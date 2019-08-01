Шюррле: «„Спартак“ - клуб с амбициозными целями»

Новичок «Спартака» поделился впечатлениями от перехода в стан московской команды.

На меня не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения «Спартака» у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. «Спартак» — это хорошо зарекомендовавший себя клуб с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык, конечно, непростой, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления.