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Кононов: «Ответственность за поражение лежит на мне»

сегодня, 19:20
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Тамбова».

Поздравляю «Тамбов» с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли. Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал. Тяжелое поражение.

Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.

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Все комментарии
морозз
морозз ответил mortid
   14 / 836
сегодня в 22:14
Здесь скорее явно проявляется идиотизм. Такого тренера я ещё не видел, кажется что он постоянно под какими-то "колёсами".
Ну если он во время матча не бегает и не машет руками...это говорит о чём, что всё держит в себе! Это плохо для здоровья!
mortid
mortid ответил морозз
   159 / 836
сегодня в 21:59
Уважаю упёртость характера, но здесь как то его не видно!
Здесь скорее явно проявляется идиотизм. Такого тренера я ещё не видел, кажется что он постоянно под какими-то "колёсами".
spartak kursk
spartak kursk
   120 / 836
сегодня в 21:59
Теперь бы донести эту самую ответственность.....Просвета пока не наблюдается.....Решение нужно принимать уже сейчас....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   206 / 836
сегодня в 21:40
Федун ,сука ! Убери эту тварь и верни Карреру ! Нам что ли самим с Кононовым разбираться ?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   301 / 836
сегодня в 21:14
прикол в том что игры нет, что ты делал на предсезонке осел
нам от этого не легче, кем играть будешь, продал зе перед ЛЕ
мельгарехо не нужен просто аут,просто пиджак не тренер ,а урод
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   261 / 836
сегодня в 20:52
    beefs
    beefs
       72 / 836
    сегодня в 20:52
    Ну и дела, а кто же ещё виноват, не пора ли писать заявку...
    Footbolista
    Footbolista ответил морозз
       7 / 836
    сегодня в 20:49
    Возможно...но я все таки не буду спешить с выводами...не хочется верить, что игра с Тамбовом это все, на что способен сегодняшний Спартак...бывало и хуже стартовали...
    Максим8787
    Максим8787
       364 / 836
    сегодня в 20:45
    Самокритика это хорошо, но пора уж давать результат.
    морозз
    морозз ответил Footbolista
       14 / 836
    сегодня в 20:38
    Через пару матчей все будет более менее ясно...
    Я думаю ясности ещё долго не будет, этот сезон будет провальным и стоит это признать!
    Footbolista
    Footbolista ответил морозз
       7 / 836
    сегодня в 20:35
    Через пару матчей все будет более менее ясно...
    морозз
    морозз ответил Footbolista
       14 / 836
    сегодня в 20:29
    Видно...только не в игре Спартака...может я чего то не знаю и Кононов забил на ЧР и хочет выиграть ЛЕ?)...
    Какая в пятую точку ЛЕ, если у нас нет игры? Что то внутри команды происходит!
    Footbolista
    Footbolista ответил морозз
       7 / 836
    сегодня в 20:27
    Видно...только не в игре Спартака...может я чего то не знаю и Кононов забил на ЧР и хочет выиграть ЛЕ?)...
    oFANATo
    oFANATo
       101 / 836
    сегодня в 20:11
    Дайте Пиджаку поработать.
    Karkaz
    Karkaz
       333 / 836
    сегодня в 19:56
    Изначально было ясно, что это не тренер для такого клуба как Спартак.
    311
    311
       34 / 836
    сегодня в 19:42
    Федун виноват, сэкономил на судье!)
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       43 / 836
    сегодня в 19:41
    это игроки выполняли что требовал???? красава он хочет выйти в Фнл
    ДАША Д
    ДАША Д
       128 / 836
    сегодня в 19:40
    Пора в отставку или Шалимов прав.
    Alhunah
    Alhunah
    сегодня в 19:38
    Отстранить весь судейский корпус
    Gelious
    Gelious
       86 / 836
    сегодня в 19:35
    Ответственность на судьях, которые в этот раз не помогли, как помогали раньше
    Alex-96
    Alex-96
       106 / 836
    сегодня в 19:29
    Прикрыл своей .опой грудь фидуна, герой!
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил Байкал-38
       181 / 836
    сегодня в 19:28
    Он вообще в адеквате?
    ...О каком адеквате речь ?......на поминках "празднует" день рождения умершего человека ?
    Союзник противников
    Союзник противников
       90 / 836
    сегодня в 19:28
    Стой насмерть!
    морозз
    морозз
       14 / 836
    сегодня в 19:27
    Уважаю упёртость характера, но здесь как то его не видно!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       1 / 836
    сегодня в 19:27
    Ничего, Олежа, Федун сделает выводы из матча, и следующего судью закидают деньгами, и ты снова "выиграешь" и не нужно будет ничего говорить.
    Evilhuman
    Evilhuman
       32 / 836
    сегодня в 19:26
    Олежа останься, судейские победы тебя до этого не смущали
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       6 / 836
    сегодня в 19:24
    Плохо без свистков Федуна?
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       36 / 836
    сегодня в 19:24
    ты главное держись в спартаке.
    Footbolista
    Footbolista
       7 / 836
    сегодня в 19:24
    Доведут Спартак "до ручки" в аккурат к матчу с конями...коням капец будет и очень большой...даже больше, чем после Ливерпуля...и бомжи получат следом...
    Байкал-38
    Байкал-38
       9 / 836
    сегодня в 19:24
    Он вообще в адеквате?
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