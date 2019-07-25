ГлавнаяНовости

Воронин рассказал, почему он не вернулся в «Динамо»

вчера, 16:23

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, почему он не принял предложение войти в тренерский штаб москвичей. 

Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб «Динамо». Мы с ним всё обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе. Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается. 

Что касается его работы в «Динамо», то я верю и буду верить в Хохлова. Нужно время ему и команде. Строится новая команда, приходят новые игроки. Всё строится не так быстро. У него всё получится, надо дать ему спокойно работать. Я смотрел игру с «Рубином». Обидно, когда не забиваешь столько моментов, а потом пропускаешь. Это уже вопрос мастерства футболистов и везения. Проблема исходит не от тренерского штаба. Меня приглашали на этот матч вместе с остальными бывшими капитанами «Динамо», руководство хотело меня видеть. Я просто заболел, только из-за этого не приехал. Договорились, что в ближайшее время приеду на домашний матч.

Ранее Андрей Воронин вспомнил о своих выступлениях в составе «бело-голубых».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто вратарь номер один в „Реале“»
Сегодня, 04:15 Комментарии0
Фоден: «Не хочу, чтобы Сильва уходил из „Манчестер Сити“»
Сегодня, 00:58 Комментарии0
Президент «Нефтчи»: «Матч „Арсенала“ против „Крыльев“ - торжество футбола»
Сегодня, 00:49 Комментарии0
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Сегодня, 00:38 Комментарии5
Хавбек «Нефтчи»: «В ответной игре с „Арсеналом“ будем больше атаковать»
Вчера, 23:57 Комментарии0
Новичок «Арсенала» Салиба: «В „Сент-Этьене“ у меня осталась миссия»
Вчера, 22:18 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Napoleon Bonapart
   173 / 808
вчера в 19:10
Я бы очень удивился, если бы Ворона сказал что-то другое. Ну правильно, если уж дружить, то до конца.
Золотые слова, Sire !
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   194 / 808
вчера в 17:41
в список "миротворца" (только хохлонацики могут быть такими циниками) не захотел попасть.... ну и виселицы-то уже построены - боязно.....
...я его понимаю... а игрок нормальный был - напористый....
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 17:37
кому какое дело, у него своя голова на плечах....
itujan
itujan
   66 / 808
вчера в 17:16
Мало верится в его россказни.
CSKA2012
CSKA2012
   142 / 808
вчера в 17:14
Гасится чтобы на Украине не сожрали )))
ДСА
ДСА
   128 / 808
вчера в 17:02
Мало платят.
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
вчера в 16:57
Ну правильно......лучше прикинуться больным,чем потом ныкаться от властей укропии!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   284 / 808
вчера в 16:26
Я бы очень удивился, если бы Ворона сказал что-то другое. Ну правильно, если уж дружить, то до конца.
Павел Амурский
Павел Амурский
   50 / 808
вчера в 16:25
Забоялся реакции фашистского режима укроины.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100