Тихонов: «Трансферная политика „Спартака“ не приведет ни к чему хорошему»

Бывший футболист и капитан «Спартака» считает, что летняя трансферная кампания московского клуба отрицательно скажется на выступлении команды.

Клуб потерял футболистов основного состава, которые определяли игру команды, я не знаю, как «Спартак» будет действовать дальше. Если у клуба были именно такие планы на трансферную политику, то надо будет смотреть на результаты в дальнейшем. Но сейчас трансферная кампания идет не в лучшую сторону и не приведет ни к чему хорошему.