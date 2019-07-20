«Тоттенхэм» готов более чем в два раза увеличить зарплату Эриксена

сегодня, 05:56

«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры по новому контракту с полузащитником . Действующее соглашение игрока со «шпорами» истекает через год.

Согласно источнику, лондонский клуб предложил хавбеку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Эриксен зарабатывает £ 80 тысяч. Однако агенты игрока проинформировали «Тоттенхэм», что финансовый аспект не будет играть для 27-летнего датчанина решающую роль при выборе клуба в предстоящем сезоне.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ранее не стал исключать, что Эриксен может покинуть команду в межсезонье. Главными претендентами на игрока являются «Реал» и «Барселона».