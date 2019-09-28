ГлавнаяНовости

«Ростов» представил Мамаева игроком команды во время матча с «Динамо»

сегодня, 18:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник Павел Мамаев стал игроком «Ростова». Об этом ростовский клуб объявил во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо». 

Футболист будет выступать за «Ростов» под 10-м номером.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноГаджибеков перешел в «Нижний Новгород»
05 сентября Комментарии4
Не продешевили
04 сентябряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Рекордное лето. В РПЛ снова много тратят
03 сентябряСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
ОфициальноБрызгалов сменил «Урал» на «Факел»
03 сентября Комментарии5
Официально«Локомотив» расстался с двумя игроками
03 сентября Комментарии3
Динамовская булимия
02 сентябряСергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
   78 / 854
сегодня в 20:03
Прекрасно. Удачи Павлу
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 854
сегодня в 19:51
Ждем возвращения на поле.
Посмотрим как отсутствие более года на поле , скажется на игре Павла?!?
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 854
сегодня в 19:45
Посмотрим что от класса осталось.
Aris
Aris
   561 / 854
сегодня в 19:27
    mars6791
    mars6791 ответил Борис Доенко
       681 / 854
    сегодня в 19:07
    Это не первый случай уже, просто первый приведший к уголовке.
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
       163 / 854
    сегодня в 18:53
    Нашест... то есть новое пришествие Мамаева на Русь! Будет брать в осаду крепостные построения!
    Морозовский
    Морозовский
       25 / 854
    сегодня в 18:52
    Ну, чЁ? Буду желать Пашке играть ещё лучше! А кому сейчас легко?!
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       288 / 854
    сегодня в 18:51
    ого, рискованный шаг)) удачи Мамаю)
    Karkaz
    Karkaz
       306 / 854
    сегодня в 18:50
    Валера собирает ОПГ
    борька
    борька
       413 / 854
    сегодня в 18:49
    Удачи Мамаеву! Помощь огромная,Ростову удачи!
    RussianMango
    RussianMango
       147 / 854
    сегодня в 18:43
    Должен помочь.
    ABir
    ABir
       301 / 854
    сегодня в 18:41
    Ликуй Ростов-Папа , Мамаев откинулся!
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Travios
       19 / 854
    сегодня в 18:41
    Еременко, Мамаев. всех уголовников и наркоманов собрали. Кокошу тоже забирайте для коллекции
    Странно слышать это от спартача, у которых тренер отсидел за убийство
    yeychanin23
    yeychanin23
       255 / 854
    сегодня в 18:41
    В отличную команду Павел пришёл, удачи...!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Travios
       91 / 854
    сегодня в 18:38
    Еременко, Мамаев. всех уголовников и наркоманов собрали. Кокошу тоже забирайте для коллекции
    Ерёма 2 года в не футболв -лидер клуба, а кто-то локти кусает!!!
    ermak6848
    ermak6848
       162 / 854
    сегодня в 18:36
    давай Паша включайся в дело ..
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       91 / 854
    сегодня в 18:36
    Добро пожаловать в Фк РОСТОВ!!!
    Alean
    Alean
       344 / 854
    сегодня в 18:36
    Смешно сказать, но Мамаев похоже на повышение пошёл.
    Борис Доенко
    Борис Доенко ответил Travios
       239 / 854
    сегодня в 18:34
    Еременко, Мамаев. всех уголовников и наркоманов собрали. Кокошу тоже забирайте для коллекции
    А второй шанс людям нужно давать? Или, раз оступился - добивать?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       87 / 854
    сегодня в 18:34
    Ростов с Победой. Молодцы взяли Мамая. Валера Верим. 🤗🤗🤗
    Борис Доенко
    Борис Доенко
       239 / 854
    сегодня в 18:33
    Заиграет, как и все "сбитые" в Ростове!
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Travios
       86 / 854
    сегодня в 18:33
    Еременко, Мамаев. всех уголовников и наркоманов собрали. Кокошу тоже забирайте для коллекции
      Travios
      Travios
         788 / 854
      сегодня в 18:32
      Еременко, Мамаев. всех уголовников и наркоманов собрали. Кокошу тоже забирайте для коллекции
      Faustello
      Faustello ответил волгoдoн
         17 / 854
      сегодня в 18:31
      Вот и ладно. Удачи Павлику в Ростове. Должны с Валерой сработаться.
      Теперь наши дерби будут ещё огненней )))
      Petergoff
      Petergoff
         579 / 854
      сегодня в 18:30
      Жиган Ростовский))))
      волгoдoн
      волгoдoн ответил Брулин
         86 / 854
      сегодня в 18:30
      А ещё говорят с судимостью работу тяжело найти хорошую
      Мамаев по меркам РФ фигура довольно популярная и знаменитая,судимость здесь прибавила шарма и остроты,что для простого смертного-приговор.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответил Брулин
         91 / 854
      сегодня в 18:29
      А ещё говорят с судимостью работу тяжело найти хорошую
      Не знаю как по стране, а в Ростове можно)))
      Брулин
      Брулин
         83 / 854
      сегодня в 18:27
      А ещё говорят с судимостью работу тяжело найти хорошую
      волгoдoн
      волгoдoн
         86 / 854
      сегодня в 18:24
      Вот и ладно. Удачи Павлику в Ростове. Должны с Валерой сработаться.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100