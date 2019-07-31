Тихонов: «Трансферная политика „Спартака“ не приведет ни к чему хорошему»

Бывший футболист и капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что летняя трансферная кампания московского клуба отрицательно скажется на выступлении команды.
Клуб потерял футболистов основного состава, которые определяли игру команды, я не знаю, как «Спартак» будет действовать дальше. Если у клуба были именно такие планы на трансферную политику, то надо будет смотреть на результаты в дальнейшем. Но сейчас трансферная кампания идет не в лучшую сторону и не приведет ни к чему хорошему.
1. Спартак расформировать
2. Открывашку перекрасить в зелёный цвет
1. Спартак расформировать
2. Открывашку перекрасить в зелёный цвет
думаю скоро будет несколько хороших трансферов и все будет отлично
думаю скоро будет несколько хороших трансферов и все будет отлично
Тренеру не удалось их вписать в состав и наладить командное взаимодействие.
Да и платёжную ведомость надо было разгружать.
Два фактора совпали и руководство вынесло вердикт - ПРОДАТЬ!
Вот их и продали и ОСЛАБИЛИ Спартак!!!
Наиболее ощутимая потеря - уход Промеса, а его в списке НЕТ!!!
Он делал результат, а остальные подносили мячи.
Перечисленные игроки в списке, все ВМЕСТЕ, с уходом, ощутимо ослабили Спартак.
Пришли новые игроки, а им нужно время для сыгранности и взаимопонимания.
А руководство Спартака не хочет ждать и выставил Кононову УЛЬТИМАТУМ!
И как после этого Спартак будет играть под угрозами и увольнениями???
Время покажет. Будем посмотреть.
Желаем Кононову успешной работы.
Тренеру не удалось их вписать в состав и наладить командное взаимодействие.
Да и платёжную ведомость надо было разгружать.
Два фактора совпали и руководство вынесло вердикт - ПРОДАТЬ!
Вот их и продали и ОСЛАБИЛИ Спартак!!!
Наиболее ощутимая потеря - уход Промеса, а его в списке НЕТ!!!
Он делал результат, а остальные подносили мячи.
Перечисленные игроки в списке, все ВМЕСТЕ, с уходом, ощутимо ослабили Спартак.
Пришли новые игроки, а им нужно время для сыгранности и взаимопонимания.
А руководство Спартака не хочет ждать и выставил Кононову УЛЬТИМАТУМ!
И как после этого Спартак будет играть под угрозами и увольнениями???
Время покажет. Будем посмотреть.
Желаем Кононову успешной работы.