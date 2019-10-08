Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Руководство московского «Динамо» назначило Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды. Сейчас возглавляемый им дубль «бело-голубых» является лидером молодежного первенства. С 8 октября Новиков будет совмещать должности главного тренера основной команды «Динамо» и дубля москвичей.
Отметим, что «бело-голубые» были без наставника с 5 октября. Тогда пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.
Удачи Динамо.
Удачи Динамо.
На самом деле Динамо договаривается с Луческу.
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Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского тренера Мирчи Луческу, рассказал о возможном назначении специалиста на пост главного тренера московского «Динамо».
«Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.
На самом деле Динамо договаривается с Луческу.
================================================
Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского тренера Мирчи Луческу, рассказал о возможном назначении специалиста на пост главного тренера московского «Динамо».
«Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.