Ракицкий: «Сейчас здесь, в „Зените“, я кайфую»

Защитник «Зенита» рассказал о своем опыте выступлений за петербургский клуб.

Получилось, как и рассчитывал. Ведь, когда только пришёл, сразу сказал, что хочу стать чемпионом. Мы и стали. Значит, всё хорошо прошло. А адаптация — её, считайте, и не было. Теперь надо защищать титул в новом сезоне. Если сделаем и это, будем большие молодцы. Ещё надо в Лиге чемпионов достойно выступить.

Перед переходом читал скептиков. Меня не оскорбляли, просто, наверное, эти люди больше понимают в футболе. Или не верили в футболиста Ракицкого. Пусть так думают и дальше, пусть не любят, говорят, что им нравится. У меня есть семья, друзья, близкие, которые в меня верят. Как и я сам. Могу играть на высоком уровне ещё порядка 5 лет. Тем более опыт уже есть. Никаких проблем тут не вижу. А балаболят пусть что хотят, мне всё равно.

30 лет для центрального защитника можно считать расцветом, пиком карьеры. Тем более что какие-то малолетние шаги в футболе уже прошёл. Так что — играй! Скажу больше. Сейчас здесь, в «Зените», я кайфую. Сумасшедший по красоте город, прекрасный стадион, на который по 50-60 тысяч человек ходит, болельщики потрясающие. Мне здесь очень хорошо.