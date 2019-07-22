Кузьмин: «Ребята бились друг за друга»

Тренер «Рубина» рассказал о победе над «Динамо».

Удалось победить за счет характера, ребята бились друг за друга, так сложилось, но сдаваться после удаления мы в любом случае не собирались. Как работается с Шароновым? Проблем нет, Роман Сергеевич уже третий год работает тренером, я стараюсь набираться опыта, втягиваемся. Мы играли вместе, давно друг друга знаем, постоянно общаемся. Идем от матча к матчу, задача — чтобы команда показывала красивый и атакующий футбол, чтобы зритель ходил.

Чем отличается Шаронов от Бердыева? Сравнивать не буду, у каждого свое видение, скажу так, что мне работалось и работается хорошо.