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«Тамбов» - ЦСКА: Гогуа сыграет против своей бывшей команды с первых минут

сегодня, 15:12
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАИдет первый тайм

«Тамбов» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура. 

Ранее команды представили комплекты форм на эту встречу. 

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов ответил cska1948
   308 / 780
сегодня в 16:20
Два напа в старте! Такого ещё не было.
Три -)
alexgurzan
alexgurzan ответил Ваня лучший
   119 / 780
сегодня в 16:19
хотелось бы уточнить грань между оскорблением и троллингом на конкретном примере. Виден различный подход, например в теме ЛГБТ
Хотелось бы чуть конкретики, о чём речь идёт.
Троллинг футбольных персон возможен в разумных пределах, а в адрес пользователей считается, как оскорбление.
Absinthe2
Absinthe2
   285 / 780
сегодня в 16:15
Гогуа забьет, сколько сможет - Акинфеев пропустит, сколько захочет)))
cska1948
cska1948
   54 / 780
сегодня в 16:11
Два напа в старте! Такого ещё не было.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   38 / 780
сегодня в 15:59
Красивой игры и победы (только без травм). Гогуа сыграть надёжно.
Удачи парням !
Союзник противников
Союзник противников ответил mangoх12
   5 / 780
сегодня в 15:55
Взгляд судорожно в поисках фамилии любимчика , так вот же он голубчик - стабильно в стартовом! Скоро рекордсменом по числу матчей станет!
Нам жизнь без Ваньки нынче не мила,
куда бы сплавить этого орла???
VIPded
VIPded
   45 / 780
сегодня в 15:49
Удачи ЦСКА!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
   69 / 780
сегодня в 15:32
хотелось бы уточнить грань между оскорблением и троллингом на конкретном примере. Виден различный подход, например в теме ЛГБТ
mangoх12
mangoх12
   26 / 780
сегодня в 15:28
Взгляд судорожно в поисках фамилии любимчика , так вот же он голубчик - стабильно в стартовом! Скоро рекордсменом по числу матчей станет!
swift stream
swift stream
   43 / 780
сегодня в 15:25
Гогуа теперь основной в ЦСКА? Только о нем и говорят.
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 15:14
Удачи и победы армейцам!
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