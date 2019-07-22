«Барселона» предложит Месси новый контракт

вчера, 23:37

«Барселона» планирует продлить контракт с , лучшим игроком года по версии ESPN.

Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2022 года. Это будет 10-й контракт аргентинца с каталонцами с момента его первого профессионального соглашения, заключенного в 2004 году.