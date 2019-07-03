Как Сёмина довели до слез

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Результаты «Локомотива» в последние пару лет до сих пор вызывают удивление. Но в клубе тренеру не помогают. «Соккер.ру» - о странностях в делах железнодорожников.

Чемпионство в 2018 году, серебряные медали РПЛ в 2019 году и победа в Кубке России – кажется, что жить можно припеваючи и планомерно усиливаться к Лиге чемпионов, где на фоне всех этих успехов все-таки случился провал в прошлом сезоне. Но нет, «Локомотив» завидует «Спартаку», где существует лозунг «Спокойная жизнь – для слабаков».

Железнодорожники тоже решили развлечься, предварительно сменив руководство. Делалось это при весьма благовидных мотивах. Дескать у главного тренера Юрия Сёмина есть непреодолимые разногласия с Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом. Разногласия касаются кадровой и трансферной политики. Логично, что болельщицкое мнение будет в основном на стороне Сёмина, который олицетворяет собой «Локомотив», а еще и результат дает.

Юрий Павлович с разной степенью откровенности выражал недовольство прежними руководителями. Поэтому случилась замена. Но и новый генеральный директор, которым стал Василий Кикнадзе, попал на старые рельсы. Причем снабдив разночтения по кадровой политике еще и напряженным стартом с болельщиками. Тот же Геркус все же создавал позитивный имидж руководителя клуба в социальных сетях, в СМИ , в общении с фанатами, которое носило открытый характер. Было видно, что на контакт он идет охотно, ему это даже нравится.

Вероятно, на контрасте болельщикам «Локомотива» не особо понравилось, как нынешнее руководство начало свой путь. Это привело к открытому письму в адрес председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова. В письме фанаты подчеркивают, что уже имеется опыт противостояния с боссами клуба. Ольги Смородской давно нет в «Локомотиве», а дело ее живет, что называется. Клуб отреагировал, ответил. Но начало напряженности положено.

Не снижает ее и ситуация в кадровой обеспеченности. Тут можно отметить несколько острых пунктов. Во-первых, ситуация с травмой Джефферсона Фарфана. Перуанец и так не юноша, однако позволял «Локомотиву» сохранять атакующий потенциал и был одним из наиболее полезных и эффективных игроков в команде. Он получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок. Нужна замена. Вместо этого – и это во-вторых – клуб ослабляет атаку еще больше. Речь о положении дел с контрактом Мануэла Фернандеша – еще одного лидера «Локомотива». Договор с ним не заключен, переговоров нет, о чем говорит и сам 33-летний хавбек:

«На данный момент переговоров нет. Конкретики нет. Не могу сказать, что не вернусь. Но я изучаю другие предложения. У „Локо“ было достаточно времени, чтобы решить эту ситуацию, это был приоритетный для меня вариант. Мое решение будет базироваться на том, что лучше для меня».

Очевидно, что при наличии хорошего предложения такой ценный кадр остался бы. Остается догадываться, чьей жадности в этом деле больше. Хотя пример симптоматичный. Есть еще один – это в-третьих. По нему сам Сёмин высказался наиболее болезненно. Если помните, несколько месяцев назад разворачивалась битва за невероятно талантливого юношу из Грузии – якобы Сёмин очень хотел его видеть в команде, был готов сделать на него в будущем ставку как на главную звезду. Настойчивому Юрию Павловичу удалось своего добиться – Хвича Кварацхелия оказался в «Локомотиве». Но ненадолго. Нападающий внезапно перешел в «Рубин», отчего Сёмин был в шоке:

«Для нас уход Кварацхелии большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли».

Понимая возможный резонанс – ведь за Кварацхелию Сёмин сражался как лев – Кикнадзе тоже прокомментировал уход парня, намекнув на непомерные аппетиты его агентов:

«Несмотря на согласование условий длительного контракта, агенты игрока приняли решение о целесообразности его перехода в другой клуб. А мы не сочли возможным повторить финансовое предложение, которое они получили.

Насколько предложение другого клуба было выше нашего? Существенно. В последние два дня агенты нашли другой вариант, повторить предложенные условия мы не сочли возможным».

Отчасти эти слова выглядят забавными, поскольку речь не о «Манчестер Сити» и даже не о «Зените», а о «Рубине», где с деньгами, мягко говоря, большая напряженка. Это же насколько «Локомотив» был не готов, чтобы не повторить предложение бедствующих казанцев. Да и сам игрок не считает своего агента виновным, хотя тут слово против слова:

«Что касается моего ухода из команды, это не было запланировано. Я знал, что проведу следующий сезон в команде, и был очень взволнован. Но, к сожалению, этого не произошло. И в этом нет вины моего агента».

Так или иначе, «Локомотив» лишился не только реальной силы в созидании, но и потенциальной. С чем же железнодорожники встретят Лигу чемпионов на этот раз? А ведь жребий может оказаться суровым – на его фоне «Порту», «Шальке» и «Галатасарай» из прошлого турнира покажутся легкой разминкой. На это «Локомотив» может ответить Федором Смоловым, который все никак не вернется на былой уровень и страдает по упущенной загранице.

Может ответить Эдером, который выстреливает раз в несколько месяцев. А также Алексеем и Антоном Миранчуками, которые весьма талантливы, но могут смекнуть, что уже пора бы менять обстановку, чтобы не засиживаться, особенно в свете последних тенденций в «Локомотиве». Положение дел выглядит далеким от оптимистичного. По многим фронтам. И как бы слезы в итоге не пошли не только у Сёмина.