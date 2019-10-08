Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

сегодня, 09:54

Руководство московского «Динамо» назначило исполняющим обязанности главного тренера команды. Сейчас возглавляемый им дубль «бело-голубых» является лидером молодежного первенства. С 8 октября Новиков будет совмещать должности главного тренера основной команды «Динамо» и дубля москвичей.

Отметим, что «бело-голубые» были без наставника с 5 октября. Тогда пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.