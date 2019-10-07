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Экс-спортивный директор «Крыльев»: «Соболев пластичнее Дзюбы»

сегодня, 20:36

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури порассуждал о том, в чем заключается отличие форварда самарцев Александра Соболева, от нападающего «Зенита» Артема Дзюбы

Саша более пластичный. При таких больших габаритах трудно быть техничным игроком, как, например, Вагнер Лав. Но при таком росте у него больше пластичности, чем у Артема.

Пока преждевременно с кем-то из звезд его сравнивать. Но есть такой нападающий Манджукич, вот в чем-то они похожи. Александру нужно больше смотреть игры с участием Ибрагимовича, учиться чему-то новому. Но Соболеву нужно идти своей дорогой. У него много сильных качеств.

Напомним, что Соболев был вызван в сборную России на матчи отборочного этапа к Евро-2020. 

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил Footbolista
   97 / 1019
сегодня в 21:12
Атмосфера сборной...+ выйдет на замену минут на 15....выпустят на больше если себя проявит в короткий отрезок и когда сборная гарантирует себе выход на Евро...все так начинают...
Ну да, выпустят на 15 минут, если игра будет сделана и команде надо будет НЕ играть, а доигрывать. Попробуй, прояви себя, когда уже ни кому ни чего не надо.
mihaluch
mihaluch
   150 / 1019
сегодня в 21:10
Пластика пластикой, но Дзюба наглее это факт.
pele1981
pele1981
   735 / 1019
сегодня в 21:07
За то у Дзюбы морда лица 56ьнее!)
Footbolista
Footbolista ответил cska1948
   5 / 1019
сегодня в 21:06
Атмосфера сборной...+ выйдет на замену минут на 15....выпустят на больше если себя проявит в короткий отрезок и когда сборная гарантирует себе выход на Евро...все так начинают...
cska1948
cska1948 ответил Footbolista
   97 / 1019
сегодня в 21:04
Ставки слишком высоки, чтобы 22-х летнего ноунейма с первого раза на весь матч выпускать...
А какой смысл приглашать на лавку?
ermak6848
ermak6848
   259 / 1019
сегодня в 20:58
да ещё себя не проявил
Footbolista
Footbolista ответил cska1948
   5 / 1019
сегодня в 20:53
Ставки слишком высоки, чтобы 22-х летнего ноунейма с первого раза на весь матч выпускать...
волгодон 2
волгодон 2
   50 / 1019
сегодня в 20:52
Обижает. Дзюба пластичен словно ясень.
cska1948
cska1948
   97 / 1019
сегодня в 20:51
Главное, чтобы Черчесов не на лавке держал Соболева и не на 15-10 минут выпустил в конце игры, а дал ему полновесный шанс проявить себя.
Romkurch
Romkurch
   368 / 1019
сегодня в 20:47
Дзюба не пластичный на поле, он умный.
7 из 9
7 из 9
   19 / 1019
сегодня в 20:45
Пластичнее карманника в принципе никого быть не может.
STVA 1
STVA 1
   128 / 1019
сегодня в 20:40
Соболев один !
Footbolista
Footbolista
   5 / 1019
сегодня в 20:39
Не...дзюба самый пластичный...в любую команду без мыла...талантище...
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