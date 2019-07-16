ГлавнаяНовости

Москалёв отстранен после судейства в матче «Спартак» - «Сочи»

вчера, 13:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о работе арбитра Владимира Москалёва на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Вы знаете, кто такой Джикия? А он сказал, что судейство было на высшем уровне, но это ирония. Матч получился резонансным, общая оценка — очень и очень неудачная игра для Володи Москалёва. Вопросов по карточкам у нас к нему много. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба, Жиго выпрыгнул пораньше, но по нашему мнению гол в ворота «Сочи» нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил. 

На 21-й минуте в ворота «Спартака» надо было назначать пенальти, был хороший повтор из-за ворот, что там был фол. Ещё нас озадачила трактовка единоборств. Для Володи это неудачный матч, но в спорте бывают такие ситуации. Футболисты тоже проводят неудачные игры, тренер может выбрать не ту тактику. С Володей мы говорили после игры, мы дадим ему время. На сборах он выглядел хорошо, сдал все тесты. Мы рассчитывали, что он хорошо войдёт в сезон. Поэтому дадим Володе время прийти в себя, успокоиться. Всё в жизни бывает.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЛевников рассудит «Ростов» и «Спартак»
Вчера, 19:15 Комментарии44
Егоров: «Если Лапочкин живёт в Питере, это не значит, что он „зенитовский“»
Вчера, 01:42 Комментарии30
Полоз: «Наши пацаны были просто в шоке от арбитра матча со „Спартаком“»
Вчера, 01:26 Комментарии49
Хусаинов: «Гол Миранчука нельзя было засчитывать»
15 июля Комментарии15
VAR на матче «Локомотив» - «Рубин» будет работать в оффлайн-режиме
15 июля Комментарии3
Матч «Локомотив» - «Рубин» пройдет при поддержке системы VAR
15 июля Комментарии50
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Columb
Columb
   548 / 794
сегодня в 03:23
Хоть так иуду наказали.
Nikola45
Nikola45 ответил mugik1973
   98 / 794
вчера в 23:55
Точно сказано, ни кто не вернет очки Рубину и Тамбову.
Вот уж точный у Вас ник! )) Точнее и не скажешь!
mangoх12
mangoх12
   33 / 794
вчера в 23:26
Смешной этот Егоров,, Москалев в прошлом году нагло вытягивал поросей не раз и не два, естественно он ощутил безнаказанность. Ну так Егоров сделай и себе уже харакири!
mangoх12
mangoх12 ответил parallels
   33 / 794
вчера в 23:22
и за этот позорный гол хряка включили в сборную тура. такой вот соккер.
Это и понятно все больше убеждаюсь что тут одни Москалевы
KLINSI
KLINSI
   497 / 794
вчера в 22:11
    mugik1973
    mugik1973 ответил нечитайло
       127 / 794
    вчера в 22:06
    Точно сказано, ни кто не вернет очки Рубину и Тамбову.
    tolctoy
    tolctoy
       238 / 794
    вчера в 21:44
    Болелы из чухонского города и ихние кобыльи припевалы,серьёзно озаботились что фк сочи потерял очки в матче со СПАРТАКОМ.В чужом глазу ищут соринку,а в своём не замечают - бревно.Одним 75р купил чемпионства,а другим друг путина.И после этого они ещё чего то тут кукарекают.
    За адекватность
    За адекватность ответил Сп62
       32 / 794
    вчера в 20:49
    Людей за миллиарды и за убийство на кол не сажают, а ты...
    Тут с Вами не поспоришь, в глобальном плане. Но на мой взгляд в футбольном плане VAR может хоть что-то изменить, хочется верить в позитив, хотя бы в футболе.
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Jeck Denielse
       27 / 794
    вчера в 20:42
    Будут теперь год воду в ступе толочь..... Всё....проехали..... Все остались при своих...... Спартак с 3-мя очками... Сочи - с репутацией клуба,который сильней Спартака... Москалев - с внеплановым отпуском.... Егоров - лишний раз поиронизировать,купаясь в лучах вседозволенности.... Забыть...и не вспоминать....
    👍
    andrefino13
    andrefino13
       274 / 794
    вчера в 20:37
    В угол поставили, по сути... Футбол, это золотое дно, в прямом и переносном смысле, страна Дураков, из старой старой сказки, настолько старой, благодаря нашему нынешнему образованию, что большая часть болельщиков и не догадывается, кто такой Буратино...
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил LOpp
       97 / 794
    вчера в 20:16
    Зенит-Тамбов 2:1 перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол. все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться. как и нельзя неуважительно относиться к власти. нельзя репостить мемы. нельзя митинговать. нельзя, нельзя, нельзя.
    Ты сейчас реально, такую дичь закинул это пст))))
    В данном моменте забивал Ерохин. а Дзюба если и касался игрока, то только ноготочком)))
    митинговщик к..ев ))))
    Levadia
    Levadia
       262 / 794
    вчера в 20:14
    Очки это решение не отменяет.
    Спартак с тремя,Сочи с баранкой!
    нечитайло
    нечитайло
       387 / 794
    вчера в 20:10
    Очки уже не вернешь
    Михалыч 75
    Михалыч 75 ответил LOpp
       476 / 794
    вчера в 20:01
    Зенит-Тамбов 2:1 перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол. все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться. как и нельзя неуважительно относиться к власти. нельзя репостить мемы. нельзя митинговать. нельзя, нельзя, нельзя.
    ну ты и тролль , залил какую-то картинку и утверждаешь , что там был гол .При голе , подача была справа , а тут мяч слева летит
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
       421 / 794
    вчера в 19:57
    Даже если сам Иисус снизойдёт и скажет "Судья провёл матч отвратительно, игроки Спартака недосчитались карточек, гол был забит с нарушением и у Сочи украли пенальти" то фанаты Спартака и ему не поверят) Насколько же можно быть необъективными сектантами? Я порой с вас просто диву даюсь)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       16 / 794
    вчера в 19:55
    Будут теперь год воду в ступе толочь.....
    Всё....проехали.....
    Все остались при своих......
    Спартак с 3-мя очками...
    Сочи - с репутацией клуба,который сильней Спартака...
    Москалев - с внеплановым отпуском....
    Егоров - лишний раз поиронизировать,купаясь в лучах вседозволенности....

    Забыть...и не вспоминать....
    Великолепный
    Великолепный
       131 / 794
    вчера в 19:44
    Москалев отстранён, а кто вернёт очки Сочи?
    a3r3v3
    a3r3v3
       187 / 794
    вчера в 19:33
    Почти все судьи накосячили,всех и отстраняйте
    nautilus163
    nautilus163
       169 / 794
    вчера в 19:22
    За это время, как раз обживет домик на Бали, купленный после матча! ))))))
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       84 / 794
    вчера в 19:17
    Долго не от мыться будет пупсикам. Тухлая и нечестная победа.
    sir_Alex
    sir_Alex
       22 / 794
    вчера в 19:15
    Логично. Провалил матч.
    dok66
    dok66
       385 / 794
    вчера в 19:13
    Со слов игроков Сочи Москалев им кричал : "Это вам не ФНЛ ! " Если это так , то Москаля нужно на практику срочно отправить в ФНЛ !
    GreeM
    GreeM
       145 / 794
    вчера в 19:13
    Сколько можно тащить свиней? Если бы не судьи, то в прошлом сезоне -20 очков. В этом сезоне с 1 тура начали тащить. Стыдно.
    Nikola45
    Nikola45
       98 / 794
    вчера в 19:04
      kastites
      kastites
         96 / 794
      вчера в 19:04
      Москалеву похер. У него еще одна заправка Лукойл появилась
      LOpp
      LOpp
         10 / 794
      вчера в 18:59
      Зенит-Тамбов 2:1
      перед голом, Дзюба просто отталкивает от себя игрока Тамбова и забивает гол.
      все молчат, Тамбов не жалуется, потому что на нацпроект НЕЛЬЗЯ жаловаться.
      как и нельзя неуважительно относиться к власти.
      нельзя репостить мемы.
      нельзя митинговать.
      нельзя, нельзя, нельзя.

      Nikola45
      Nikola45
         98 / 794
      вчера в 18:58
        bosun
        bosun
           194 / 794
        вчера в 18:55
        Володя срубил деньжат по-легкому)) Поэтому дадим Володе время прийти в себя, успокоиться. Всё в жизни бывает.)))
        Mangur
        Mangur
           540 / 794
        вчера в 18:54
        Жуть. Что такое?
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
           20 / 794
        вчера в 18:53
        Почему то вспомнился юбилей Симоняна. Так нагло хрюнов тащили только в том сезоне.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100