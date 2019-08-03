Зобнин: «Я еще молод, даже сотни матчей за „Спартак“ не провел»

Полузащитник «Спартака» рассказал о своей роли вице-капитана в команде.

Добавилось ответственности. Да и все, пожалуй. Что касается моего отношения к футболу, к ребятам — все осталось по-прежнему. Продолжаю тренироваться и работать над собой.

Я и пока не был вице-капитаном, тоже мог кому-то «напихать», подсказать тактические моменты. Статус здесь значения не имеет.

Я еще молод, даже сотни матчей за «Спартак» не провел. Так что называть меня старожилом, наверное, не совсем правильно. Но я набираюсь опыта и буду стараться строить эту новую команду с Джикией, Кутеповым, Селиховым и другими — то есть плюс-минус моими ровесниками.