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Кузьмин: «Ребята бились друг за друга»

сегодня, 12:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о победе над «Динамо».

Удалось победить за счет характера, ребята бились друг за друга, так сложилось, но сдаваться после удаления мы в любом случае не собирались. Как работается с Шароновым? Проблем нет, Роман Сергеевич уже третий год работает тренером, я стараюсь набираться опыта, втягиваемся. Мы играли вместе, давно друг друга знаем, постоянно общаемся. Идем от матча к матчу, задача — чтобы команда показывала красивый и атакующий футбол, чтобы зритель ходил.

Чем отличается Шаронов от Бердыева? Сравнивать не буду, у каждого свое видение, скажу так, что мне работалось и работается хорошо.

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Все комментарии
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   123 / 815
сегодня в 14:18
Динамики позорники)))
Че там с возрождением?))))
Морозовский
Морозовский ответил Пепс
   2 / 815
сегодня в 14:13
Ну и че... вон и Гризманн не устоял ... титулов захотелось... а в бакланстве сиди на лавочке тихо мирно и чемпион ... Кокошка вона воще не на лавочке и чемпион..... а потом и слинять можно куда нить в Сочи ... на юга
Так и я ж про то! А традиции, они и на то традиции, чтобы их поддерживать! А, ты, молодец, как Герцен, продолжил мою мысль: РАЗВИЛ РЕВОЛЮЦИОННУЮ АГИТАЦИЮ! Щасссс нас и бакланы лайками закидают!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ДСА
   10 / 815
сегодня в 13:56
Просто повезло.
Без везения конечно не обошлось.
Пепс
Пепс ответил Морозовский
   144 / 815
сегодня в 13:54
Громко сказано, хотя РЕБЯТА молодцы! Скорее ребята в "Рубине" бились за возможный, желанный переход в "Зенит" на жирную зарплату на лавке! В "Рубине" это уже стало давно доброй традицией!
Ну и че... вон и Гризманн не устоял ... титулов захотелось... а в бакланстве сиди на лавочке тихо мирно и чемпион ... Кокошка вона воще не на лавочке и чемпион..... а потом и слинять можно куда нить в Сочи ... на юга
Морозовский
Морозовский
   2 / 815
сегодня в 13:38
Громко сказано, хотя РЕБЯТА молодцы! Скорее ребята в "Рубине" бились за возможный, желанный переход в "Зенит" на жирную зарплату на лавке! В "Рубине" это уже стало давно доброй традицией!
ДСА
ДСА
   152 / 815
сегодня в 13:33
Просто повезло.
cska plus
cska plus
   11 / 815
сегодня в 13:01
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