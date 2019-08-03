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Зобнин: «Я еще молод, даже сотни матчей за „Спартак“ не провел»

сегодня, 11:36

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей роли вице-капитана в команде.

Добавилось ответственности. Да и все, пожалуй. Что касается моего отношения к футболу, к ребятам — все осталось по-прежнему. Продолжаю тренироваться и работать над собой.

Я и пока не был вице-капитаном, тоже мог кому-то «напихать», подсказать тактические моменты. Статус здесь значения не имеет.

Я еще молод, даже сотни матчей за «Спартак» не провел. Так что называть меня старожилом, наверное, не совсем правильно. Но я набираюсь опыта и буду стараться строить эту новую команду с Джикией, Кутеповым, Селиховым и другими — то есть плюс-минус моими ровесниками.

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Все комментарии
морозз
морозз
   27 / 846
сегодня в 12:16
Спартак омолодился, футболисты в возрасте ушли в другие клубы, но стержень остался и именно вокруг него и будет закручиваться основа состава! Позади раздрай и плохие слова, пора создавать совершенно новую команду Спартак!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 846
сегодня в 12:05
Жаль Зобнина. Был подающим надежду, стал ноунеймом в командочке аутсайдер. Эти доведут до Пердива. Гыгыгы
Red blu
Red blu
   353 / 846
сегодня в 11:49
Молодой-Зеленый! Вот только Федун не каждому дает шанс отыграть да же 100 матчей.
mangoх12
mangoх12
   22 / 846
сегодня в 11:41
после сотни матчей станешь Глушаком или Комбариком))
Армейская душа
Армейская душа
   39 / 846
сегодня в 11:39
Ещё молод, а уже ноль. Что поделать - это спартак
BZ2315
BZ2315
   723 / 846
сегодня в 11:39
Всю молодость в слабом клубе с позорной игрой и загубишь.
cska plus
cska plus
   13 / 846
сегодня в 11:38
Тебе будет 40 ты всё ещё будешь набирать кондиции, это и есть дух и стиль спартака.
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