю. С другой стороны, а разве Сантос заиграл так, как Кришито? Разве нет никаких вопросов к Луневу?
Смольников остался без ключевого сменщика. А Игорь не только из-за травм уступал место Анюкову. И уж точно не по причине здоровья проиграл конкуренцию в сборной Фернандесу. Добавьте в уравнение старость Ивановича и ошибки в защите Ракицкого – пропускать придется.
У Семака из пяти игроков обороны все пять не наработали пока на высокие оценки, хотя линия вроде как сформирована. «Зенит» может выручить жребий ЛЧ – одно дело получить в группу «Реал», «Интер» и «Лейпциг», другое – «Бенфику», «Зальцбург» и «Генк». Но в обоих случаях чемпиона РПЛ никто не испугается.
У «Зенита» из-за пропусков сезонов в Лиге чемпионов нет опыта и авторитета, ведь их многие били даже во втором по статусу турнире. Знают, что богатые, но чем реально могут похвастаться в Европе? Так что когда слышите, что после подписаний Сантоса и Сутормина трансферная кампания не завершена – не удивляйтесь ни секунды.
Основной голкипер
Семак поддержал Лунева и заявил, что не думает о смене голкипера. Но это не отменяет ошибки Андрея. Михаил Кержаков – тоже нормальный вратарь, но признан тренером лишь дублером. А Лунева посчитали сильнее, чем Бабурин. Но основной страж ворот не играет в основе сборной, а когда выходил – были помарки.
Вот только интерес петербуржцев к Гильерме может носить стратегический характер. Если «Спартак» передумал его подписывать (или делает вид), а «Локомотив» начал искать нового вратаря – скорее всего, Крицюка, то «Зенит» специально активизировался в этом направлении.
Хотят получить Маринато себе – огорчить «Спартак» всегда приятно. Плюс перестановка в составе «Локомотива» всегда полезна. Или же намекают «Спартаку», что пора действовать, платить соседям живые деньги сейчас, а не тянуть до зимы.
Конечно, Гильерме, если выдать адекватную зарплату – любопытный вариант, ведь тут и опыт в РПЛ, и паспорт, и средней паршивости игра в ЛЧ, где Лунев не бывал. Поиски голкипера важны, но промахнуться легко. Нужно идеальное попадание, а Крицюк или Гильерме – вероятно, лучшие люди в зоне доступа Семака, не без греха.
Резервный опорник
Уверены, что Оздоев в опорной зоне, если Барриос по любой причине не сможет сыграть, остановит «Реал»? Или что Краневиттер останется и сыграет лучше, чем раньше? Колумбиец стал незаменимым, но если уходит и аргентинец, и Нобоа, то «Зениту» срочно нужен еще один разрушитель.
Такого человека точно ищут, но найти его сложно, поскольку ему сразу скажут – у нас есть основной разрушитель, у нас есть даже человек, способный его или дополнить, или временно подменить – Оздоев, но нет парня на скамейку, ведь Краневиттер и Нобоа точно не входят в стратегические перспективы.
Получается, что «Зениту» нужно или оставлять себе Нобоа – если Кристиан готов сидеть на скамейке, или высматривать российского хавбека, который может закрыть опорную зону, но при этом готов остаться вне обоймы. Кузяев и Ерохин не чистые опорники, такого с паспортом найти вообще сложно. И это не учитываем, что Барриос не доказал пока стабильность!
Целый правый фланг
Дриусси против «Тамбова» активно менял фланги, но в качестве правого вингера сыграл так, что до удара добрался один раз. Отдал голевой пас, но соперник из ФНЛ не уровня оппонентов в ЛЧ. Край Сантос-Жирков не обязательно будет феерить, но связка Смольникова и Себастьяна тоже, понятное дело, нет.
При этом и потерю Анюкова никто не компенсировал. Если что-то случится со Смольниковым, или он попросту сбавит в игре, как тот же Лунев, то будут проблемы справа на фланге. Разговоры о Фернандесе были не на пустом месте. Для Лиги чемпионов «Зениту» нужно выжигать оба фланга, ведь природная схема игры широкая из-за окопных методов соперников по РПЛ.
Это «Краснодар» и «Локомотив» могут предложить размен голами, а многие закрываются. Учитывая, что у «Зенита» немало игроков на фланги, но ни одной сыгранной связки – видна проблема. Прирожденный вингер Ригони уходит, а остаются ребята, вроде Сутормина и Кузяева. Могут играть правых хавбеков, но разве на уровне плей-офф ЛЧ, куда Семаку стоит стремиться?
Запасной форвард
У «Зенита» не клеится игра. Дзюба не может найти путь к чужим воротам, окопался глубоко и занимается только тем, что принимает верховые подачи Ракицкого. Дриусси выключился, как умеет, у его напарника с другого фланга тоже ничего не получается. И у Азмуна нет ударов. Такую картину и видели, и легко представить.
Команда Семака побеждает в РПЛ, но не работает на регулярной основе. И никогда не работала – пока не было идеальной серии хотя бы в 10 матчей. А поскольку значительная часть успеха держится на том, что у Дзюбы идут ассисты, словно его покусали Зырянов, Широков, Данни и Халк, а Азмун приемы мяча у чужих ворот конвертирует в голы, то тактически система зыбкая.
Остановить «Зенит» в атаке не так уж сложно для серьезной европейской команды. Но претензии не к Дзюбе и Азмуну – оба хороши, а к запасным вариантам. Заболотный уходить не хочет, но его ведь хотят отпустить. Джорджевич не вписывается так, как в «Арсенале». А форварда запаса вовремя не нашли, хотя это позиция, где нужно наигрывать людей подольше.
«Зенит» сможет вырасти до уровня ЛЧ?
Обратите внимание, как легко решить почти все трансферные задачки Рибалты, если ориентироваться на российский рынок. Покупаете Гильерме, Фернандеса, любого из Миранчуков и Игнатьева – вуаля. С запасным опорником сложнее, поскольку Баринов в «Зенит» не рвется, особенно с учетом Барриоса.
Но Швеца из «Ахмата» можно урвать, в отличие от не совсем опорника Облякова. Хотя и здесь вопрос открыт, поскольку Иван не клялся в вечной любви «армейцам», имеет отношение к краям, откуда «Зенит», и если станет прогрессировать – готовый атакующий хавбек с оттяжкой на левый край, да и у Ганчаренко где только не играл.
Вот только разве конкуренты спешат рыть «Зениту» глубокий кадровый бассейн под ЛЧ? Семаку, поскольку новый лимит подразумевает раздачу Эрнани, Нобоа и Ригони – банально не впишутся в заветную восьмерку, сложно усилить состав, ведь пока действует лимит старый. Сантос дебютировал, поскольку Ерохин и Оздоев сыграли в центре. Поставьте Барриоса – сразу нужен российский фланговый хавбек.
Явно переплетаются проблемы. С одной стороны, из всех россиян «Зенита» прогресс показал один старичок Дзюба – вправду пришел в клуб не таким крутым и разноплановым футболистом, каким является сейчас. Но Лунев, Смольников, Ерохин, Оздоев, Кузяев, Шатов или кто там еще спрятались на лавке, в Санкт-Петербурге на стабильный уровень ЛЧ не вышли. Но многим из перечисленных ребят предстоит рубиться в группе уже осенью.
Так что можно удивляться, зачем «Зениту» Гильерме, почему так хотят переманить и Алексея Миранчука, и Игнатьева, или зачем ходят в гости к Егору Сорокину – хотя у них Маммана на скамейке сидит и не факт, что у аргентинца хватит терпения быть лишним при стариках Ярославе и Браниславе в железной основе. Трансферы ищут, поскольку переход на уровень ЛЧ у «Зенита» не случится ни тактически, ни по кадрам.
Сутормин из «Оренбурга» и Сантос из Бундеслиги 2 – толковые игроки. Но в команде не заиграл Маркизио – будем считать, что строго из-за проблем со здоровьем. Так что точно нельзя закрыть все дыры именитыми иностранцами. Молодежь с диким ценником – тоже не вариант. Но в сезон аренд лишних россиян в «Сочи» нужно набрать полноценный состав, а не только для основы.
У Семака и Рибалты всего полтора месяца, чтобы облагородить «Зенит». И чтобы не скатывались показательно и резко после травм или дисквалификаций Барриоса, Дзюбы, Азмуна или Дриусси. И чтобы они были уверены – в новом сезоне наиграют перспективные связки, схема «4-4-2» себя оправдает полностью, а нынешний лимит помешает, но не сильнее, чем остальным. «Зениту» нужны новички, но особые.
Задачу усложняет понимание, что Лунев, Смольников и один из многочисленных кандидатов на фланг в атаку могут набрать форму и заслужить основу так же сильно, как Барриос, которому необходим именно дублер, а не конкурент. Тяжело подписывать игроков, гарантируя им только места на скамейке. Но придется, ведь Кержаков, Терентьев, Мак или Джорджевич не подошли так, чтобы в них не сомневаться перед возвращением в главный клубный турнир Европы.