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Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

сегодня, 09:54

Руководство московского «Динамо» назначило Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды. Сейчас возглавляемый им дубль «бело-голубых» является лидером молодежного первенства. С 8 октября Новиков будет совмещать должности главного тренера основной команды «Динамо» и дубля москвичей.

Отметим, что «бело-голубые» были без наставника с 5 октября. Тогда пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 1003
сегодня в 10:47
Может переломит ситуацию???
Удачи Динамо.
NYJ
NYJ
   206 / 1003
сегодня в 10:41
Удачи Динамо
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   330 / 1003
сегодня в 10:31
Желаю Новикову успехов
cska plus
cska plus
   13 / 1003
сегодня в 10:26
Походу динамики хотят ещё раз пройти через ФНЛ, чего бы очень не хотелось.
ОПС
ОПС
   456 / 1003
сегодня в 10:24
Будем посмотреть, что из этого получится.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   294 / 1003
сегодня в 10:21
Удачи Новикову!
nikoladolgov
nikoladolgov
   83 / 1003
сегодня в 10:20
Временщик ...
На самом деле Динамо договаривается с Луческу.
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Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского тренера Мирчи Луческу, рассказал о возможном назначении специалиста на пост главного тренера московского «Динамо».

«Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   66 / 1003
сегодня в 10:19
Удачи.
mihaluch
mihaluch
   150 / 1003
сегодня в 10:13
Знает команду хорошо, но справится ли, вот в чём вопрос.
VIPded
VIPded
   64 / 1003
сегодня в 10:10
Хороший шанс для карьеры.
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