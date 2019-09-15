«Тамбов» - ЦСКА: Гогуа сыграет против своей бывшей команды с первых минут

«Тамбов» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.
Ранее команды представили комплекты форм на эту встречу.
Троллинг футбольных персон возможен в разумных пределах, а в адрес пользователей считается, как оскорбление.
Троллинг футбольных персон возможен в разумных пределах, а в адрес пользователей считается, как оскорбление.
Удачи парням !
Удачи парням !
куда бы сплавить этого орла???
куда бы сплавить этого орла???