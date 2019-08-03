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Балашов: «„Арсенал“ за два года проделал огромный путь»

сегодня, 11:00

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал поражение тульской команды от «Нефтчи» (0:3) во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. 

Понимая значимость случившегося и не снимая с себя ответственность за столь ранний вылет команды из Лиги Европы, не считаем, что было бы правильным молчать, закрываться от прессы, поэтому хотелось бы пояснить ситуацию.

Не ищем оправданий, но уместно напомнить, что ровно два года назад мы все вместе ликовали после того, как сумели спастись от вылета в ФНЛ. Это были стыковые матчи с красноярским «Енисеем», когда тульский «Арсенал» остался в РПЛ только благодаря голу, забитому на чужом поле. Теперь же после седьмого места в сезоне-17/18 и исторического шестого места в чемпионате сезона-18/19 мы получили право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. Всего за два года проделан огромный путь не только в плане достижения спортивных результатов, но и в том, что касается развития клубной инфраструктуры и в целом развития футбола в регионе. Понятно, что амбиции и желания болельщиков, а также тех, кто помогает клубу, растут. Это нормально и правильно. Тем более наши болельщики, регулярно заполняющие стадион и всегда искренне поддерживающие команду, имеют право быть требовательными.

Огромное желание продвинуться как можно дальше в Лиге Европы присутствовало абсолютно у всех, кто имеет отношение к тульскому «Арсеналу». Невозможно упрекнуть футболистов в том, что они не старались, не бились или отбывали номер в двух матчах с «Нефтчи». Никто не убирал ноги в стыках, все выложились без остатка, до последнего терпели и верили в успех, но так сложились эти игры.

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Все комментарии
minai
minai
   276 / 846
сегодня в 11:56
После того, как арендованные, те, кто делал игру, разошлись по своим клубам, позорное руководство Арсенала решило: И так сойдёт.
Чист
Чист
   384 / 846
сегодня в 11:36
и всё коту под хвост
VIPded
VIPded
   64 / 846
сегодня в 11:31
Усилиться надо было перед Европой, а не ослабиться трансферами. Вот и опозорились...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   308 / 846
сегодня в 11:29
практически все нападение Арсенала ушли, а Нефтчи как оказалось не подарок, там бегаю пару черненьких с хорошей скоростью)))
cska plus
cska plus
   13 / 846
сегодня в 11:11
Поэтому обделался каким то арбузникам.
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 846
сегодня в 11:05
Удачи Арсеналу и.
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