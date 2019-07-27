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Агент Мельгарехо: «Кононов слишком плохой тренер для великого „Спартака“»

сегодня, 20:30

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал слова главного тренера красно-белых Олега Кононова о том, что его клиент покинет клуб.

Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренцо уходит? Серьёзно? «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 836
сегодня в 23:42
Он агент игрока - так и пусть говорит за игрока......
"Кононов плохой тренер для Мельгарехо"....
А не за всю команду...
Dominators
Dominators ответил морозз
   60 / 836
сегодня в 23:36
Может быть и смешной, но не до такой степени как ты дружище!
А вот тут ты не прав , не друг ты мне . Я своих друзей знаю и тебя нет в их числе .
Dominators
Dominators ответил Алексей Коротеев
   60 / 836
сегодня в 23:33
Ваня лучший . Задаёшь глупые вопросы неизвестно кому ! И потом , умного человека Ваней не назовут ,т.к. ты и все остальные кони и бомжи , всех любите ....под одну гребёнку .! Никогда не упоминал про Гинеров и Миллеров ,и уж точно не молился на этого козла Федуна ! ....А Обляков и Ахметов всё-равно барахло ! И можешь не скрипеть зубами ! )))))))))))))))
Умного назовут Алешей бесспорно . Но я не болею за коней и бомжей , мы провинциалы .
морозз
морозз ответил Dominators
   14 / 836
сегодня в 23:31
Смешной ты , тролли его давно знают и уважают , как и он их .
Может быть и смешной, но не до такой степени как ты дружище!
Dominators
Dominators ответил морозз
   60 / 836
сегодня в 23:29
Только кони типа Вани, ставя меня в игнор пытаются меня полоскать! Отвечаю и ставлю в игнор этого коня! Когда ты спрашиваешь у троллей про меня, мне на это ровно! Тролли в отличие от тебя, не спрашивают ...они давно знают меня и уважают, как и я их! На будущее не надо меня упоминать, мне конская слава противопоказана и смешна!
Смешной ты , тролли его давно знают и уважают , как и он их .
Dominators
Dominators ответил Так Себе Аналитик
   60 / 836
сегодня в 23:27
Почерк Кононова, точно, сначала Максименко был виноват после одного поражения, после второго надо продать Мельгарехо)))
На сделке с Мирзовым Спартак предложил недорого Мельгарехо Ростову . Ростов согласился на 750 тыс ЕВРО . Спартак отказался . Уже тогда парагваец не подошел Кононову . Ну а главный шедевр пиджака это отказ от Еременко .
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Морозовский
   467 / 836
сегодня в 23:20
ПОЗОР ЛАЗУРНОМУ СОДРУЖЕСТВУ В НАШЕМ ЧЕМПИОНАТЕ!!!
ну а что остается делать когда нет кухарки? вот и имеют дворника
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   206 / 836
сегодня в 23:20
Ваня лучший . Задаёшь глупые вопросы неизвестно кому ! И потом , умного человека Ваней не назовут ,т.к. ты и все остальные кони и бомжи , всех любите ....под одну гребёнку .! Никогда не упоминал про Гинеров и Миллеров ,и уж точно не молился на этого козла Федуна ! ....А Обляков и Ахметов всё-равно барахло ! И можешь не скрипеть зубами ! )))))))))))))))
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   467 / 836
сегодня в 23:19
когда в друзьях согласия нет, в этом причина неудач Спартака
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 22:58
Игроки Спартака уже давно взяли себе за правило хамить в адрес своих тренеров.Даже Каррера не миновал этой участи,а Кононов и подавно.
Footbolista
Footbolista
   7 / 836
сегодня в 22:44
Не по Хуану самбреро...
Морозовский
Морозовский ответил морозз
   5 / 836
сегодня в 22:43
А вот и диаспора противодействия Кононову показало жало, да и Шалимов смотрю очень захотел стать тренером Спартака! Внутри команды бардак, вот отсюда и неприятности! Но основная неприятность нашему футболу идёт от бомжей, вот где основная проблема и кризис в нашем футболе!
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 836
    сегодня в 22:40
    Хуан, не хороший Хуан.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил 13 RUS
       152 / 836
    сегодня в 22:36
    Ну пойми это так, он виноват если игроки не знают куда бежать и бить
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
       152 / 836
    сегодня в 22:35
    Молодец агент может дойдёт до Федуна что пока не поздно надо убрать его, раньше Карреру хаяли что он выгоняет кого то, а здесь пиджак не лучше он убирает игроков и врачей кого захотел, увольте его пожалуйста
    DEIVID
    DEIVID ответил 13 RUS
       380 / 836
    сегодня в 22:06
    Все на Кононова свалили по свински,стыд и срам
    А чего нет то? Он вообще обещал, что через 4 месяца будет игра поставлена. А по факту даже вектора не видно, по которому команда развиваться должна и во что играть. Оборона с приличными игроками играет ужаснейше, в атаке вообще ничего нет.
    13 RUS
    13 RUS
       114 / 836
    сегодня в 21:51
    Все на Кононова свалили по свински,стыд и срам
    cska plus
    cska plus
       13 / 836
    сегодня в 21:40
    Сколько судеб колечит этот спартак.
    311
    311
       34 / 836
    сегодня в 21:38
    Спартак и Кононов стоят друг друга!)
    Evilhuman
    Evilhuman ответил морозз
       32 / 836
    сегодня в 21:20
    Уже три года назад? Ох время времечко...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       8 / 836
    сегодня в 21:10
    За время правления Федуна, в Спартаке побывало полтора десятка тренеров и все как один плохие, поскольку ни один до конца контракта не доработал. Хотя один хороший затесался случайно, даже чемпионство взял, но его очень быстро попортили и он с треском вылетел.
    Похоже , Олежка пополнит список "сбитых летчиков" . Самое обидное, что свои же и сбивают!!!
    морозз
    морозз
       14 / 836
    сегодня в 21:02
    Только кони типа Вани, ставя меня в игнор пытаются меня полоскать! Отвечаю и ставлю в игнор этого коня!
    Когда ты спрашиваешь у троллей про меня, мне на это ровно! Тролли в отличие от тебя, не спрашивают ...они давно знают меня и уважают, как и я их! На будущее не надо меня упоминать, мне конская слава противопоказана и смешна!
    berda2003
    berda2003
       307 / 836
    сегодня в 20:59
    очередная обезьяна отправлена на пальму. давно пора.
    clop
    clop ответил морозз
       190 / 836
    сегодня в 20:58
    Мой кот ФЕРДИНАНД умер три года назад, он был моим другом!
    Ну ладно, будем считать, что на молоке ты сегодня сэкономил.
    Zenit_84
    Zenit_84
       84 / 836
    сегодня в 20:57
    Недолго продержится...
    Footbolista
    Footbolista ответил Так Себе Аналитик
       7 / 836
    сегодня в 20:57
    Смеяться в конце сезона будем...рановато еще)...
    морозз
    морозз ответил clop
       14 / 836
    сегодня в 20:56
    Ааа, так ты считаешь, что это бомжи финансово простимулировали Тамбов сегодня? В таком случае деньги потрачены не зря. Я слышал, что твой кот болеет за Зенит, в отличие от тебя. Не поскупись, налей ему ему миску молочка ради поражения спартака :))
    Мой кот ФЕРДИНАНД умер три года назад, он был моим другом!
    VIPded
    VIPded
       56 / 836
    сегодня в 20:55
    Это он ещё только плохой, а не очень-очень плохой... Всё ещё впереди! )))
    VV V
    VV V
       191 / 836
    сегодня в 20:55
    Всё наоборот: "Спартак слишком плохая команда для пиджака Кононова".
    Fleischjager
    Fleischjager
       387 / 836
    сегодня в 20:53
    Эмери тоже как то в свое время не подошел ВЕЛИКИМ
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