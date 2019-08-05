«Бавария» почти достигла соглашения в сделке по Сане

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию» за 110 млн евро.
Сообщается, что сделка близка к завершению. Сане подпишет с мюнхенцами контракт на 5 лет и станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Зарплата немецкого футболиста составит 18 млн евро в год.
Напомним, в матче за Суперкубок Англии Лерой Сане получил травму и был заменен.
Стоило пару сезонов баварцев мордой по газону повозить так сразу начали отваливать мешки денег,80 туда,110 сюда)))ахах
Все равно безтрофейником останется,ах жа,чуть не забыл,их шас еще и дортмунд чпокнул,побегут их тоже грабить,иначе и в Германии ни куя не выиграют))гыгы
Стоило пару сезонов баварцев мордой по газону повозить так сразу начали отваливать мешки денег,80 туда,110 сюда)))ахах
Все равно безтрофейником останется,ах жа,чуть не забыл,их шас еще и дортмунд чпокнул,побегут их тоже грабить,иначе и в Германии ни куя не выиграют))гыгы