Годин: «„Интер“ был более решительным, чем другие клубы»

Новичок «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о причинах, почему он решил перейти именно в стан «нерадзурри».

«Интер» был более решительным, чем другие клубы. Они изложили свой проект, который амбициозен, как и я. Мне понравилась идея помочь «Интеру» сделать это.

Это правда, что я получал предложения от «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», хотя раньше был и «Манчестер Сити», но в тот момент у меня был действующий контракт с «Атлетико», и я не думал об уходе.

Могу сказать, что ни одному другому клубу не удалось убедить меня так, как это сделал «Интер».