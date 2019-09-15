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Лэмпард подтвердил, что Рюдигер получил травму

сегодня, 09:33
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему заменил защитника Антонио Рюдигера в перерыве матча 5-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:2). 

У Рюдигера возникли проблемы с пахом, когда он оказался за пределами поля и поскользнулся на металлическом элементе неподалеку от нашей скамьи запасных.

Надеюсь, здесь не будет ничего серьёзного. Замена была проведена из предосторожности, поскольку он испытывал некоторые болезненные ощущения. В ближайшие пару дней мы проведем более детальное обследование. Следующий матч уже во вторник, но я надеюсь, что он будет в порядке к нему.

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dimagas1
dimagas1
   74 / 769
сегодня в 09:55
Рома Олейник
Рома Олейник
   304 / 769
сегодня в 09:42
Так по-тупому травмироваться...
dimagas1
dimagas1
   74 / 769
сегодня в 09:41
Эпически не прет ему с травмами.
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