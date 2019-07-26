Тарасову запретили покидать пределы России, арестованы все счета футболиста

вчера, 15:05

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила запрет на выезд бывшему полузащитнику «Локомотива» за пределы РФ из-за долга по алиментам. Об этом рассказал адвокат бывшей супруги футболиста Сергей Жорин.

Также был арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все его счета, закрыт выезд за пределы России, и к основному долгу и неустойке прибавились ещё 500 тысяч рублей исполнительского сбора.

Сообщается, что сейчас долг футболиста насчитывает 7,5 миллиона рублей, а образовавшаяся неустойка составляет 9 миллионов. Недавно Тарасов раскрыл подробности конфликта с руководством «Локомотива».