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«Реал» может вернуться к ван де Беку, если не получится подписать Погба

сегодня, 20:16

«Реал Мадрид» возобновил интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку и попытается его приобрести, в случае неудачи в переговорах по Полю Погба.

По информации источника, ван де Бек нравится руководству «сливочных», и они готовы отдать за него 60 млн евро. Однако главный тренер команды Зинедин Зидан настаивает именно на трансфере французского полузащитника МЮ.

«Реал» не готов платить 160 млн евро за Погба, в клубе надеются, что «Манчестер Юнайтед» снизит цену.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
сегодня в 22:20
Зачем Мадриду Погба, если команде явно не хватает опорника-разрушителя... Кроос и Модрич в отборе ни о чем, Вальверде сырой, один Каз остаётся чо ли? Погба ведь тоже не блещет отработкой в обороне. В итоге все будут бегать впереди, а сзади гореть по 7 мячей??? Уж если так хочется деньги вальнуть, то продолжали бы разорять Челси ) Канте был бы гораздо полезнее Погбы.
рус фан
рус фан
   196 / 838
сегодня в 21:28
Во первых отдавать чистыми более 105 млн за Погба не стоит на мой взгляд, ну или Бэйл + 70-80 млн можно поменяться, и то только потому что его Зидан так уж хочет. Ван Де Бек показал себя хорошим игроком в ЛЧ и чемпионате Голландии где стал чемпионом, 22 года, 60-70 млн нормальная цена за этот эксперимент, все таки всего один сезон на уровне, и парень если придет, то все одно сначала на скамеечку присядет, это надо понимать.
No problem
No problem
   170 / 838
сегодня в 21:19
Будет отлично!
KaiserRM
KaiserRM ответил поглотитель недоразумений
   436 / 838
сегодня в 21:11
пора уже кабинетным перестать покупать и оставить деньги на судьишек а то глядишь даже 3 место в ла лиге не возьмут да из группы в лч не выйдут тем более еще и алжирец в трико ниначто не способен
Ну да,куда нам до вас,вы то вон как в лч феерите,особенно матч на энфилде запомнился))гыгы)
Кстати,как там радужный ваш?))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   411 / 838
сегодня в 21:11
зачем ему Реал, на банке сидеть?
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   175 / 838
сегодня в 21:05
пора уже кабинетным перестать покупать и оставить деньги на судьишек а то глядишь даже 3 место в ла лиге не возьмут да из группы в лч не выйдут тем более еще и алжирец в трико ниначто не способен
Incredulous
Incredulous
   152 / 838
сегодня в 20:57
Так этот вариант получше Погбуна будет, при этом пацан помоложе и дешевле в три раза. Да и самомнение не выше крыши.
STVA 1
STVA 1
   83 / 838
сегодня в 20:54
В разы лучше мне кажется . Моложе и не такой павлин как Погба!
Garrincha58
Garrincha58
   214 / 838
сегодня в 20:51
Беку надо но только не в Реал
cska plus
cska plus
   11 / 838
сегодня в 20:33
Бек поинтереснее зулуса будет.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   56 / 838
сегодня в 20:25
Странно, если есть такой вариант, на фига им вообще Погба?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   247 / 838
сегодня в 20:19
Это будет супер трансфер
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