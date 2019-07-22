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«Барселона» предложит Месси новый контракт

вчера, 23:37

«Барселона» планирует продлить контракт с Лионелем Месси, лучшим игроком года по версии ESPN.

Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2022 года. Это будет 10-й контракт аргентинца с каталонцами с момента его первого профессионального соглашения, заключенного в 2004 году.

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Все комментарии
mortid
mortid ответил Виталик ManUtd Rus
   164 / 824
сегодня в 01:01
Нужно статую Месси поставить в самое ближайшее время рядом с КампНоу . Высокую , метров 500 )))
Да что там статую, сразу город переименовать в Лионель. По всему городу расставить гномов, повёрнутых задом и со спущенными штанами, пусть вся Каталония лобзает им задницу, на удачу типа :D
KaiserRM
KaiserRM
   272 / 824
сегодня в 00:30
Месси отправил Бармалею фото с отдыха,где он держит бутылку пива и подносит его ко рту чтобы выпить,и подписал его:...в следующий раз это будет ложка!!
Бармалей намек понял,контракт предлжен,зп поднято))
allemz
allemz
   96 / 824
сегодня в 00:13
Ого, 10 контрактов за 15 лет? Получается, контракт с ним продлевают каждые полтора года после очередного подписания, учитывая что по дефолту продлевался на 5 лет.
В шоке, если честно, Месси совсем опупел со своей любовью к Барселоне :)
Да, те же Неймар и Неймар жуниор нервно курят в сторонке.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   104 / 824
вчера в 23:57
Нужно статую Месси поставить в самое ближайшее время рядом с КампНоу . Высокую , метров 500 )))
cevin cigan
cevin cigan
   69 / 824
вчера в 23:56
Десять раз раздел до нитки бчк!!! Настоящая продажная любовь...
clop
clop
   206 / 824
вчера в 23:47
И какая будет зарплата у Месси? Лимонов 50 в год? Очень хочется посчитать чужие денежки, прям невтерпеж :))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 824
вчера в 23:44
Сразу стадион ему отдавайте лучше или тренировочную базу для начала, меньше не попросит))
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