Алиссон и Шакири не сыграют против «Зальцбурга»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ситуации с травмированными игроками «красных» перед матчем Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Шакири еще не восстановился, Алиссон очень близок к возвращению в строй, но он точно не сыграет в завтрашнем матче.
Кроме того, в поединке с «Зальцбургом» может не принять участия Жоэль Матип. Защитник «Ливерпуля» получил повреждение в минувший уик-энд в игре против «Шеффилд Юнайтед», завершившейся победой «красных» со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что Алиссон рассказал о своем восстановлении после травмы.