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«Краснодар» устроит автограф-сессию в «Меге»

сегодня, 12:04

Автограф-сессию для болельщиков устроит в ближайшую пятницу «Краснодар».

Участниками мероприятия станут футболисты Дмитрий Скопинцев, Вандерсон, Магомед-Шапи Сулейманов и Мануэл Фернандеш. Автограф-сессия пройдет в ТЦ «Мега» на площадке «Центр событий».

Ранее «Краснодар» провел автограф-сессию для болельщиков  в преддверии игры Лиги Европы против «Базеля».

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Все комментарии
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   726 / 986
сегодня в 13:42
Просрочники возвращаются к истокам
minai
minai
   50 / 986
сегодня в 13:34
Но это смешно.
Binger
Binger
   28 / 986
сегодня в 12:59
Лучше не надо.
ДСА
ДСА
   182 / 986
сегодня в 12:45
В пятницу большинство народа работает, уж лучше бы в выходной.
Шуnя771
Шуnя771
   35 / 986
сегодня в 12:21
А пИрИшки там продавать будут?)
За адекватность
За адекватность
   20 / 986
сегодня в 12:09
"Ранее «Краснодар» провел автограф-сессию для болельщиков в преддверии игры Лиги Европы против «Базеля»." Перед "Хетафе" лучше не проводите.
Зейский
Зейский
   114 / 986
сегодня в 12:06
Расскажут как в еврокубках опозорились.
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