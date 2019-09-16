«Реал» едва не потерял очки, «Атлетико» проиграл. Итоги 4-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 4-го тура чемпионата Испании.
«Реал» - «Леванте» - 3:2
Голы: Бензема 25, Бензема 31, Каземиро 40 - Майораль 49, Мелеро 75
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 2:0
Голы: Эдегор 58, Начо Монреаль 61
«Барселона» - «Валенсия» 5:2
Голы: Фати 3, де Йонг 7, Пике 52, Суарес 61, Суарес 82 - Гамейро 29, Гомес 90+2
«Эйбар» - «Эспаньол» - 1:2
Голы: Рамис 58 - Феррейра 76, Гранеро 78
«Алавес» - «Севилья» - 0:1
Гол: Хордан 37
«Бетис» - «Хетафе» 1:1
Голы: Хоакин 73 (пенальти) - Мата 15 (пенальти)
«Сельта» - «Гранада» 0:2
Голы: Херман Санчес 45, Эррера 54
«Вальядолид» - «Осасуна» 1:1
Голы: Эрвиас 65 - Ибаньес 81
«Мальорка» - «Атлетик» 0:0
«Леганес» - «Вильярреал» 0:3
Голы: Жерар Морено 26, Сильва 39 (автогол), Жерар Морено 90