Агент Мельгарехо: «Кононов слишком плохой тренер для великого „Спартака“»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал слова главного тренера красно-белых Олега Кононова о том, что его клиент покинет клуб.
Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренцо уходит? Серьёзно? «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера.
"Кононов плохой тренер для Мельгарехо"....
А не за всю команду...
"Кононов плохой тренер для Мельгарехо"....
А не за всю команду...
Похоже , Олежка пополнит список "сбитых летчиков" . Самое обидное, что свои же и сбивают!!!
Похоже , Олежка пополнит список "сбитых летчиков" . Самое обидное, что свои же и сбивают!!!
Когда ты спрашиваешь у троллей про меня, мне на это ровно! Тролли в отличие от тебя, не спрашивают ...они давно знают меня и уважают, как и я их! На будущее не надо меня упоминать, мне конская слава противопоказана и смешна!
Когда ты спрашиваешь у троллей про меня, мне на это ровно! Тролли в отличие от тебя, не спрашивают ...они давно знают меня и уважают, как и я их! На будущее не надо меня упоминать, мне конская слава противопоказана и смешна!