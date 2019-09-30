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Сульшер: «Нам нужен нападающий»

сегодня, 19:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что он хочет приобрести форварда:

Конечно, когда мы отпустили Алексиса и Лукаку, то не нужно быть ученым, чтобы понять, что нам требуется нападающий. Нам не хватает креатива и голов.

Лукаку хотел уйти. Какой смысл был нам оставлять его в клубе?

Мы ищем такие варианты, которые точно нам подойдут. Поэтому никого и не подписали летом.

 Ранее стало известно, что «Интер» планирует купить еще одного игрока МЮ.

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил Рауль и Зидан
сегодня в 19:48
Если я не ошибаюсь , то летим он говорил что его все устраивает
Да, летом давил лыбу и поддакивал, что его все устраивает, ну теперь пусть разгребает и отвечает по полной программе
Red_team
Red_team
сегодня в 19:46
МЮ такие тормоза, ужас... Лукаку еще с начала лета ныть начал, неужели нельзя было найти напа?! А теперь сопли жуют, слоупоки, а, ну и как следствие - 11 место в таблице, кушайте похлебку, которую сварили летом и не морщтесь теперь
Colchoneros
Colchoneros ответил Рауль и Зидан
   126 / 908
сегодня в 19:45
Если я не ошибаюсь , то летим он говорил что его все устраивает
Лукаку же продали!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   136 / 908
сегодня в 19:43
Если я не ошибаюсь , то летим он говорил что его все устраивает
RussianMango
RussianMango
   95 / 908
сегодня в 19:41
Заболотного ему покажите...он даже за Сочи забил.
Colchoneros
Colchoneros
   126 / 908
сегодня в 19:40
Советую Тимо Вернера!
Немец!
Будет всегда стабилен!
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