Учитесь, фавориты! Мастера трансферов

сегодня, 14:36

Южане умеют играть в футбол и торговать, а «Соккер.ру» на конкретных примерах показывает, чем крут «Ростов».



Если бы в клубе не менялись менеджеры, и не было проблем с деньгами время от времени, то вероятность, что «Ростов» чаще заходил в еврокубки, возросла многократно.

И так неплохо идут! В Кубке России побеждали, в отличие от «Спартака» и «Краснодара». В группе ЛЧ бывали, в отличие от «Динамо». На стадионе полно людей, в отличие от арены «Локомотива».

Похвастаться личными историями успеха могут, ведь вкус на футболистов отменный.

Свободные агенты, принесшие пользу

Мамаев может стать очередным в списке? Говорят, прилетел вместе с «Динамо» в Ростов-на-Дону, но контракт подпишет с командой Карпина. Павел – опытный жук, поможет полузащите любого клуба РПЛ , где есть места для людей его амплуа. Хотя к Норманну и Еременко нет вопросов, глубины состава у «Ростова» нет, так что бывший хулиган может усилить команду.

А если перечислять свободных агентов, что уже пригодились «Ростову», то список получится внушительным. Плетикоса – легенда клуба, Анджелкович – ушел позже в «Краснодар», Игорь Лебеденко – были удачные матчи, Айзек Окоронкво – приехал доигрывать, но пылил пару лет. Тимофей Калачев во второй раз в «Ростов» попал как свободный агент – и стал легендой, как и Плетикоса.

Ребко и Иванов не задержались, но ведь им доверяли именно как свободным агентам. У ростовчан был и остается отличный вкус на игроков. Бракамонте недолго играл, но футболист высокого класса. Дмитрий Полоз заявил о себе, когда из второго состава «Локомотива» попал в «Ростов», вырос именно в южном клубе. Были, конечно, и неудачные ставки, но класс исполнителей частенько радовал. Торбинский, Бухаров, Мусса Думбия – сильные футболисты.

Сесар Навас – прекрасный, Эзатолахи был уместен на коротком отрезке, а достался команда бесплатно, как и Ерохин. Впрочем, Александр будет в этом списке в другой группе игроков. А здесь можно упомянуть Граната, Ионова, Песьякова, Мирзова, Сигурдссона – все пришли в команду как свободные агенты. Уникальная история, ведь Юсупов, Попов, Чернов, Козлов и Еременко тоже попали в Ростов-на-Дону не в статусе тех, за кого нужно платить другому клубу. «Ростов» в этом плане – российский «Ювентус».

Грамотный выбор главных тренеров

Выбор наставника – тоже работа на трансферном рынке. И «Ростов» попадал в «яблочко» за последние лет десять чаще, чем ошибался. Например, когда Олег Протасов работал с «Ростовом», то был успешный отрезок. Миодраг Божович выиграл Кубок России с командой – тоже не зря работал. Конечно, у всех наставников бывали и поражения, но даже Гамула, хотя не справился в первой команде, задержался в клубе.

А потом пришел Курбан Бердыев со своим штабом, вывел «Ростов» в Лигу чемпионов – о чем в день назначения мечтать не могли, ведь шли на вылет, играли стыковые матчи в конце первого сезона. Кириченко и Кучук – не худшие наставники, которые появлялись в РПЛ , хотя у Карпина объективно получается лучше. Валерий Георгиевич собрал команду, которая снова может воевать за место в еврокубках, чему фанаты «Ростова» очень рады. Карпин хорошо работает, играют современно.

Ставки за деньги, которые сыграли

«Ростов» умеет получить футболистов за копейки. Понятно, что и потерять «свободными агентами» умели, но в этом пункте именно о тех, кто пришел за небольшие деньги, но является игроком перспективным или уже принесшим пользу. Бабурин и Чистяков оказались в «Ростове» за копейки по футбольным меркам, за второго вообще 125 тысяч евро заплатили «Тамбову», а он в основе.

Но и 1.7 млн евро за Норманна – крохи, ведь норвежец прямо сейчас стоит куда больше. Зуев играет не на 500 тысяч, лучше. Ингасон выше по качеству, чем его оценила «Гранада», Шомудоров достался недорого, а как рубится – его будущий контракт с новым клубом может стоить приличных денег. Паршивлюк, Могилевец, Кудряшов, Нобоа, Гацкан – примеры невероятно дешевых, но в целом полезных для «Ростова» трансферов.

А отдельный раздел – аренды. Тоже за деньги, но совсем для футбола маленькие. Арендовали Хагуша, Адамова, Колодина, Песьякова, Смольникова, Беляева, Иванова, Николая Заболотного, Бентли, Джано, Граната, Азмуна, Юсупова, Гулиева, Зуева, Логашова, Мевлю, Новосельцева и Дзюбу. Не все заиграли так, как Артем, однако тут нет больших денежных потерь, разве что англичанину Бентли могли отстегнуть немало. Зато попаданий куда больше, чем промахов. «Ростов» набирал очень сильных игроков за скромные деньги.

Игроки для фаворитов чемпионата

Часть из футболистов, которые были на контракте с «Ростовом», потом получали шанс заиграть в составах фаворитов РПЛ . Сразу скажем, что мало однозначных историй успехов – хотя того же Дзюбу ростовчане хорошо подготовили к заходу в «Зенит» через «Спартак». Но просто оцените выгоду, которую получили южане, делая правильные трансферы.

Мирзов не играл за «Ростов», но пришел как свободный агент, пару раз был в арендах, а ушел в «Спартак» за 4 млн евро – немалые деньги для клуба с бюджетом в 34 млн. Со Скопинцевым та же история: Дмитрия подписали из Германии за неназванную сумму, но вряд ли большую, а отдали «Краснодару» за 4.4 млн евро. Игнассон в составе южан подорожал ровно в два раза – с 2 до 4 млн евро.

Гулиева взяли за 500 тысяч, а отдали обратно за миллион. Мевля ушел в «Зенит» за 8 млн евро – огромные деньги с учетом, что Миха пришел за 700 тысяч евро. За Могилевца и Терентьева «Зениту» тоже пришлось платить, но учтите, что Полоз, Ерохин и Нобоа уехали в Санкт-Петербург в статусе свободных агентов, хотя по уму тут еще добрый десяток миллионов евро – форвард, не старый хавбек, опытный мастер.

Баштуш ушел в «Лацио» за 5 млн евро, Новосельцев в «Зенит» за неназванную сумму, Канга пошел на повышение – в «Црвене Звезде» оказался, пусть и как свободный агент. Но за Смольникова «Краснодар» платил деньги. Пусть значительная часть футболистов, прошедших школу «Ростова», в итоге связаны с «Зенитом» - тот же Азмун, давайте не забывать, кто чемпион России.

Далеко не все заиграли, но Семак в прошлом сезоне выпускал в РПЛ на поле восемь человек с опытом игры за «Ростов». Восемь чемпионов России 2019 года связаны с командой, которую сейчас возглавляет Карпин, а раньше вел к победам Бердыев. Не удивительно, что Еременко возобновил карьеру в этом клубе. Закономерно, что Мамаев после неприятностей может стартовать именно в «Ростове».

Речь о футбольном клубе с хорошим вкусом. Есть огромное количество вопросов, связанных с некоторыми трансферами, с действиями отдельных бывших руководителей и так далее, но похожие вопросы почти к каждому видному клубу в РПЛ . Но именно у «Ростова» просто десятки удачных трансферных ставок за очень скромные для футбола деньги. Эх, им бы еще школу выдающуюся, чтобы не только Хореном Байрамяном могли похвастаться!

Впрочем, и так все замечательно. «Ростов» с 2015 потратил на новичков около 20 миллионов евро, «Спартак» - 125, в шесть раз больше. Трансферный баланс – плюс 10 и минус 73 млн евро соответственно. А теперь у клуба Карпина будет возможность второй раз за пять сезонов финишировать выше, чем «красно-белые»! Конечно, команды в разных лигах по финансам, и у москвичей есть чемпионский титул, но разница в расходах – колоссальная.

При этом в пяти последних матчах со «Спартаком» у ростовчан три победы, одна ничья и всего одно поражение, причем со счетом 2:1. Нет никакого разрыва по игре в футбол лицом к лицу, хотя прибыль первых в семь раз выше, чем убытки вторых! Трансферные ставки «Ростова» по-прежнему прекрасные, а гордиться могут не только тем, что подготовили Артема Дзюбу.