Алиссон и Шакири не сыграют против «Зальцбурга»

01 октября 2019, 16:14

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о ситуации с травмированными игроками «красных» перед матчем Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Шакири еще не восстановился, Алиссон очень близок к возвращению в строй, но он точно не сыграет в завтрашнем матче.

Кроме того, в поединке с «Зальцбургом» может не принять участия . Защитник «Ливерпуля» получил повреждение в минувший уик-энд в игре против «Шеффилд Юнайтед», завершившейся победой «красных» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Алиссон рассказал о своем восстановлении после травмы.