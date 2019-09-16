Матч между «КАМАЗом» и «Спартаком» пройдет в Челнах

В Челнах проведут матч 1/16 финала Кубка России между местным «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Об этом на деловом понедельнике заявил мэр автограда Наиль Магдеев.
Игра пройдет 25 сентября на стадионе «Гренада» и начнется в 18:30.
Ранее сообщалось, что власти Челнов приложат все усилия для проведения матча со «Спартаком» в своем городе.
Знаете, тут в Сети появилась разумная фраза: Мы перестали удивляться проигрышам Спартака, мы удивляемся его победам.
Знаете, тут в Сети появилась разумная фраза: Мы перестали удивляться проигрышам Спартака, мы удивляемся его победам.
нужно сменить пиджак.
нужно сменить пиджак.