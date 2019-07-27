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Мостовой: «„Спартак“ играет ужасно»

сегодня, 20:01
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Тамбовом».

Ужасно, просто ужасно играет команда. Не питал особых надежд перед матчем. Хоть у «Спартака» и было несколько попаданий в каркас, «Тамбов» дважды простил гостей.

Насчёт игроков тоже есть вопросы. Например, Понсе. Кто его купил, и кто его привёз? Гулиев тоже ужасен, его нужно было убирать ещё на 25-й минуте.

Что касается Кононова, скажу так: в коллективе всегда есть довольные и недовольные тренером. Однако, когда есть результат, это всё остается внутри команды, если результата нет, то и ответственность ложится на плечи специалиста.

Что делать «Спартаку»? Кононов как-то сказал: «мне нужно четыре месяца, чтобы поставить свой футбол». Прошёл почти год. Всё же команду нельзя убрать целиком. Только готовиться к следующему матчу.

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   467 / 836
сегодня в 23:23
Спартак попал в яму, но выход всегда есть, пригласите Черчесова
Морозовский
Морозовский
   5 / 836
сегодня в 22:51
Мостовой говорит горькую народную правду.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   152 / 836
сегодня в 22:38
Ай да Мостовой молодец все сказал по делу
KURUM
KURUM
   497 / 836
сегодня в 22:36
Тренер - 73о..
Союзник противников
Союзник противников
   90 / 836
сегодня в 21:55
Кононова даже жалко,такой он на послематчевом интервью жалкий(пардон за тафтологию).
Пусть не тянет нихрена,
но это дело Федуна.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Bom Bom
   206 / 836
сегодня в 21:37
Надеюсь, Федун не уволит Кононова в ближайшее время. Хочется посмотреть, как "красно-белых" отТУНят.
Надеюсь Кононов не дотянет до Туна !
Аксинья
Аксинья
   53 / 836
сегодня в 20:59
А ты посмотри на промежуточную таблицу - он даже с более худшими показателями в таблице все равно стоит на пятом месте...Стабильность признак мастерства...
tuman960
tuman960
   470 / 836
сегодня в 20:48
МОРОЗ!!!хохлам РАЯ не видать!!Они прокляты Господом!!!!
И хоть игнор или нет !!!!!
kastites
kastites
   121 / 836
сегодня в 20:45
спартак прекрасен
морозз
морозз
   14 / 836
сегодня в 20:41
Это как Володя, обещает нам рай уже 20 лет и все мы это время ждём какого то прорыва, так и Кононов...обещал, но не угадал в этом слове ни одной буквы!
Bom Bom
Bom Bom
   539 / 836
сегодня в 20:40
Надеюсь, Федун не уволит Кононова в ближайшее время. Хочется посмотреть, как "красно-белых" отТУНят.
МКС
МКС
   58 / 836
сегодня в 20:38
Спартак может говорить об игроках

Тренере и руководстве

Трепать языком о судьях удел слабаков
drug01
drug01
   111 / 836
сегодня в 20:30
А когда он играл лучше,?
SHMEL
SHMEL
   66 / 836
сегодня в 20:18
Команду убрать нельзя,но можно строже поработать с судьями,а то расслабились понимаешь...
С детства за Тун
С детства за Тун ответил МКС
   6 / 836
сегодня в 20:12
Спартак всегда славился атакой И не очень хорошей обороной Теперь нет ни атаки ни центра ни обороны Игроки игроками А игры при мямле как не было так и нет
    МКС
    МКС
       58 / 836
    сегодня в 20:11
    Спартак всегда славился атакой

    И не очень хорошей обороной

    Теперь нет ни атаки ни центра ни обороны

    Игроки игроками

    А игры при мямле как не было так и нет
    Evilhuman
    Evilhuman
       32 / 836
    сегодня в 20:08
    Мостовой ты на очереди , у федуна денег ещё много, можно разводить и дальше, он далек от футбола,как и команда
    Gelious
    Gelious
       86 / 836
    сегодня в 20:05
    Нет. Он играет так, как ждет вся страна. Пусть продолжает
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       6 / 836
    сегодня в 20:03
    Может тебе потренировать тарасовку? А то бормочешь только на Канделаки тв.
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