Воронин: «Хачериди в ЦСКА? Спорт - это спорт, а политика - это политика»

Бывший игрок московского «Динамо» считает, что переход в ЦСКА пойдет на пользу футболисту. Сегодня появилась информация о том, что футболист договорился с московским клубом.

Это выбор каждого, я все время говорил, что спорт — это спорт, а политика — это политика. Если ребята решили, что для их карьеры это будет лучше, то почему бы и нет. ЦСКА — хороший клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Этот переход — шаг вперед, а не назад. Есть игроки, которые говорят, что никогда не перейдут в тот или иной клуб по каким-то своим причинам. Про Ракицкого же поговорили и забыли, не вызывают в сборную, но, я думаю, он об этом сильно не переживает.