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«Локомотив»: «Болельщики помогают клубу бороться с перекупщиками»

сегодня, 21:10

Коммерческий директор московского «Локомотива» Марат Фаттахов заявил, что многие болельщики команды стали жертвами спекулянтов. Речь идет о билетах на домашние матчи Лиги чемпионов этого сезона.

Нам известны сайты, агрегирующие предложения о перепродаже билетов. Ссылки присылают и сами болельщики, помогая клубу бороться с перекупщиками. Для решения проблемы в рамках правового поля клуб обращался в Роскомнадзор. Но требуется время для соблюдения всех необходимых процедур. Эта работа до сих пор ведётся.

На своих ресурсах мы неоднократно рассказывали об официальных способах покупки билетов и предупреждали о мошенниках. Но, к сожалению, многие всё же стали жертвами спекулянтов. На подобных сайтах чаще всего продаются поддельные билеты, а некоторые недобросовестные «предприниматели» продают пусть и настоящие билеты, но по несколько раз.

Ранее Фаттахов заявил, что клуб ожидает аншлаг на домашних матчах команды в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. 

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Морозовский
Морозовский
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сегодня в 21:47
В "Лужниках" играйте - на всех билетов хватит! Кассы там откройте, чтобы сайты не дурили желающих быть обдуренными.
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