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Ари: «Моя задача - забивать голы»

вчера, 22:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу над тульским «Арсеналом». Форвард в сегодняшней игре отметился голом с пенальти.

Матч был со счетом 0:0, поэтому я спокойно выбрал угол, куда в итоге попал. В прошлый раз, когда я бил пенальти, был счет 3:1, и можно было рисковать больше, потому так и получилось. Сейчас просто выбрал и попал.

Я хочу всегда помогать команде. Играл бы я на позиции 10-ки или нападающего — я смог забить гол. Поэтому там, где тренер меня просит, там и буду играть. Самое главное — голы забивать.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
   297 / 895
вчера в 23:17
Ари последнее время мне нравится всё больше и больше
Zenit_84
Zenit_84
   226 / 895
вчера в 23:13
Все верно
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