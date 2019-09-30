Сульшер: «Нам нужен нападающий»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что он хочет приобрести форварда:

Конечно, когда мы отпустили Алексиса и Лукаку, то не нужно быть ученым, чтобы понять, что нам требуется нападающий. Нам не хватает креатива и голов.

Лукаку хотел уйти. Какой смысл был нам оставлять его в клубе?

Мы ищем такие варианты, которые точно нам подойдут. Поэтому никого и не подписали летом.