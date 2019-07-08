От них зависят успехи фаворитов РПЛ

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И в еврокубках – тоже! «Соккер.ру» обращает внимание на людей, к разговору о которых толкают Суперкубок и трансферные новости.

Суперкубок России порадовал голами, но они были разными по тактической структуре. В случае с «Зенитом» это переход атаки с центра на фланг, а затем работа в штрафной площади форварда острия. В случае с «Локомотивом» - четкий пас вразрез из опорной зоны, потом тоже работа в штрафной. Но третий гол убедил, что одна из главных причин поражения «Зенита» – вынужденные каникулы Барриоса.

Баринов – находка для «Локомотива»

Редкому российскому клубу везет воспитать опорного полузащитника. Вспомните, что после Игоря Денисова, который и в сборной рубился восемь лет, почти ни у одного из грандов не было в центре схемы воспитанника. Хавбек, обученный еще Тимощуком, покинул «Зенит» - не нашлось сменщика из академии. У «Спартака» в опорной зоне играл Кариока – ответ на вопрос о воспитанниках.

«Краснодар» в силу клубного возраста не воспитал пока замену Шарлю Каборе. Хотя у Уткина и Газинского вместе может получиться, невзирая на игровое сходство. Но это дела будущего, а в настоящем только у «Локомотива» из первой еврокубковой шестерки в опорной зоне играет воспитанник клуба. Именно Баринов своим голом помог завоевать Кубок – открыл дорогу к еще одному трофею.

Его связка с Крыховяком очень перспективная. Хотя немного опасно, что хавбеков оставили фактически без подстраховки – Тарасов и Денисов завершили карьеры, а Михалик уехал домой. Но именно прогресс Баринова позволяет «Локомотиву» не искать своего Барриоса, Каборе или Фернандо. Причем Дмитрий не чистый опорник, имеет атакующий потенциал. Но куда жестче и строже, чем тот же Глушаков в опорной зоне.

Чемпион РПЛ силен не только Азмуном

И не только Дзюбой, Ивановичем или Ракицким. Вспомните, как в начале прошлого сезона травма Нобоа испортила «Зениту» опорную зону. Связка эквадорца с Паредесом налаживалась и могла получиться удачной. А если бы не Барриос весной, то диспетчерских возможностей одного Оздоева не хватило Семаку. Очевидно, что колумбиец – ключевой игрок «Зенита». Без него в финале Суперкубка России у «Локомотива» было время для подготовки атак по центру ворот.

Нехватка «цепкого пса» обернулась потерей трофея, хотя до матча многие ставили на «Зенит». А некоторые вообще не видели шансов для «Локомотива». Но Алексей Миранчук спокойно пошел к воротам по прямой дороге и решающий гол забил без изысков. Никто не снимает вину с Лунёва, но только поверхностный оценщик не заметил, что просела опорная зона, где связки Нобоа и Оздоева как таковой не было. Барриос важен, ведь впереди ЛЧ , где соперники не слабее, чем «Локомотив». А отдельные – намного сильнее.

При этом принципиально отметить, что сам Вильмар пока не показал идеальный футбол. Был неплох на Копа Америка, по нему точно поступают предложения – позиция крайне ценная в футболе, никто не хочет проморгать своего Канте. Но обратите внимание, насколько Барриос опережает всех коллег в «Зените» при черновой работе. У него по 4 отбора за игру, а лучших из остальных – Кузяев, собирает всего по 2.7. Команда плохо ведет борьбу, Лунёву надо готовиться к новым пропущенным мячам.

Камболов может выручить «быков»

И раньше знали, что Руслан является высококлассным игроком, всегда немного недооцененным. Закрывал позиции в центре обороны и в середине поля в «Рубине», работал на Бердыева и был человеком, который хорошо читает игру. Но после ухода Каборе и травмы Газинского у Мусаева возникли новые тактические задачи.

Взяли Вильену – хавбека с широкими возможностями, но расположенного ближе к атаке, чем к защите. Намли – атакующего хавбека. Но в опорной зоне остался молодой Уткин. Хорошо, если этот сезон станет для Даниила самым успешным в карьере, но полагаться всецело на двадцатилетнего центрального полузащитника, чье амплуа отличается от того, в котором выступал Каборе, было бы слишком опасно. Поэтому приехал Камболов, ведь еще и вопрос лимита нужно учесть.

«Краснодару» выгодно иметь в центре двух игроков с российскими паспортами. Круто, если получится связка Камболова и Газинского (Уткина). Если разделят функции в обороне и атаке, то Мусаев вздохнет спокойно. Ведь Шарль был первым бойцом в составе – рекорд по отборам и третье после центральных беков место по перехватам. У Камболова нет физики, чтобы работать столь агрессивно, но позицию выбирает шикарно.

Ганчаренко важно выстроить центр

После ухода Вернблума в опорной зоне оказался человек, который раньше там не играл. Но Ильзат Ахметов осенью был настолько убедительным в новой роли, что юный хавбек, урожденный в Бишкеке, даже попал в сборную России. Оказалось в итоге, что в молодой команде физически не выделяющийся игрок – лучший по отборам. Опередил даже Бекао, который закончил карьеру в РПЛ .

Но Ахметов не выделялся на сборах – сыграл два матча на австрийском кубке, и общее впечатление от игры ЦСКА напоминало о физических козырях Бийола. Не исключено, что Яка и Ильзат вместе будут работать в опорной зоне. Но в таком случае вопрос: где окажется Обляков, если не в центре? Неужели в качестве левого атакующего хавбека, а Сигурдссон и Влашич позволят дополнить трио под форвардом Чаловым?

Вариантов у Ганчаренко много – он сам даже Марадишвили вспоминал, как раз человека в центр. Но основной выбор в опорной зоне между 21-летним центральным хавбеком и 20-летним полузащитником, которого сам тренер весной ставил в атаку, как Вернблума. Интересная ситуация, а пропущенные Акинфеевым голы в 2019 году явно указывают на необходимость раскинуть мозгами. Людей, чтобы не тревожил лимит, хватает, но нужна идеальная игра Ахметова и Облякова в центре, чтобы такая парочка позволила добиваться стабильных побед в РПЛ и ЛЕ .

Фернандо – ключевой в «Спартаке»

Сам по себе Мартинс не является примером для подражания. Природная склонность к полноте и бразильское отношение к работе отражается на футболе. Перепады формы стали нормой еще в «Шахтере». Зато всегда пытается добраться до нужных кондиций, чем отличается от того же Луиса Адриано – вот этот бразилец больше любит развлекаться, танцевать с красотками и так далее, и тому подобное.

Но в условиях, когда у Кононова в опорной зоне могут появиться разве что юный Умяров или молодой Гулиев, чьи ростовские успехи были связаны с поддержкой от опытных напарников, вроде Гацкана, терять Фернандо было бы откровенной глупостью. Пока Цорн пробует поступать, словно работает на «Ювентус» - старается работать рационально, каждую сделку называя выгодной для «Спартака». Вот только менеджер в Москве живет, а не Турине.

Поэтому если китайцы заберут Фернандо, вряд ли у «Спартака» хватит навыков, времени и тренерского потенциала, чтобы порадовать в опорной зоне крутым новичком. Мартинс просто по классу намного выше, чем коллеги, причем не только в центральной зоне. Фернандо умеет бить штрафные, отдавать передачи. В хорошие вечера через него строится игра «Спартака». Причем Фернандо всего 27 лет, хотя по работе в худших играх кажется, что все 34, как Фернандиньо.