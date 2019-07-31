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Тихонов: «Трансферная политика „Спартака“ не приведет ни к чему хорошему»

сегодня, 12:32

Бывший футболист и капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что летняя трансферная кампания московского клуба отрицательно скажется на выступлении команды.

Клуб потерял футболистов основного состава, которые определяли игру команды, я не знаю, как «Спартак» будет действовать дальше. Если у клуба были именно такие планы на трансферную политику, то надо будет смотреть на результаты в дальнейшем. Но сейчас трансферная кампания идет не в лучшую сторону и не приведет ни к чему хорошему.

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Все комментарии
112910415
112910415
   54 / 826
сегодня в 15:06
Цорн его знает ...
Swinsi
Swinsi
   47 / 826
сегодня в 14:29
Великое лечение позором началось.
ЮЗИК
ЮЗИК
   220 / 826
сегодня в 14:28
Придерживаюсь тоже такому мнению, к добру не приведет
Союзник противников
Союзник противников
   65 / 826
сегодня в 14:20
Просто началась история создания нового клуба -ФК "Кавказ" Москва.
legendsofsails
legendsofsails
   420 / 826
сегодня в 14:15
Кроме амбиций спам не имеет уже ничего. Последний год в рад, а дальше ждёт очищение пердивом...
Сов Армия
Сов Армия
   393 / 826
сегодня в 13:55
Спартак продаёт игроков чтобы без проблем попасть в ФНЛ, а за тем, как в Советские времена, выйдя в премьер лигу попробовать выиграть чемпионство, но такие фокусы больше не пройдут.
13 RUS
13 RUS
   120 / 826
сегодня в 13:54
Кавказцы постепенно разгоняют фидуновских любимцев
Evilhuman
Evilhuman
   24 / 826
сегодня в 13:40
Это тактика такая ,хотят Тун запутать, что бы те думали,что против них будут играть дети или люди далёкие от футбола,хотя по сути так и есть
oFANATo
oFANATo
   95 / 826
сегодня в 13:36
А впереди еще гранд Тун в квалификации ЛЕ.
kastites
kastites
   99 / 826
сегодня в 13:24
Через пару лет они будут в ПФЛ
морозз
морозз
   19 / 826
сегодня в 13:24
Готовить к чемпионату одну команду и начинать чемпионат с совершенно другой командой и мы что то говорит о Кононове! Потерян сезон!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   62 / 826
сегодня в 13:15
Весело наблюдать за этим цирком из тарасовки!)))
Footbolista
Footbolista
   4 / 826
сегодня в 13:15
Посмотрим принесут трансферы пользу или нет...
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 826
сегодня в 13:11
А нам нравится. Гыгыгы
Олeневод
Олeневод
   749 / 826
сегодня в 13:08
Предлагаю
1. Спартак расформировать
2. Открывашку перекрасить в зелёный цвет
Denkuz
Denkuz
   41 / 826
сегодня в 13:08
Стыдно за спартак, как всегда.
Gunther
Gunther ответил Lucho Gonzalez
   659 / 826
сегодня в 13:07
Норм политика, скоро спартак расформируют,а на открывашке откроют рынок под названием "Стыдоба"
мечтайте дальше.
думаю скоро будет несколько хороших трансферов и все будет отлично
Faustello
Faustello ответил Lucho Gonzalez
   3 / 826
сегодня в 13:05
Норм политика, скоро спартак расформируют,а на открывашке откроют рынок под названием "Стыдоба"
Стыдобашка ))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   69 / 826
сегодня в 13:04
Норм политика, скоро спартак расформируют,а на открывашке откроют рынок под названием "Стыдоба"
Не спартак
Не спартак
   93 / 826
сегодня в 13:03
У спартака хороший трансфер судей.
marvel777
marvel777
   306 / 826
сегодня в 13:00
а она вообще есть эта самая политика?
Sysanin101
Sysanin101
   201 / 826
сегодня в 12:59
Зе Луиша, Ханни, Боккетти, Прошлякова, Фернандо, Адриано, Ломовицкого, Глушакова - ОТПУСТИЛИ, и избавились, и ОСЛАБИЛИ Спартак.
Тренеру не удалось их вписать в состав и наладить командное взаимодействие.
Да и платёжную ведомость надо было разгружать.
Два фактора совпали и руководство вынесло вердикт - ПРОДАТЬ!
Вот их и продали и ОСЛАБИЛИ Спартак!!!
Наиболее ощутимая потеря - уход Промеса, а его в списке НЕТ!!!
Он делал результат, а остальные подносили мячи.
Перечисленные игроки в списке, все ВМЕСТЕ, с уходом, ощутимо ослабили Спартак.
Пришли новые игроки, а им нужно время для сыгранности и взаимопонимания.
А руководство Спартака не хочет ждать и выставил Кононову УЛЬТИМАТУМ!
И как после этого Спартак будет играть под угрозами и увольнениями???
Время покажет. Будем посмотреть.
Желаем Кононову успешной работы.
STVA 1
STVA 1
   64 / 826
сегодня в 12:58
Лучший трансфер Спартака - Цорн !
Ладожский
Ладожский
   22 / 826
сегодня в 12:58
Нормальная политика, приведет в пердив быстрее.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 826
сегодня в 12:57
Цорн ведёт грамотную политику в клубе, а ваше мнение никто спрашивать не будет, в конце концов, кто вы такие Федуну? Да никто!!!
Comdiv
Comdiv
   17 / 826
сегодня в 12:57
Зато свиньи активно осуждают трансферную политику других.
КЭТиК
КЭТиК
   159 / 826
сегодня в 12:56
Покм только продают.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   286 / 826
сегодня в 12:50
Игроками закупились, теперь осталось Цорну провернуть трансфер нового владельца Спартака))
cska plus
cska plus
   11 / 826
сегодня в 12:44
Не мешайте федуну, цорн знает своё дело.
311
311
   40 / 826
сегодня в 12:39
Пиджака опять крайним сделают!)
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