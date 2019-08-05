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«Бавария» почти достигла соглашения в сделке по Сане

сегодня, 16:58

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию» за 110 млн евро.

Сообщается, что сделка близка к завершению. Сане подпишет с мюнхенцами контракт на 5 лет и станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Зарплата немецкого футболиста составит 18 млн евро в год.

Напомним, в матче за Суперкубок Англии Лерой Сане получил травму и был заменен. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   160 / 858
сегодня в 17:21
10 дополнительных миллионов все же с Баварии выбили.
KaiserRM
KaiserRM
   237 / 858
сегодня в 17:16
Не будем брать игроков по 100 лямов,и платить им огромные зарплаты..кричали они,...у нас другой путь ...орали они...
Стоило пару сезонов баварцев мордой по газону повозить так сразу начали отваливать мешки денег,80 туда,110 сюда)))ахах
Все равно безтрофейником останется,ах жа,чуть не забыл,их шас еще и дортмунд чпокнул,побегут их тоже грабить,иначе и в Германии ни куя не выиграют))гыгы
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   105 / 858
сегодня в 17:15
Хоть бы его травма была не серьезной. Хотя, баварские врачи сумеют поставить его на ноги в короткий срок.
Van Vanovich
Van Vanovich
   406 / 858
сегодня в 17:13
ужас и Бавария туда. ну может наэкономила за столько лет))
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