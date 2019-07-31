Тихонов: «„Спартак“ не будет претендовать на призовые места»

Бывший игрок и капитан «Спартака» считает, что московский клуб не сможет подняться выше четвертого места по итогам сезона-2019/20 РПЛ .

Нет никаких предпосылок для того, чтобы «Спартак» стал призером. Посмотрите на ЦСКА , «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», эти команды являются главными конкурентами красно-белых, и в данный момент они стабильнее и сильней.