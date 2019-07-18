«Зенит» не перерос уровень Лиги Европы

сегодня, 13:00

И петербуржцы согласны, судя по их действиям. «Соккер.ру» объясняет, почему Семак не почивает на футбольных лаврах.

В статусе «команда уровня Лиги Европы» ничего оскорбительного. «Атлетико» и «Челси» - последние обладатели кубка УЕФА , солидные клубы. Но это фавориты, а «Зенит» с вылетами от «Андерлехта» и «Вильярреала», имеет совсем другой статус.

И чемпионство в РПЛ ничего не меняет – вспомните «Локомотив» прошлой осенью в ЛЧ , в ноги не кланялись. При этом у Семака команда, где стартовый состав вроде как сформирован на десять одиннадцатых, ведь лимита в ЛЧ нет, никто не помешает поставить Дугласа Сантоса на левый фланг обороны.

Вакантной в основе осталась лишь позиция правого вингера, если не использовать Жиркова слева в полузащите весь сезон, а Дриусси – на правом краю. С другой стороны, а разве Сантос заиграл так, как Кришито? Разве нет никаких вопросов к Луневу?

Смольников остался без ключевого сменщика. А Игорь не только из-за травм уступал место Анюкову. И уж точно не по причине здоровья проиграл конкуренцию в сборной Фернандесу. Добавьте в уравнение старость Ивановича и ошибки в защите Ракицкого – пропускать придется.

У Семака из пяти игроков обороны все пять не наработали пока на высокие оценки, хотя линия вроде как сформирована. «Зенит» может выручить жребий ЛЧ – одно дело получить в группу «Реал», «Интер» и «Лейпциг», другое – «Бенфику», «Зальцбург» и «Генк». Но в обоих случаях чемпиона РПЛ никто не испугается.

У «Зенита» из-за пропусков сезонов в Лиге чемпионов нет опыта и авторитета, ведь их многие били даже во втором по статусу турнире. Знают, что богатые, но чем реально могут похвастаться в Европе? Так что когда слышите, что после подписаний Сантоса и Сутормина трансферная кампания не завершена – не удивляйтесь ни секунды.

Основной голкипер

Семак поддержал Лунева и заявил, что не думает о смене голкипера. Но это не отменяет ошибки Андрея. Михаил Кержаков – тоже нормальный вратарь, но признан тренером лишь дублером. А Лунева посчитали сильнее, чем Бабурин. Но основной страж ворот не играет в основе сборной, а когда выходил – были помарки.

Вот только интерес петербуржцев к Гильерме может носить стратегический характер. Если «Спартак» передумал его подписывать (или делает вид), а «Локомотив» начал искать нового вратаря – скорее всего, Крицюка, то «Зенит» специально активизировался в этом направлении.

Хотят получить Маринато себе – огорчить «Спартак» всегда приятно. Плюс перестановка в составе «Локомотива» всегда полезна. Или же намекают «Спартаку», что пора действовать, платить соседям живые деньги сейчас, а не тянуть до зимы.

Конечно, Гильерме, если выдать адекватную зарплату – любопытный вариант, ведь тут и опыт в РПЛ , и паспорт, и средней паршивости игра в ЛЧ , где Лунев не бывал. Поиски голкипера важны, но промахнуться легко. Нужно идеальное попадание, а Крицюк или Гильерме – вероятно, лучшие люди в зоне доступа Семака, не без греха.

Резервный опорник

Уверены, что Оздоев в опорной зоне, если Барриос по любой причине не сможет сыграть, остановит «Реал»? Или что Краневиттер останется и сыграет лучше, чем раньше? Колумбиец стал незаменимым, но если уходит и аргентинец, и Нобоа, то «Зениту» срочно нужен еще один разрушитель.

Такого человека точно ищут, но найти его сложно, поскольку ему сразу скажут – у нас есть основной разрушитель, у нас есть даже человек, способный его или дополнить, или временно подменить – Оздоев, но нет парня на скамейку, ведь Краневиттер и Нобоа точно не входят в стратегические перспективы.

Получается, что «Зениту» нужно или оставлять себе Нобоа – если Кристиан готов сидеть на скамейке, или высматривать российского хавбека, который может закрыть опорную зону, но при этом готов остаться вне обоймы. Кузяев и Ерохин не чистые опорники, такого с паспортом найти вообще сложно. И это не учитываем, что Барриос не доказал пока стабильность!

Целый правый фланг

Дриусси против «Тамбова» активно менял фланги, но в качестве правого вингера сыграл так, что до удара добрался один раз. Отдал голевой пас, но соперник из ФНЛ не уровня оппонентов в ЛЧ . Край Сантос-Жирков не обязательно будет феерить, но связка Смольникова и Себастьяна тоже, понятное дело, нет.

При этом и потерю Анюкова никто не компенсировал. Если что-то случится со Смольниковым, или он попросту сбавит в игре, как тот же Лунев, то будут проблемы справа на фланге. Разговоры о Фернандесе были не на пустом месте. Для Лиги чемпионов «Зениту» нужно выжигать оба фланга, ведь природная схема игры широкая из-за окопных методов соперников по РПЛ .

Это «Краснодар» и «Локомотив» могут предложить размен голами, а многие закрываются. Учитывая, что у «Зенита» немало игроков на фланги, но ни одной сыгранной связки – видна проблема. Прирожденный вингер Ригони уходит, а остаются ребята, вроде Сутормина и Кузяева. Могут играть правых хавбеков, но разве на уровне плей-офф ЛЧ , куда Семаку стоит стремиться?

Запасной форвард

У «Зенита» не клеится игра. Дзюба не может найти путь к чужим воротам, окопался глубоко и занимается только тем, что принимает верховые подачи Ракицкого. Дриусси выключился, как умеет, у его напарника с другого фланга тоже ничего не получается. И у Азмуна нет ударов. Такую картину и видели, и легко представить.

Команда Семака побеждает в РПЛ , но не работает на регулярной основе. И никогда не работала – пока не было идеальной серии хотя бы в 10 матчей. А поскольку значительная часть успеха держится на том, что у Дзюбы идут ассисты, словно его покусали Зырянов, Широков, Данни и Халк, а Азмун приемы мяча у чужих ворот конвертирует в голы, то тактически система зыбкая.

Остановить «Зенит» в атаке не так уж сложно для серьезной европейской команды. Но претензии не к Дзюбе и Азмуну – оба хороши, а к запасным вариантам. Заболотный уходить не хочет, но его ведь хотят отпустить. Джорджевич не вписывается так, как в «Арсенале». А форварда запаса вовремя не нашли, хотя это позиция, где нужно наигрывать людей подольше.

«Зенит» сможет вырасти до уровня ЛЧ ?

Обратите внимание, как легко решить почти все трансферные задачки Рибалты, если ориентироваться на российский рынок. Покупаете Гильерме, Фернандеса, любого из Миранчуков и Игнатьева – вуаля. С запасным опорником сложнее, поскольку Баринов в «Зенит» не рвется, особенно с учетом Барриоса.

Но Швеца из «Ахмата» можно урвать, в отличие от не совсем опорника Облякова. Хотя и здесь вопрос открыт, поскольку Иван не клялся в вечной любви «армейцам», имеет отношение к краям, откуда «Зенит», и если станет прогрессировать – готовый атакующий хавбек с оттяжкой на левый край, да и у Ганчаренко где только не играл.

Вот только разве конкуренты спешат рыть «Зениту» глубокий кадровый бассейн под ЛЧ ? Семаку, поскольку новый лимит подразумевает раздачу Эрнани, Нобоа и Ригони – банально не впишутся в заветную восьмерку, сложно усилить состав, ведь пока действует лимит старый. Сантос дебютировал, поскольку Ерохин и Оздоев сыграли в центре. Поставьте Барриоса – сразу нужен российский фланговый хавбек.

Явно переплетаются проблемы. С одной стороны, из всех россиян «Зенита» прогресс показал один старичок Дзюба – вправду пришел в клуб не таким крутым и разноплановым футболистом, каким является сейчас. Но Лунев, Смольников, Ерохин, Оздоев, Кузяев, Шатов или кто там еще спрятались на лавке, в Санкт-Петербурге на стабильный уровень ЛЧ не вышли. Но многим из перечисленных ребят предстоит рубиться в группе уже осенью.

Так что можно удивляться, зачем «Зениту» Гильерме, почему так хотят переманить и Алексея Миранчука, и Игнатьева, или зачем ходят в гости к Егору Сорокину – хотя у них Маммана на скамейке сидит и не факт, что у аргентинца хватит терпения быть лишним при стариках Ярославе и Браниславе в железной основе. Трансферы ищут, поскольку переход на уровень ЛЧ у «Зенита» не случится ни тактически, ни по кадрам.

Сутормин из «Оренбурга» и Сантос из Бундеслиги 2 – толковые игроки. Но в команде не заиграл Маркизио – будем считать, что строго из-за проблем со здоровьем. Так что точно нельзя закрыть все дыры именитыми иностранцами. Молодежь с диким ценником – тоже не вариант. Но в сезон аренд лишних россиян в «Сочи» нужно набрать полноценный состав, а не только для основы.

У Семака и Рибалты всего полтора месяца, чтобы облагородить «Зенит». И чтобы не скатывались показательно и резко после травм или дисквалификаций Барриоса, Дзюбы, Азмуна или Дриусси. И чтобы они были уверены – в новом сезоне наиграют перспективные связки, схема «4-4-2» себя оправдает полностью, а нынешний лимит помешает, но не сильнее, чем остальным. «Зениту» нужны новички, но особые.

Задачу усложняет понимание, что Лунев, Смольников и один из многочисленных кандидатов на фланг в атаку могут набрать форму и заслужить основу так же сильно, как Барриос, которому необходим именно дублер, а не конкурент. Тяжело подписывать игроков, гарантируя им только места на скамейке. Но придется, ведь Кержаков, Терентьев, Мак или Джорджевич не подошли так, чтобы в них не сомневаться перед возвращением в главный клубный турнир Европы.