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«Реал» едва не потерял очки, «Атлетико» проиграл. Итоги 4-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:22

Завершились матчи 4-го тура чемпионата Испании.

«Реал» - «Леванте» - 3:2
Голы: Бензема 25, Бензема 31, Каземиро 40 - Майораль 49, Мелеро 75

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 2:0
Голы: Эдегор 58, Начо Монреаль 61

«Барселона» - «Валенсия» 5:2
Голы: Фати 3, де Йонг 7, Пике 52, Суарес 61, Суарес 82 - Гамейро 29, Гомес 90+2

«Эйбар» - «Эспаньол» - 1:2
Голы: Рамис 58 - Феррейра 76, Гранеро 78

«Алавес» - «Севилья» - 0:1
Гол: Хордан 37

«Бетис» - «Хетафе» 1:1
Голы: Хоакин 73 (пенальти) - Мата 15 (пенальти)

«Сельта» - «Гранада» 0:2
Голы: Херман Санчес 45, Эррера 54

«Вальядолид» - «Осасуна» 1:1
Голы: Эрвиас 65 - Ибаньес 81

«Мальорка» - «Атлетик» 0:0

«Леганес» - «Вильярреал» 0:3
Голы: Жерар Морено 26, Сильва 39 (автогол), Жерар Морено 90

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Zenit_84
Zenit_84
   131 / 795
сегодня в 03:52
Слабовато играют
рус фан
рус фан
   437 / 795
сегодня в 03:32
Севилья теперь на первом месте 10 очков, матрасы на втором 9, потом Реал 8 и каталонские 7, ни одной команды после 4-го тура без потерь очков, Бенз лучший снайпер с 4-мя голами уже прикольно, в этом чемпе будет острая борьба на мой взгляд, без 10-ти очкового отрыва в концовке.
RaulReal
RaulReal
   303 / 795
сегодня в 00:39
Лучший игрок недели голкипер "Летучих мышей" Гаспер Силлессен, доказавший что бывших барсуков не бывает. Респект Барселоне так отомстить за КК втюхать такую дырку и отобрать нормального кипера, не каждый может.
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