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Тарасову запретили покидать пределы России, арестованы все счета футболиста

вчера, 15:05

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила запрет на выезд бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову за пределы РФ из-за долга по алиментам. Об этом рассказал адвокат бывшей супруги футболиста Сергей Жорин.

Также был арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все его счета, закрыт выезд за пределы России, и к основному долгу и неустойке прибавились ещё 500 тысяч рублей исполнительского сбора.

Сообщается, что сейчас долг футболиста насчитывает 7,5 миллиона рублей, а образовавшаяся неустойка составляет 9 миллионов. Недавно Тарасов раскрыл подробности конфликта с руководством «Локомотива».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Томик
   6 / 815
сегодня в 00:41
Ещё раз скажу, не поклонник Тарасова, мягко говоря, но про жадность в данном случае можно говорить только очутившись в такой ситуации. При мне товарища "раздевали" на квартиру, детей, алименты и выплату на лечение жене - человек после развода несколько лет ходил в одних джинсах и военной куртке. Понятно, что в этом случае Димасик точно не голодает. Но только когда кто-то сам свои деньги будет делить и отдавать - вот тогда сможет понять, возможно. Кстати, он уже высказался по этому поводу - возвратился сейчас с реабилитации из Рима и все деньги, которые присудили переведёт. А по поводу мерседеса - просто он экономный).
Так конечно, он переведет, в обстоятельствах, когда ему на выезд наложен запрет и арест на имущество)) Тут уже выбора нет))
Томик
Томик ответил Caniggia
   339 / 815
вчера в 23:08
Здравствуйте, адвокат Бузова. Представьтесь. Ничему я не радуюсь. Просто нельзя своих детей бросать, тем более есть возможности.
Вы что меня обвиняете в том, что я поощряю бросание детей своих? Прекратите уже штампами разговаривать.
Томик
Томик ответил Так Себе Аналитик
   339 / 815
вчера в 22:50
Насчет добрейшей души человека сомнительно - после развода с Бузовой он отобрал у нее подаренный ей Мерседес и передарил его новой жене)) Судя по общему впечатлению, он просто жадный до крайности.
Ещё раз скажу, не поклонник Тарасова, мягко говоря, но про жадность в данном случае можно говорить только очутившись в такой ситуации. При мне товарища "раздевали" на квартиру, детей, алименты и выплату на лечение жене - человек после развода несколько лет ходил в одних джинсах и военной куртке. Понятно, что в этом случае Димасик точно не голодает. Но только когда кто-то сам свои деньги будет делить и отдавать - вот тогда сможет понять, возможно. Кстати, он уже высказался по этому поводу - возвратился сейчас с реабилитации из Рима и все деньги, которые присудили переведёт. А по поводу мерседеса - просто он экономный).
andrefino13
andrefino13
   240 / 815
вчера в 21:56
А новостей о футболе, интересных нет, не подскажите? Кобелье в Краснодаре, или утка?
minai
minai ответил alex074
   101 / 815
вчера в 21:39
Во-первых: Вообще, такие новости не для футбольного сайта. Во-вторых: Это личное дело Тарасова и он сам должен с этими делами разобраться. И в третьих: Когда сами окажетесь на его месте, только тогда и можете комментировать свои поступки.
Да. Это скорее из криминальной хроники.
alex074
alex074
   166 / 815
вчера в 21:35
Во-первых: Вообще, такие новости не для футбольного сайта.
Во-вторых: Это личное дело Тарасова и он сам должен с этими делами разобраться.
И в третьих: Когда сами окажетесь на его месте, только тогда и можете комментировать свои поступки.
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 21:34
Злостный алиментщик - лицо Локомотива.
Шуnя771
Шуnя771 ответил zim289
   42 / 815
вчера в 21:06
Неправильный вывод. Надо либо предохраняться, либо не разводиться в детском возрасте. И не придётся платить алименты.
Вашу версию надо обдумать..))
zim289
zim289 ответил Шуnя771
   592 / 815
вчера в 20:58
Вывод: баки надо держать в банке - трехлитровой! (От себя могу добавить - и закопать поглубже...) Капитан Флинт))
Неправильный вывод.
Надо либо предохраняться, либо не разводиться в детском возрасте. И не придётся платить алименты.
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 815
вчера в 20:24
Вывод: баки надо держать в банке - трехлитровой! (От себя могу добавить - и закопать поглубже...)
Капитан Флинт))
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   306 / 815
вчера в 20:13
Ему самое место в Царстве КокоринаМамаева
нечитайло
нечитайло
   779 / 815
вчера в 20:05
Попадос
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 20:02
Косяк Тарасова, надо было счета переводить на других.
Caniggia
Caniggia ответил Томик
   28 / 815
вчера в 19:49
А откуда Вам про жадность известно? Может он в десятки раз больше на своих детей(ребёнка) тратит больше, чем Вы. Просто вторая сторона хочет больше денег. Больше. Осуждать в такой ситуации может только человек, в таких ситуациях не побывавший или не знакомый с ней близко. Никаких положительных эмоций от произнесения его имени и фамилии не получаю, но чему Вы то радуетесь?
Здравствуйте, адвокат Бузова. Представьтесь.
Ничему я не радуюсь. Просто нельзя своих детей бросать, тем более есть возможности.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   450 / 815
вчера в 19:38
Правильно тут пишут про матриархальное общество.
Тупая 0вца и дня не работала - и теперь будет загребать бабло лопатой.
Прикрываясь детьми..а на самом деле будет бухать с новым хахалем мартини за счет бывшего мужа.

Мораль сей басни такова не ходите пацаны в ЗАГС.Женились, баба наставит рога - потом еще и на развод подаст и поставит на алики.

У мужчин 0 прав(ни на детей, ни на жену в браке) - но +100500 объязанностей перед дыркой.Кабала и баборабство - которое многих уже свело в могилу.Любовь это пшик.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Томик
   6 / 815
вчера в 19:32
Про "дегенерата" понятно - дали кличку, что ж - не повезло Тарасову, как дальше жить будет? Про исполнение решений суда тоже Ваша позиция ясна. Вот про жадность так и не понял ничего. Откуда информация? Вот у меня друг простил крайний транш человеку, который был виновен в аварии, потому что денег уже хватило на ремонт автомобиля, а ответчику было тяжело выплачивать(он не просил простить). Никто об этом не знает, кроме меня. Вот и Тарасов может быть добрейшей души человек (просто не афиширует), при всём неоднозначном моём к нему отношении. И почему "подонок"? Это новое что-то.
Насчет добрейшей души человека сомнительно - после развода с Бузовой он отобрал у нее подаренный ей Мерседес и передарил его новой жене))

Судя по общему впечатлению, он просто жадный до крайности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 19:26
Ох и трудно живется русскому футболисту! Не иначе, в кредиты забираться придется. Или с Бентли на Жигули пересаживаться...
Томик
Томик ответил kolpankolpan
   339 / 815
вчера в 19:16
Если человек исполняет приговор к нему нет претензий.Долги есть долги.И не надо про больше, что насчитано судом то отдай.Этого подонка не жалко.Давно дал ему кличку --дегенерат.
Про "дегенерата" понятно - дали кличку, что ж - не повезло Тарасову, как дальше жить будет? Про исполнение решений суда тоже Ваша позиция ясна. Вот про жадность так и не понял ничего. Откуда информация? Вот у меня друг простил крайний транш человеку, который был виновен в аварии, потому что денег уже хватило на ремонт автомобиля, а ответчику было тяжело выплачивать(он не просил простить). Никто об этом не знает, кроме меня. Вот и Тарасов может быть добрейшей души человек (просто не афиширует), при всём неоднозначном моём к нему отношении. И почему "подонок"? Это новое что-то.
dok66
dok66
   465 / 815
вчера в 19:07
Консультантов адвокатов не мог нанять . Стоило бы в 10 раз дешевле . Ну а сейчас разгребать только
Санчо Панса
Санчо Панса
   170 / 815
вчера в 18:59
Жизнь Дмитрия пошла под откос, мда! Может Бузова его прокляла? Кто знает, кто знает....
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Томик
   615 / 815
вчера в 18:47
А откуда Вам про жадность известно? Может он в десятки раз больше на своих детей(ребёнка) тратит больше, чем Вы. Просто вторая сторона хочет больше денег. Больше. Осуждать в такой ситуации может только человек, в таких ситуациях не побывавший или не знакомый с ней близко. Никаких положительных эмоций от произнесения его имени и фамилии не получаю, но чему Вы то радуетесь?
Если человек исполняет приговор к нему нет претензий.Долги есть долги.И не надо про больше, что насчитано судом то отдай.Этого подонка не жалко.Давно дал ему кличку --дегенерат.
Max Semenikhin
Max Semenikhin
   588 / 815
вчера в 18:25
Дом-2----Росс. футбол 1:0.(Да уж,дожились)
holms918
holms918
   417 / 815
вчера в 18:25
Так себе новость.
Томик
Томик ответил Caniggia
   339 / 815
вчера в 18:23
Вот идиот! Как можно с такими деньжищами докатиться до такого? Какая у чела должна быть врождённая и чудовищная жадность, тем более для своих детей? Правильно, что этого пафосного и гламурного любителя соцсетей, селфи и прочей херни, схватили за яйца!
А откуда Вам про жадность известно? Может он в десятки раз больше на своих детей(ребёнка) тратит больше, чем Вы. Просто вторая сторона хочет больше денег. Больше. Осуждать в такой ситуации может только человек, в таких ситуациях не побывавший или не знакомый с ней близко. Никаких положительных эмоций от произнесения его имени и фамилии не получаю, но чему Вы то радуетесь?
ЮЗИК
ЮЗИК
   194 / 815
вчера в 18:23
Сразу видно что Тарасов жлоб
ildar_3871
ildar_3871
   114 / 815
вчера в 18:22
Когда арестуют счета Глушакова ? Ой зачем я это написал , сейчас глушаковцы накинутся на меня )
За адекватность
За адекватность
   63 / 815
вчера в 18:15
Как говорил известный киногерой в исполнении Папанова: " Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго", хотя такие новости на мой субъективный взгляд не особо нужны на футбольном сайте.
Томик
Томик ответил Ангел неБесГрешен
   339 / 815
вчера в 18:06
Крепко за него Бузова взялась. Хотя, с другой стороны, это месячная зарплата для него...
Какая Бузова? Бузова ему ещё на пропитание подкидывает, небось.
armeec_♞
armeec_♞
   698 / 815
вчера в 17:59
Позорище е.... заторчать по алиментам
STVA 1
STVA 1
   67 / 815
вчера в 17:57
Попал Бузов)))
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