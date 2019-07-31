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Тихонов: «„Спартак“ не будет претендовать на призовые места»

сегодня, 13:37

Бывший игрок и капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что московский клуб не сможет подняться выше четвертого места по итогам сезона-2019/20 РПЛ.

Нет никаких предпосылок для того, чтобы «Спартак» стал призером. Посмотрите на ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», эти команды являются главными конкурентами красно-белых, и в данный момент они стабильнее и сильней.

Ранее Тихонов прокомментировал трансферную политику «Спартака».  

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 826
сегодня в 14:57
Спартак будет претендовать на призовые места в Пердиве. Гыгыгы
Egorium
Egorium
   78 / 826
сегодня в 14:31
Стыдно, что спартак вообще когда-то был чемпионом.
Не спартак
Не спартак
   93 / 826
сегодня в 14:27
Какие там призовые места, лишь в переходные игры попасть, а не напрямую.
Comdiv
Comdiv
   17 / 826
сегодня в 14:22
Спартак первый кандидат в пердив.
Союзник противников
Союзник противников
   65 / 826
сегодня в 14:15
Так и есть.Но я бы не сбрасывал со счетов помощь со стороны Гончара,Да и другие способны на "подвиги".Как втянутся в еврокубки,так посыпятся.У нас есть только один монстр,но и его могут разорвать очередные накопившиеся внутренние противоречия.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   178 / 826
сегодня в 14:03
...в нынешней ситуации не нужно быть Тихоновым , чтобы такое предположить....
...но всё же "будем посмотреть" ........
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   62 / 826
сегодня в 13:57
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   58 / 826
сегодня в 13:48
карасев будет претендовать,матч оренбурга с бомжами это доказало
cska plus
cska plus
   11 / 826
сегодня в 13:45
Тихонов ошибается, спартак будет пртендовать на лидерство в ФНЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 826
сегодня в 13:40
Сильнее только одна команда, но не на футбольном поле
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