Тихонов: «„Спартак“ не будет претендовать на призовые места»

Бывший игрок и капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что московский клуб не сможет подняться выше четвертого места по итогам сезона-2019/20 РПЛ.
Нет никаких предпосылок для того, чтобы «Спартак» стал призером. Посмотрите на ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», эти команды являются главными конкурентами красно-белых, и в данный момент они стабильнее и сильней.
Ранее Тихонов прокомментировал трансферную политику «Спартака».
...но всё же "будем посмотреть" ........
...но всё же "будем посмотреть" ........