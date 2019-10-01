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Алиссон и Шакири не сыграют против «Зальцбурга»

01 октября 2019, 16:14

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ситуации с травмированными игроками «красных» перед матчем Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Шакири еще не восстановился, Алиссон очень близок к возвращению в строй, но он точно не сыграет в завтрашнем матче.

Кроме того, в поединке с «Зальцбургом» может не принять участия Жоэль Матип. Защитник «Ливерпуля» получил повреждение в минувший уик-энд в игре против «Шеффилд Юнайтед», завершившейся победой «красных» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Алиссон рассказал о своем восстановлении после травмы.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
01 октября в 19:24
Беккера надо поберечь,пусть до конца восстанавливается,что бы без рецедива.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил don_surio
   134 / 797
01 октября в 19:23
Зальцбург, сегодня будет изнасилован.
Зальц изнасиловал Генк. готов ли он, что бы с ним поступили аналогично - увидим завтра. Команда завсегдатай ЛЕ и причём там хорошо держится.
don_surio
don_surio ответил Так Себе Аналитик
   682 / 797
01 октября в 17:51
Дон слишком любит запятые, а ты недолюбливаешь)
Там не нужна была.Я посчитал Зальцбург за обращение-)))
don_surio
don_surio ответил АПЛ рулит
   682 / 797
01 октября в 17:50
Не сегодня а завтра,Ливерпуль играет завтра свой матч!)
Главное, что будет.Остальное мелочи.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил АПЛ рулит
   7 / 797
01 октября в 17:10
Не сегодня а завтра,Ливерпуль играет завтра свой матч!)
Дон слишком любит запятые, а ты недолюбливаешь)
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил don_surio
   107 / 797
01 октября в 16:52
Зальцбург, сегодня будет изнасилован.
Не сегодня а завтра,Ливерпуль играет завтра свой матч!)
don_surio
don_surio
   682 / 797
01 октября в 16:49
Зальцбург, сегодня будет изнасилован.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
01 октября в 16:28
Адриан добротно стоит, так что отсутствие Алиссона не будет критичным) Да и Шакири, кажется, тоже))
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