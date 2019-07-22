«Барселона» предложит Месси новый контракт

«Барселона» планирует продлить контракт с Лионелем Месси, лучшим игроком года по версии ESPN.
Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2022 года. Это будет 10-й контракт аргентинца с каталонцами с момента его первого профессионального соглашения, заключенного в 2004 году.
Бармалей намек понял,контракт предлжен,зп поднято))
Бармалей намек понял,контракт предлжен,зп поднято))
В шоке, если честно, Месси совсем опупел со своей любовью к Барселоне :)
Да, те же Неймар и Неймар жуниор нервно курят в сторонке.
В шоке, если честно, Месси совсем опупел со своей любовью к Барселоне :)
Да, те же Неймар и Неймар жуниор нервно курят в сторонке.