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«Тоттенхэм» готов более чем в два раза увеличить зарплату Эриксена

сегодня, 05:56

«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры по новому контракту с полузащитником Кристианом Эриксеном. Действующее соглашение игрока со «шпорами» истекает через год.

Согласно источнику, лондонский клуб предложил хавбеку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Эриксен зарабатывает £ 80 тысяч. Однако агенты игрока проинформировали «Тоттенхэм», что финансовый аспект не будет играть для 27-летнего датчанина решающую роль при выборе клуба в предстоящем сезоне.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ранее не стал исключать, что Эриксен может покинуть команду в межсезонье. Главными претендентами на игрока являются «Реал» и «Барселона».

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Все комментарии
Novograd
Novograd
   644 / 792
сегодня в 06:33
Басалига кють ну нафига спрашиваеца
STVA 1
STVA 1
   70 / 792
сегодня в 06:26
Эриксен важен для Шпор . Все правильно .
The Spurs
The Spurs ответил КЭТиК
сегодня в 06:23
Все равно маловато по меркам АПЛ.
Кэтик, ты с, своей киской за год столько не заработаешь!
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 792
сегодня в 06:14
Все равно маловато по меркам АПЛ.
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