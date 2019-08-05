«Бавария» почти достигла соглашения в сделке по Сане

сегодня, 16:58

Вингер «Манчестер Сити» близок к переходу в «Баварию» за 110 млн евро.

Сообщается, что сделка близка к завершению. Сане подпишет с мюнхенцами контракт на 5 лет и станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Зарплата немецкого футболиста составит 18 млн евро в год.

Напомним, в матче за Суперкубок Англии Лерой Сане получил травму и был заменен.