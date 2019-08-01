Шюррле: «„Спартак“ - клуб с амбициозными целями»

Новичок «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан московской команды.
На меня не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения «Спартака» у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. «Спартак» — это хорошо зарекомендовавший себя клуб с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык, конечно, непростой, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления.
Если бы он знал, что из себя Спартак представляет в 21 веке, то бабла нужно было бы в разы больше.
Что интересно, то что Шуррле к 28 годам практически закончил с футболом, посмотрите что он наиграл за последние 2-3 года и поймёте.
Если бы он знал, что из себя Спартак представляет в 21 веке, то бабла нужно было бы в разы больше.
Что интересно, то что Шуррле к 28 годам практически закончил с футболом, посмотрите что он наиграл за последние 2-3 года и поймёте.
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"Косой, а Косой! Кто ему насвистел за Спартак.....!"))
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"Косой, а Косой! Кто ему насвистел за Спартак.....!"))
А что там сложного? Матка, сало , яйки ...
А что там сложного? Матка, сало , яйки ...
Пятерик от Зенита ему на долго запомнится!
Пятерик от Зенита ему на долго запомнится!
Ну тык, народные нефтедоллары от федуна и жена - казашка.
Ну тык, народные нефтедоллары от федуна и жена - казашка.
p.s. Верю, что Тун пройдет отборочные матчи.
p.s. Верю, что Тун пройдет отборочные матчи.