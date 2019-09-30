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Кавани не сыграет с «Галатасараем»

сегодня, 20:09
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о состоянии футболистов парижского клуба перед игрой 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем»:

Кавани накануне тренировался с нами без дискомфорта. Но мы должны проявить терпение, так как он не играл некоторое время. Завтра он будет еще не готов.

Мбаппе готов выйти в стартовом составе, но он не сможет отыграть полностью матч. Завтра решим, начнет ли Килиан игру в стартовом составе или выйдет на замену.

Напомним, что в предыдущей игре ЛЧ «Пари Сен-Жермен» разгромил «Реал».

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