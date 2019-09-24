«Краснодар» устроит автограф-сессию в «Меге»

Автограф-сессию для болельщиков устроит в ближайшую пятницу «Краснодар».

Участниками мероприятия станут футболисты Дмитрий Скопинцев, Вандерсон, и . Автограф-сессия пройдет в ТЦ «Мега» на площадке «Центр событий».

Ранее «Краснодар» провел автограф-сессию для болельщиков в преддверии игры Лиги Европы против «Базеля».

Пятничный вечер в «Меге» обещает подарить вам массу положительных эмоций и сотни памятных автографов от наших ребят 💪

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Дмитрий Скопинцев, Вандерсон Масиэл, Магомед-Шапи Сулейманов и Мануэл Фернандеш будут ждать вас на площадке «Центр событий» 😉

⠀ #ВпередБыки pic.twitter.com/1gAzj8i29o