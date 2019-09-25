«Спартак» обратился к болельщикам накануне матча с «КАМАЗом»

«Спартак» накануне матча 1/16 финала Кубка России против «КАМАЗа» обратился к болельщикам.

Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры! Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.