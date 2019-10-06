«Рома» разошлась ничьей с «Кальяри»

вчера, 18:10

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Рома» дома не смогла обыграть «Кальяри». По результатам игры римский клуб поднимется на 4-ую строчку, «Кальяри» на 8-м месте.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Кальяри» 1:1 (1:1)

Голы: Чеппителли 31 (автогол) - Жоао Педро 26 (пенальти)

«Рома»: Лопес, Спинаццола (Сантон 80), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара (Антонуччи 30), Клюйверт, Верету, Дзаньоло, Джеко

Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Чеппителли, Писакане, Пеллегрини (Маттьелло 81), Нандес, Чигарини, Рог, Наингголан (Ионицэ 75), Жоао Педро, Симеоне (Кастро 59)

Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждения: Чеппителли 11, Чигарини 16, Симеоне 33, Коларов 44, Пеллегрини 80



В параллельном матче «Лацио» и «Болонья» также не выявили победителя.