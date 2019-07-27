Кононов: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Тамбова».

Поздравляю «Тамбов» с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли. Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал. Тяжелое поражение.

Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.