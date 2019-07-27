Мостовой: «„Спартак“ играет ужасно»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Тамбовом».

Ужасно, просто ужасно играет команда. Не питал особых надежд перед матчем. Хоть у «Спартака» и было несколько попаданий в каркас, «Тамбов» дважды простил гостей.

Насчёт игроков тоже есть вопросы. Например, Понсе. Кто его купил, и кто его привёз? Гулиев тоже ужасен, его нужно было убирать ещё на 25-й минуте.

Что касается Кононова, скажу так: в коллективе всегда есть довольные и недовольные тренером. Однако, когда есть результат, это всё остается внутри команды, если результата нет, то и ответственность ложится на плечи специалиста.

Что делать «Спартаку»? Кононов как-то сказал: «мне нужно четыре месяца, чтобы поставить свой футбол». Прошёл почти год. Всё же команду нельзя убрать целиком. Только готовиться к следующему матчу.