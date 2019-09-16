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Матч между «КАМАЗом» и «Спартаком» пройдет в Челнах

сегодня, 09:55
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак25.09.2019 в 01:00 Не начался

В Челнах проведут матч 1/16 финала Кубка России между местным «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Об этом на деловом понедельнике заявил мэр автограда Наиль Магдеев.

Игра пройдет 25 сентября на стадионе «Гренада» и начнется в 18:30.

Ранее сообщалось, что власти Челнов приложат все усилия для проведения матча со «Спартаком» в своем городе.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   38 / 796
сегодня в 11:48
Хорошая новость, удачи КАМАЗу.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   41 / 796
сегодня в 11:36
Победы Камазу.
FROLL 001
FROLL 001
   412 / 796
сегодня в 11:34
У свиней единственный шанс зацепиться за Лигу Европы это через Кубок. В чемпионате выше 8 им не светит. Правда большой вопрос, что их дальше пропустит Камаз. Как ника по классу одинаковые. Оба аутсайдеры. Гыгыгы
yasukuni
yasukuni ответил инштандзетцунг
   357 / 796
сегодня в 11:09
Был в 94 году на матче в Челнах, видел вживую легенд ТОГО Спартака. Весь город стоял на ушах.
Тогда Бледная Моль еще куколкой была.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 796
сегодня в 11:06
Это правильное решение!!!
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   749 / 796
сегодня в 11:05
Был в 94 году на матче в Челнах, видел вживую легенд ТОГО Спартака. Весь город стоял на ушах.
yasukuni
yasukuni ответил ОВВ 74
   357 / 796
сегодня в 11:05
иди в школу, Чалны....
С подачи Бледной Моли в спинджаке Спартак проиграет даже дворовой команде! Не то, что пердиву.
yasukuni
yasukuni ответил Номер 1 на этом проэкте
   357 / 796
сегодня в 11:04
С кем спартак в еврокубках играть будет ?
С Чертаново!
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   720 / 796
сегодня в 11:01
С кем спартак в еврокубках играть будет ?
beefs
beefs
   148 / 796
сегодня в 10:56
справедливость восторжествовала...
yasukuni
yasukuni
   357 / 796
сегодня в 10:56
Интереано другое: получит Бледная Моль в спинджаке пинка под зад после того, как КАМАЗу сольет, или Нольтрофеич совершенно явный мазохист?!

Знаете, тут в Сети появилась разумная фраза: Мы перестали удивляться проигрышам Спартака, мы удивляемся его победам.
ОВВ 74
ОВВ 74 ответил Зейский
сегодня в 10:55
В Чалнах еще свиньи не позорились, но шанс это сделать велик.
иди в школу, Чалны....
Ravshan.878
Ravshan.878
   13 / 796
сегодня в 10:54
Так и должно быть.От города Брежнева остались одни славы КПСС.
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 796
сегодня в 10:48
Похоже полицию Челнов убедили не бояться фанатов Спартака.
alex074
alex074
   82 / 796
сегодня в 10:45
Матч, если честно, будет не простым для обоих команд. Над Спартаком нависла ответственность за результат. КАМАЗ же в этом плане более раскрепощён.
mat73
mat73
   125 / 796
сегодня в 10:43
Ну и хорошо, отлично даже!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 796
сегодня в 10:41
Есть кандидаты на замену?
VIPded
VIPded
   48 / 796
сегодня в 10:41
Отлично! Удачи Камазу!!!
galem72
galem72
   225 / 796
сегодня в 10:39
Не удивлюсь, если и из кубка вылетят. Такую игру Спартака смотреть просто невозможно. Поэтому лучше б на синтетике в каком-нибудь арочнике сгоняли по-тихому и так же тихо разъехались.
LOpp
LOpp
   29 / 796
сегодня в 10:39
давай КАМАЗ!
нужно сменить пиджак.
Армейская душа
Армейская душа ответил морозз
   20 / 796
сегодня в 10:37
Полиционеры не смогли помешать жителям города насладиться супер игрой Спартака!
Да - проводят подготовку к празднику давленных томатов )))
FROLL 001
FROLL 001
   412 / 796
сегодня в 10:32
Как не старались свиньи перетащить матч на Открывашку, не получилось. Гыгыгы
RamonCSKA
RamonCSKA
   71 / 796
сегодня в 10:21
будет тяжелый матч равных соперников, Олежа верим!!!
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 796
сегодня в 10:20
Удачи Спартак .
Doping87
Doping87
   423 / 796
сегодня в 10:20
Вот это уровень! Сам Камаз даст бой Спаму.
Aerobniy
Aerobniy
   158 / 796
сегодня в 10:18
КАМАЗ не слабее свиней, должен их обыграть.
particular
particular
   15 / 796
сегодня в 10:17
Для болельщиков - праздник, для организаторов - геморрой...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 796
сегодня в 10:10
Выступления спартака это покруче всяких Запашных и Дюсолей! Цирк в лучших традициях!
Зейский
Зейский
   462 / 796
сегодня в 10:06
В Чалнах еще свиньи не позорились, но шанс это сделать велик.
тумба-юмба
тумба-юмба
   763 / 796
сегодня в 10:04
Коням и бомжам,поражения в кубке.
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