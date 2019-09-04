Не продешевили

вчера, 10:30

Трансферный период в РПЛ получился очень горячим. «Соккер.ру» называет главных его фигурантов – десятку самых дорогих покупок российских клубов.

10. Вячеслав Караваев (24 года, Россия) – 8 миллионов евро (из «Витесса» в «Зенит»)

Единственный россиянин в списке десяти самых дорогих покупок нынешнего лета в РПЛ . Решайте сами, хорошо это или плохо. Кто-то скажет, что нет качественных россиян, за которых можно было бы платить больше. Другие ответят, что это означает приезд в Россию качественных иностранцев, а это уже автоматически повышение уровня чемпионата. Так или иначе, возвращение Караваева уменьшило число российских футболистов, за которыми интересно было следить за границей. Зато теперь сможем более пристально наблюдать его в России.

9. Тонни Вильена (24 года, Нидерланды) – 9 миллионов евро (из «Фейеноорда» в «Краснодар»)

Один из ключевых исполнителей «нового „Краснодара“». «Быки» летом 2019 года решили модернизировать свой трансферный подход. С понятной целью – попытаться пройти в групповой раунд Лиги чемпионов. Эта задача выполнена не была. Но «Краснодару» удалось плавно повысить уровень и статус, чтобы закрепиться в качестве надежного бойца не просто за место в тройке, а и за чемпионство. Покупка Вильены этому очень способствовала.

8. Алекс Крал (21 год, Чехия) – 12 миллионов евро (из «Славии» в «Спартак»)

У «Спартака» тоже есть свой проект реновации. Но появился он почему-то внезапно и не на стадии предсезонной подготовки, а уже по ходу сезона. Это в итоге дорого обошлось красно-белым. Возможно, их игра и эволюционирует, но календарь не ждет. Спартаковцы очень долго искали опорника, из-за отсутствия которого случилось немало бед, включая вылет из Лиги Европы. Так что можно сказать, что Крал опоздал. Но «Спартак», ввязавшись в переговоры, держался цепко и буквально задавил деньгами «Славию», переплатив за Крала. Но чех еще молод, вдруг выстрелит.

7. Реми Кабелья (29 лет, Франция) – 12 миллионов евро (из «Сент-Этьена» в «Краснодар»)

Еще один исполнитель для «Краснодара» под Европу. Кабелья хорошо влился в состав «быков», но, к сожалению, быстро получил тяжелую травму. Кабелья вместе с Вильеной в центре поля у «Краснодара» сможет добавить класса, стабильности и разнообразия, а еще опыта. Надо заметить, что в списке самых дорогих очень мало игроков старше 26 лет.

6. Гжегош Крыховяк (29 лет, Польша) – 12 миллионов евро (из ПСЖ в «Локомотив»)

Новичком «Локомотива» его можно назвать весьма условно. Поляк очень пришелся ко двору в стане железнодорожников, поэтому в клубе не возникало вопросов по поводу выкупа прав на Крыховяка. ПСЖ тоже не стал упираться особо, потому что на поляка не рассчитывал.

5. Дуглас Сантос (25 лет, Бразилия) – 12 миллионов евро (из «Гамбурга» в «Зенит»)

«Зенит» продолжил точечное усиление покупкой у «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Трудно сказать, оправдана ли такая цена за него. Но это же «Зенит», с ним всегда продавцы торгуются до последнего. Если верить Transfermarkt, петербуржцы переплатили за бразильца всего 2 миллиона евро «лишних». А это не так много.

4. Никола Влашич (21 год, Хорватия) – 15,7 миллиона евро (из «Эвертона» в ЦСКА )

Про ЦСКА принято говорить, что у клуба постоянно нет денег. Сам менеджмент армейцев создал такую ауру вокруг клуба, поэтому любой трансфер воспринимается как огромное достижение. Так получилось, что самый громкий трансфер привел в ЦСКА не новичка, а позволил сохранить одного из лидеров. Арендованный у «Эвертона» Влашич оказался настолько полезен, что армейцы могли бы и больше заплатить, разбив копилочку и скинувшись всем миром.

3. Гуус Тиль (21 год, Нидерланды) – 18 миллионов евро (из АЗ в «Спартак»)

Во внушительном трансферном листе «Спартака» покупка Тиля выглядит наиболее интригующей. И не только по цене. 21-летний голландец успел себя ярко проявить, хотя стабильности ему пока не хватает. Но это скорее вопрос к команде в целом. Сам Гуус вовсю взялся сразу отрабатывать и приносить результат эффективными действиями. Так что здесь «Спартак» вложился вроде как удачно.

2. Максимилиан Филипп (25 лет, Германия) – 20 миллионов евро (из «Боруссии» Д в «Динамо»)

И сразу же рядом покупка Филиппа динамовцами. Странный трансфер, мягко говоря. Вряд ли статистика и перспективы этого немца тянули на 20 миллионов евро. Но «Динамо» нужно было куда-то потратить эти деньги в рамках строительства своего нового амбициозного проекта. До кучи было приобретено множество других новичков. И не факт, что в этой всей бригаде самый дорогой Филипп окажется самым полезным.

1. Малком (22 года, Бразилия) – 40 миллионов евро (из «Барселоны» в «Зенит»)

«Зенит» не был бы собой, если бы в этом списке не оказался во главе. Настолько ли хорош Малком, чтобы платить за него 40 миллионов евро? Эта сумма соответствует оценке на Transfermarkt, однако сезон в «Барселоне» у бразильца откровенно не получился. А то, как он выстрелил в «Бордо», может вполне оказаться случайным всплеском. К сожалению, на старте сезона и в «Зените» проявить себя Малком не смог, получив травму. Так что пока это не только самый дорогой трансфер лета, но и самый большой кот в мешке относительно цены и гарантии качества.