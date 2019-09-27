«Локомотив»: «Болельщики помогают клубу бороться с перекупщиками»

Коммерческий директор московского «Локомотива» Марат Фаттахов заявил, что многие болельщики команды стали жертвами спекулянтов. Речь идет о билетах на домашние матчи Лиги чемпионов этого сезона.

Нам известны сайты, агрегирующие предложения о перепродаже билетов. Ссылки присылают и сами болельщики, помогая клубу бороться с перекупщиками. Для решения проблемы в рамках правового поля клуб обращался в Роскомнадзор. Но требуется время для соблюдения всех необходимых процедур. Эта работа до сих пор ведётся.

На своих ресурсах мы неоднократно рассказывали об официальных способах покупки билетов и предупреждали о мошенниках. Но, к сожалению, многие всё же стали жертвами спекулянтов. На подобных сайтах чаще всего продаются поддельные билеты, а некоторые недобросовестные «предприниматели» продают пусть и настоящие билеты, но по несколько раз.