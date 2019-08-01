«Реал» может вернуться к ван де Беку, если не получится подписать Погба

сегодня, 20:16

«Реал Мадрид» возобновил интерес к полузащитнику «Аякса» и попытается его приобрести, в случае неудачи в переговорах по Полю Погба.

По информации источника, ван де Бек нравится руководству «сливочных», и они готовы отдать за него 60 млн евро. Однако главный тренер команды Зинедин Зидан настаивает именно на трансфере французского полузащитника МЮ .

«Реал» не готов платить 160 млн евро за Погба, в клубе надеются, что «Манчестер Юнайтед» снизит цену.