Тарасову запретили покидать пределы России, арестованы все счета футболиста

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила запрет на выезд бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову за пределы РФ из-за долга по алиментам. Об этом рассказал адвокат бывшей супруги футболиста Сергей Жорин.
Также был арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все его счета, закрыт выезд за пределы России, и к основному долгу и неустойке прибавились ещё 500 тысяч рублей исполнительского сбора.
Сообщается, что сейчас долг футболиста насчитывает 7,5 миллиона рублей, а образовавшаяся неустойка составляет 9 миллионов. Недавно Тарасов раскрыл подробности конфликта с руководством «Локомотива».
Во-вторых: Это личное дело Тарасова и он сам должен с этими делами разобраться.
И в третьих: Когда сами окажетесь на его месте, только тогда и можете комментировать свои поступки.
Во-вторых: Это личное дело Тарасова и он сам должен с этими делами разобраться.
И в третьих: Когда сами окажетесь на его месте, только тогда и можете комментировать свои поступки.
Надо либо предохраняться, либо не разводиться в детском возрасте. И не придётся платить алименты.
Надо либо предохраняться, либо не разводиться в детском возрасте. И не придётся платить алименты.
Капитан Флинт))
Капитан Флинт))
Ничему я не радуюсь. Просто нельзя своих детей бросать, тем более есть возможности.
Ничему я не радуюсь. Просто нельзя своих детей бросать, тем более есть возможности.
Тупая 0вца и дня не работала - и теперь будет загребать бабло лопатой.
Прикрываясь детьми..а на самом деле будет бухать с новым хахалем мартини за счет бывшего мужа.
Мораль сей басни такова не ходите пацаны в ЗАГС.Женились, баба наставит рога - потом еще и на развод подаст и поставит на алики.
У мужчин 0 прав(ни на детей, ни на жену в браке) - но +100500 объязанностей перед дыркой.Кабала и баборабство - которое многих уже свело в могилу.Любовь это пшик.
Тупая 0вца и дня не работала - и теперь будет загребать бабло лопатой.
Прикрываясь детьми..а на самом деле будет бухать с новым хахалем мартини за счет бывшего мужа.
Мораль сей басни такова не ходите пацаны в ЗАГС.Женились, баба наставит рога - потом еще и на развод подаст и поставит на алики.
У мужчин 0 прав(ни на детей, ни на жену в браке) - но +100500 объязанностей перед дыркой.Кабала и баборабство - которое многих уже свело в могилу.Любовь это пшик.
Судя по общему впечатлению, он просто жадный до крайности.
Судя по общему впечатлению, он просто жадный до крайности.