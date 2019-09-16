Неймар принес победу ПСЖ, Головин снова проиграл. Итоги 5-го тура Лиги 1

Завершились матчи 5-го тура чемпионата Франции.
«Монако» - «Марсель» 3:4
Голы: Бен-Йеддер 17 (пенальти), Бен-Йеддер 26, Кейта 75 - Бенедетто 38, Жермен 41, Пайет 61, Бенедетто 66
«Пари Сен-Жермен» - «Страсбур» 1:0
Гол: Неймар 90+2
«Амьен» - «Лион» 2:2
Голы: Жалле 7, Бодмер 90+1 - Дембеле 9, Дембеле 34
«Нант» - «Реймс» 1:0
Гол: Кулибали 69
«Сент-Этьен» - «Тулуза» 2:2
Голы: Амума 45, Амума 56 - Градель 15 (пенальти), Лейя-Исека 24
«Лилль» - «Анже» 2:1
Голы: Осимхен 39, Луис Араужо 53 - Баокен 87
«Брест» - «Ренн»
«Монпель» - «Ницца» 2:1
Голы: Делор 37, Молле 56 - Тамез 34
«Бордо» - «Метц» 2:0
Голы: Бриан 7, де Превиль 9
«Дижон» - «Ним» 0:0