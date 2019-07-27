Агент Мельгарехо: «Кононов слишком плохой тренер для великого „Спартака“»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» , прокомментировал слова главного тренера красно-белых о том, что его клиент покинет клуб.

Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренцо уходит? Серьёзно? «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера.