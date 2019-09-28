«Ростов» представил Мамаева игроком команды во время матча с «Динамо»

Полузащитник Павел Мамаев стал игроком «Ростова». Об этом ростовский клуб объявил во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо».
Футболист будет выступать за «Ростов» под 10-м номером.
Полузащитник Павел Мамаев стал игроком «Ростова». Об этом ростовский клуб объявил во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо».
Футболист будет выступать за «Ростов» под 10-м номером.
Посмотрим как отсутствие более года на поле , скажется на игре Павла?!?
Посмотрим как отсутствие более года на поле , скажется на игре Павла?!?