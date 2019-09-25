ГлавнаяНовости

«Спартак» обратился к болельщикам накануне матча с «КАМАЗом»

сегодня, 11:51
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак18:30 Не начался

«Спартак» накануне матча 1/16 финала Кубка России против «КАМАЗа» обратился к болельщикам.

Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры! Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба попросил поддержки болельщиков в матче с Шотландией
Сегодня, 00:40 Комментарии4
«Спартак» отправился в Набережные Челны
Вчера, 18:44 Комментарии20
ЦСКА летит с Дзагоевым во Владикавказ
Вчера, 16:29 Комментарии16
«Крылья Советов» отправились в Москву
Вчера, 15:59 Комментарии6
Кирьяков: «Надеюсь, что „Динамо“ будет потихоньку возрождаться»
Вчера, 14:18 Комментарии4
«Торпедо» ожидает аншлаг на матче с «Крыльями Советов»
Вчера, 11:36 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 973
сегодня в 12:58
Удачи Спартак .
Antonchik
Antonchik
   515 / 973
сегодня в 12:50
Даже интриге в матче ожидать не стоит, все знают свиньи проиграют.
Тага Дага
Тага Дага ответил Михаил Славнов
   232 / 973
сегодня в 12:48
Воробьи спят спокойно. ...
FROLL 001
FROLL 001 ответил Зейский
   8 / 973
сегодня в 12:37
Свиньи сегодня покинут еще один кубок, тяжело им на два фронта работать.
Им и на один фронт тяжело. Скоро покинут Премьер лигу и отправятся в Пердив. Гыгыгы
jobss
jobss ответил Леон Бугаев
   433 / 973
сегодня в 12:33
Это как, нормально? ‐---- А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 11:55 зенит снова в штанах будет фаеры проносить и палить -------
это троллинг, не больше
Зейский
Зейский
   123 / 973
сегодня в 12:31
Свиньи сегодня покинут еще один кубок, тяжело им на два фронта работать.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   71 / 973
сегодня в 12:28
Это как, нормально?
‐----

А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
Сегодня 11:55
зенит снова в штанах будет фаеры проносить и палить
-------
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   71 / 973
сегодня в 12:25
Бестолку им говорить.
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 973
сегодня в 12:22
Битва нынешнего и будущего участника Пердива. Шансы на победу Камаза высокие. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   156 / 973
сегодня в 12:21
Незачем туда ехать, и без болельщиков справятся.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   43 / 973
сегодня в 12:20
КАМАЗу крупной победы над свинями.
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   22 / 973
сегодня в 12:18
Вся пиротехника нынче у коней, уже палят даже днем в городах и законы им не почём!
mihaluch
mihaluch
   94 / 973
сегодня в 12:17
Интересно кто по этому закону будет первым?
Adepta
Adepta
   42 / 973
сегодня в 12:09
Свиней это не остановит.
Binger
Binger
   23 / 973
сегодня в 12:06
Свиньи заранее просят простить за свою свинскую игру.
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   114 / 973
сегодня в 12:05
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       245 / 973
    сегодня в 12:01
    А этим свиньям бестолку что то объяснять
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       193 / 973
    сегодня в 11:55
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100