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Ракицкий: «Сейчас здесь, в „Зените“, я кайфую»

сегодня, 12:45

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о своем опыте выступлений за петербургский клуб.

Получилось, как и рассчитывал. Ведь, когда только пришёл, сразу сказал, что хочу стать чемпионом. Мы и стали. Значит, всё хорошо прошло. А адаптация — её, считайте, и не было. Теперь надо защищать титул в новом сезоне. Если сделаем и это, будем большие молодцы. Ещё надо в Лиге чемпионов достойно выступить.

Перед переходом читал скептиков. Меня не оскорбляли, просто, наверное, эти люди больше понимают в футболе. Или не верили в футболиста Ракицкого. Пусть так думают и дальше, пусть не любят, говорят, что им нравится. У меня есть семья, друзья, близкие, которые в меня верят. Как и я сам. Могу играть на высоком уровне ещё порядка 5 лет. Тем более опыт уже есть. Никаких проблем тут не вижу. А балаболят пусть что хотят, мне всё равно.

30 лет для центрального защитника можно считать расцветом, пиком карьеры. Тем более что какие-то малолетние шаги в футболе уже прошёл. Так что — играй! Скажу больше. Сейчас здесь, в «Зените», я кайфую. Сумасшедший по красоте город, прекрасный стадион, на который по 50-60 тысяч человек ходит, болельщики потрясающие. Мне здесь очень хорошо. 

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил LiveAdamsonM
   133 / 844
сегодня в 13:48
Что ты имеешь ввиду под мордром? Не вижу связи
Таки, это мнение демократической европейской "общественности", и кастрюлеголовых...)))
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   117 / 844
сегодня в 13:39
Ярик и играет, и деньги заколачивает. Ему кайфово

А ЗеБолотный тупо деньги заколачивает и ему вандефульно
Faustello
Faustello
   1 / 844
сегодня в 13:38
Ерёменко такой:
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM ответил Багров-брат
сегодня в 13:38
Что ты имеешь ввиду под мордром? Не вижу связи
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 844
сегодня в 13:28
Ярослав Ракицкий истиный миротворец. Нормально так сказал, что ему хорошо в этом "Мордоре"...)))
beefs
beefs
   111 / 844
сегодня в 13:19
Удачи, кайфуй дальше...
ziborock
ziborock
   14 / 844
сегодня в 13:10
Не переборщи как Кокорин с кайфом!
mihaluch
mihaluch
   81 / 844
сегодня в 13:04
Очень хорошо вписался в "Зенит".
Nikola45
Nikola45
   48 / 844
сегодня в 13:03
Играй Ярик и радуй нас! Сегодня пойду посмотреть на Вас!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   87 / 844
сегодня в 12:59
В зените все кайфуют,там ни кто не напрягается!((
dzvinka
dzvinka
   72 / 844
сегодня в 12:59
очень замечательно, там и оставайся, дорогой ярик))) ахахахаха
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 844
сегодня в 12:57
И мы кайфуем от твоей игры. Главное планку не понижать. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1
   99 / 844
сегодня в 12:53
Трансфер Ракицкого , это большая удача для Зенита .
RamonCSKA
RamonCSKA
   51 / 844
сегодня в 12:52
ну и красавчик, свое мнение надо иметь, а не слушать ни наших ни укр политиканов
чувак приехал играть в футбол
Юрниекс
Юрниекс
   225 / 844
сегодня в 12:49
Угадал..
ДАША Д
ДАША Д
   162 / 844
сегодня в 12:49
Хорошо когда кайфово.
Levadia
Levadia
   324 / 844
сегодня в 12:48
И болельщики кайфуют от твоих "бомб" в ворота соперников!
Продолжай в том же духе!!!
VadimR
VadimR
   747 / 844
сегодня в 12:47
А мы кайфуем от твоей игры Ярик! Удачи и не сбавляй обороты!)
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