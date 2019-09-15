Лэмпард подтвердил, что Рюдигер получил травму

Главный тренер «Челси» рассказал, почему заменил защитника в перерыве матча 5-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:2).

У Рюдигера возникли проблемы с пахом, когда он оказался за пределами поля и поскользнулся на металлическом элементе неподалеку от нашей скамьи запасных.

Надеюсь, здесь не будет ничего серьёзного. Замена была проведена из предосторожности, поскольку он испытывал некоторые болезненные ощущения. В ближайшие пару дней мы проведем более детальное обследование. Следующий матч уже во вторник, но я надеюсь, что он будет в порядке к нему.