Экс-спортивный директор «Крыльев»: «Соболев пластичнее Дзюбы»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури порассуждал о том, в чем заключается отличие форварда самарцев , от нападающего «Зенита» .

Саша более пластичный. При таких больших габаритах трудно быть техничным игроком, как, например, Вагнер Лав. Но при таком росте у него больше пластичности, чем у Артема.

Пока преждевременно с кем-то из звезд его сравнивать. Но есть такой нападающий Манджукич, вот в чем-то они похожи. Александру нужно больше смотреть игры с участием Ибрагимовича, учиться чему-то новому. Но Соболеву нужно идти своей дорогой. У него много сильных качеств.