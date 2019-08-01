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Шюррле: «„Спартак“ - клуб с амбициозными целями»

сегодня, 15:15

Новичок «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан московской команды.

На меня не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения «Спартака» у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. «Спартак» — это хорошо зарекомендовавший себя клуб с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык, конечно, непростой, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил dino-hsv
   11 / 834
сегодня в 16:15
Его для этого и взяли, чтобы пацанов научил, мелочам
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 834
сегодня в 16:14
Шуррле показали историю Спартака в 20 веке и кучу бабла и он поплыл!
Если бы он знал, что из себя Спартак представляет в 21 веке, то бабла нужно было бы в разы больше.
Что интересно, то что Шуррле к 28 годам практически закончил с футболом, посмотрите что он наиграл за последние 2-3 года и поймёте.
cska plus
cska plus
   12 / 834
сегодня в 16:10
Амбициозная цель бодаться за выживание.
Rattlehead
Rattlehead
   118 / 834
сегодня в 15:53
Малком: «"Зенит" - клуб с бездонным бюджетом»
dino-hsv
dino-hsv
   186 / 834
сегодня в 15:53
представляю его реакцию, когда он приехал на тренировку, а там одни школьники типа ломовицких, рассказовых, бакаевых и прочих. он, наверное, подумал, что его в молодежку сослали за что-то
Шуnя771
Шуnя771
   25 / 834
сегодня в 15:52
Шюррле: «„Спартак“ - клуб с амбициозными целями»
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"Косой, а Косой! Кто ему насвистел за Спартак.....!"))
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Литейный 4
   179 / 834
сегодня в 15:48
У свиней каждый год амбиции, а сами болтались в середине таблицы до нынешнего сезона, после которого вылетят нафиг в Пердив. Гыгыгы
Это ли не те ребята говорят, которые пять лет ничего не выиграли и три года пятую позицию занимали?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   86 / 834
сегодня в 15:44
"Язык, конечно, непростой, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления"
А что там сложного? Матка, сало , яйки ...
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 834
сегодня в 15:41
У свиней каждый год амбиции, а сами болтались в середине таблицы до нынешнего сезона, после которого вылетят нафиг в Пердив. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   17 / 834
сегодня в 15:38
"мне интересно получить новые впечатления."
Пятерик от Зенита ему на долго запомнится!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 834
сегодня в 15:30
Будем рвать Семака
С детства за Тун
С детства за Тун
   6 / 834
сегодня в 15:29
С детства за Тун
С детства за Тун
   6 / 834
сегодня в 15:26
Неужели матч на Энфилде не видел?
clop
clop ответил Don trambon
   81 / 834
сегодня в 15:26
На меня не было давления, чтобы быстро принять решение. Ну тык, народные нефтедоллары от федуна и жена - казашка.
    particular
    particular
       10 / 834
    сегодня в 15:25
    Доминирование впечатлений привело к снижению амбиций и гонке за призрачными целям..:)) Глаз замылился, - не сбился бы прицел..:))
    drug01
    drug01
       140 / 834
    сегодня в 15:24
    Все скоро сам узнаешь
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       48 / 834
    сегодня в 15:20
    Хорошо Андре Спартак трольнул, даже я себе такого не позволяю. Гыгы.
    Don trambon
    Don trambon
       59 / 834
    сегодня в 15:20
    На меня не было давления, чтобы быстро принять решение.

    Ну тык, народные нефтедоллары от федуна и жена - казашка.
    clop
    clop
       81 / 834
    сегодня в 15:20
    У спартака в этом году единственная амбизиозная цель - удержаться в Премьер-лиге :)

    p.s. Верю, что Тун пройдет отборочные матчи.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       2 / 834
    сегодня в 15:20
    С каких это пор пятое место стало амбициозной целью?)
    Заратустра
    Заратустра
       131 / 834
    сегодня в 15:18
    Самая амбициозная цель - не вылететь в ФНЛ.
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