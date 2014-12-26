ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

Лескотт: «Поединок против „Манчестер Сити“ будет интересным»

26 декабря 2014, 04:35
 Защитник «Вест Бромвича» Джолеон Лескотт с нетерпением ждет встречи против своего бывшего клуба.

«Пятница будет очень интересной. Мы не хотим быть командой, которая хорошо играет, но не побеждает. Лучше мы будем показывать не такой зрелищный футбол, но будем набирать три очка», — считает англичанин.
Все новости
Витор Перейра провёл семинар для арбитров РПЛ
Сегодня, 15:28 ФотоКомментарии8
На базе «Алании» родились щенки
Сегодня, 10:44 ВидеоКомментарии5
Икарди выложил фото с Вандой Нарой после информации о расставании
Сегодня, 00:51 ФотоКомментарии12
Мбаппе опубликовал фото с президентом ПСЖ
Вчера, 14:03 ФотоКомментарии7
Ситуация с горением торфяников не помешает проведению матча «Урал» — ЦСКА
Вчера, 10:40 Комментарии20
Держит немцев в гараже. Роналду отдал 830 миллионов рублей за новинку для своей коллекции авто
16 октябряВадим Багров в блоге Модный разговорКомментарии11
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100