Кононов: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Тамбова».
Поздравляю «Тамбов» с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли. Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал. Тяжелое поражение.
Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.
нам от этого не легче, кем играть будешь, продал зе перед ЛЕ
мельгарехо не нужен просто аут,просто пиджак не тренер ,а урод
нам от этого не легче, кем играть будешь, продал зе перед ЛЕ
мельгарехо не нужен просто аут,просто пиджак не тренер ,а урод