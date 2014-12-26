Лескотт: «Поединок против „Манчестер Сити“ будет интересным»

Защитник «Вест Бромвича» Джолеон Лескотт с нетерпением ждет встречи против своего бывшего клуба.
«Пятница будет очень интересной. Мы не хотим быть командой, которая хорошо играет, но не побеждает. Лучше мы будем показывать не такой зрелищный футбол, но будем набирать три очка», — считает англичанин.
«Пятница будет очень интересной. Мы не хотим быть командой, которая хорошо играет, но не побеждает. Лучше мы будем показывать не такой зрелищный футбол, но будем набирать три очка», — считает англичанин.