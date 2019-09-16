Матч между «КАМАЗом» и «Спартаком» пройдет в Челнах

сегодня, 09:55

В Челнах проведут матч 1/16 финала Кубка России между местным «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Об этом на деловом понедельнике заявил мэр автограда Наиль Магдеев.

Игра пройдет 25 сентября на стадионе «Гренада» и начнется в 18:30.

Ранее сообщалось, что власти Челнов приложат все усилия для проведения матча со «Спартаком» в своем городе.