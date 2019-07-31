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Воронин: «Хачериди в ЦСКА? Спорт - это спорт, а политика - это политика»

сегодня, 13:32

Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Воронин считает, что переход Евгения Хачериди в ЦСКА пойдет на пользу футболисту. Сегодня появилась информация о том, что футболист договорился с московским клубом.

Это выбор каждого, я все время говорил, что спорт — это спорт, а политика — это политика. Если ребята решили, что для их карьеры это будет лучше, то почему бы и нет. ЦСКА — хороший клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Этот переход — шаг вперед, а не назад. Есть игроки, которые говорят, что никогда не перейдут в тот или иной клуб по каким-то своим причинам. Про Ракицкого же поговорили и забыли, не вызывают в сборную, но, я думаю, он об этом сильно не переживает.

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Все комментарии
112910415
112910415
   54 / 826
сегодня в 14:50
срочно брать
tims
tims
   674 / 826
сегодня в 14:46
И на фига это чудо в перьях нужно ЦСКА? Воронин прав, хохло-грузину переход в армейский клуб будет на пользу (естественно, кому ещё этот шлак нужен, а деньги ему надо где-то получать). А для ЦСКА от его перехода пользы будет - ноль. Если не отрицательная величина... Я не знаю, кто там в ЦСКА сейчас сходит с ума. Ганчаренко или селекционная служба. Но негативные факты - налицо. Суетливая, неясная и нерезультативная селекционная деятельность между сезонами. Намедни избавились от способного прогрессировать молодого защитника Чернова. При этом оставили великовозрастное дерево - Васина. Теперь вот - очередной старпёр на подходе...
Бабаев, вроде бы, опроверг факт этого перехода. Но... Похоже, Ганчаренко не определился, кто ему нужен для укрепления команды. Да и взгляды у него на футболистов зачастую весьма странные...
Союзник противников
Союзник противников
   65 / 826
сегодня в 14:28
Хрен им в печень.Провокация,или Гончар сошёл с ума.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 826
сегодня в 14:15
Андрюха прав на 100%.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Хороший Малый
   62 / 826
сегодня в 14:06
Вот вам спорт от Хачериди.
После матча Лиги чемпионов Евгений продемонстрировал МЯСНЫМ ультрас щитки с изображением флага Украины.

Хороший Малый
Хороший Малый
   168 / 826
сегодня в 14:00
Вот вам спорт от Хачериди.
oFANATo
oFANATo
   95 / 826
сегодня в 13:51
Время покажет.
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 826
сегодня в 13:40
Удачи
RussianMango
RussianMango
   56 / 826
сегодня в 13:39
Как раз таки шаг назад...Цска уже не играет в ЛЧ...устаревшая инфа у тебя.
cska plus
cska plus
   11 / 826
сегодня в 13:39
Что то великовозрастный для нас.
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