Сульшер: «Нам нужен нападающий»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что он хочет приобрести форварда:
Конечно, когда мы отпустили Алексиса и Лукаку, то не нужно быть ученым, чтобы понять, что нам требуется нападающий. Нам не хватает креатива и голов.
Лукаку хотел уйти. Какой смысл был нам оставлять его в клубе?
Мы ищем такие варианты, которые точно нам подойдут. Поэтому никого и не подписали летом.
Ранее стало известно, что «Интер» планирует купить еще одного игрока МЮ.
Немец!
Будет всегда стабилен!
Немец!
Будет всегда стабилен!