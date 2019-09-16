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Неймар принес победу ПСЖ, Головин снова проиграл. Итоги 5-го тура Лиги 1

сегодня, 00:44

Завершились матчи 5-го тура чемпионата Франции.

«Монако» - «Марсель» 3:4
Голы: Бен-Йеддер 17 (пенальти), Бен-Йеддер 26, Кейта 75 - Бенедетто 38, Жермен 41, Пайет 61, Бенедетто 66

«Пари Сен-Жермен» - «Страсбур» 1:0
Гол: Неймар 90+2

«Амьен» - «Лион» 2:2
Голы: Жалле 7, Бодмер 90+1 - Дембеле 9, Дембеле 34

«Нант» - «Реймс» 1:0
Гол: Кулибали 69

«Сент-Этьен» - «Тулуза» 2:2
Голы: Амума 45, Амума 56 - Градель 15 (пенальти), Лейя-Исека 24

«Лилль» - «Анже» 2:1
Голы: Осимхен 39, Луис Араужо 53 - Баокен 87

«Брест» - «Ренн»

«Монпель» - «Ницца» 2:1
Голы: Делор 37, Молле 56 - Тамез 34

«Бордо» - «Метц» 2:0
Голы: Бриан 7, де Превиль 9

«Дижон» - «Ним» 0:0

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Гвинея
Гвинея
   178 / 795
сегодня в 03:03
Головину можно играть на средних настройках, поддерживать форму тренировками, матчами, но не лезть из кожи вон, не биться за каждый мяч как за решающий, зачем ? Подумайте реально, как бы Вы поступили ? У него шикарная зарплата, отличный возраст, жизнь в Монако, он сделал свою жизнь, это мечта многих, наслаждайся жизнью поигрывая во Франции без особо энтузиазма, ибо риск получить по ногам велик, делай вид что ты вовлечен в команду, переживаешь за нее за болельщиков, но не говори правду, вот он - девиз успешной жизни на условиях Сани в Монако.
Adepta
Adepta
   22 / 795
сегодня в 02:52
Марсель с победой!
zim289
zim289
   214 / 795
сегодня в 01:28
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