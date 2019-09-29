Ари: «Моя задача - забивать голы»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу над тульским «Арсеналом». Форвард в сегодняшней игре отметился голом с пенальти.

Матч был со счетом 0:0, поэтому я спокойно выбрал угол, куда в итоге попал. В прошлый раз, когда я бил пенальти, был счет 3:1, и можно было рисковать больше, потому так и получилось. Сейчас просто выбрал и попал.

Я хочу всегда помогать команде. Играл бы я на позиции 10-ки или нападающего — я смог забить гол. Поэтому там, где тренер меня просит, там и буду играть. Самое главное — голы забивать.