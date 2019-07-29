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Кокорин: «В колонии нас раздели догола»

вчера, 18:19

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как его приняли в колонии.

Все было как у всех. Сначала попали на карантин. Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи — цветную одежду для спорта, например. На карантине мы пробыли ровно неделю, после чего попали в 8-й отряд. Видели там большое помещение, где телевизор смотрят? Вот мы туда зашли, там все собрались и подняли за нас кружки чифира (очень крепкого чая), сказали: «Добро пожаловать». Это такой обряд. Никакой «прописки» не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   2 / 809
вчера в 21:06
Без комментариев, от сумы да тюрьмы не зарекайся, так что лучше просто экзорцизы других почитаю )))
Камелошка
Камелошка ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   90 / 809
вчера в 20:48
в бане на всегда)))
А за что?
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Камелошка
   70 / 809
вчера в 19:54
Фил, а где твой аснавной акаунт?
в бане на всегда)))
Камелошка
Камелошка ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   90 / 809
вчера в 19:41
ахаххахаха Один ревнует,других в тюрьме раздевают ахах ах ха хах ха сказано зенит)!!
Фил, а где твой аснавной акаунт?
Камелошка
Камелошка
   90 / 809
вчера в 19:40
    За адекватность
    За адекватность
       32 / 809
    вчера в 19:26
    К чему это на футбольном сайте? Выйдут, Мамаю папа деньги отобранные у жены вернет, Кокоша свои добавит и книгу пусть выпустят, бестселлер " Мы зону хавали благодаря стулу. Рождение криминальных авторитетов."
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил tims
       541 / 809
    вчера в 19:18
    Кокорин, походу, не хочет уходить с зоны. Так ему там понравилось... Только не понимает быдляк, что в жизни (а на зоне, тем более) всё переменчиво. Сегодня за тебя подняли кружку чифиря (надеюсь, не петухи поднимали). А завтра... в общем, разброс вариантов большой. Зашкварится Кока случайно (а могут и помочь) или приглянется его округлившийся за время отсидки зад какому-нибудь престарелому авторитету и всё... дальше понятно. Выйдет на свободу немного общипанной квочкой. Ну а у великого "Зенита" появится основание замены своей тоскливой эмблемы на броскую курочку...
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
         101 / 809
      вчера в 19:17
      Цветную одежду нужно сразу отдать, а то в спартачи определят.
      Sully
      Sully
         203 / 809
      вчера в 19:14
        tims
        tims
           550 / 809
        вчера в 18:46
        Кокорин, походу, не хочет уходить с зоны. Так ему там понравилось... Только не понимает быдляк, что в жизни (а на зоне, тем более) всё переменчиво. Сегодня за тебя подняли кружку чифиря (надеюсь, не петухи поднимали). А завтра... в общем, разброс вариантов большой. Зашкварится Кока случайно (а могут и помочь) или приглянется его округлившийся за время отсидки зад какому-нибудь престарелому авторитету и всё... дальше понятно. Выйдет на свободу немного общипанной квочкой. Ну а у великого "Зенита" появится основание замены своей тоскливой эмблемы на броскую курочку...
        Leningrad 84
        Leningrad 84
           94 / 809
        вчера в 18:44
        Полностью прочитал оригинал интервью в Mk.ru - вполне приличный и достаточно по-человечески и по-доброму написанный материал. А вот заголовок к данной "вырезке" из интервью Соккер подобрал 14ошный...
        Весёлый могильщик
        Весёлый могильщик
           466 / 809
        вчера в 18:39
        Редакция умней не могла придумать заголовок? Куда катится Соккер? Мне жаль.
        ДАША Д
        ДАША Д
           122 / 809
        вчера в 18:35
        Поляну накрыть на нетрудовые доходы всё же должен.
        CrazyTapok
        CrazyTapok ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
           449 / 809
        вчера в 18:34
        ахаххахаха Один ревнует,других в тюрьме раздевают ахах ах ха хах ха сказано зенит)!!
        Филл, я 3 раза прочёл твой опус. Ничего не понял. Ты сам хоть понял, что написал? Тебе смешно, что на карантине людей раздевают? Где нам смеяться, поясни?
        RIR68
        RIR68 ответил Miaf
           170 / 809
        вчера в 18:31
        Ничего, скоро всех зенитосов пропустят по кругу . Сашка будет не одинок.
        братья-расхитители- основатели спартака прошли несколько кругов. теперь в спартаке традиция всех через "баню" проводить!!!
        Miaf
        Miaf
           507 / 809
        вчера в 18:28
        Ничего, скоро всех зенитосов пропустят по кругу . Сашка будет не одинок.
        оТБАКЛАНЕНЫЕ
        оТБАКЛАНЕНЫЕ
           70 / 809
        вчера в 18:21
        ахаххахаха
        Один ревнует,других в тюрьме раздевают
        ахах ах ха хах ха
        сказано зенит)!!
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