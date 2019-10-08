ГлавнаяБлогиТренерская доля

Жуниньо уволил друга из «Лиона»

сегодня, 09:45

Назначение, которое выглядело обреченным с самого начала. Руководство «Лиона» вовремя осознало провал и уволило Силвиньо. «Соккер.ру» - о неизбежном.

Надо признать, что руководству «Лиона» потребовалось меньше времени для принятия решения об увольнении Силвиньо с поста главного тренера, чем все ожидали. Когда это назначение состоялось, мы скептически оценили перспективы бразильца, который не имел соответствующего тренерского опыта. 

Бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» немного потрудился помощником главного тренера сборной Бразилии Тите, не говорит даже по-французски и не обладает достаточной подготовкой, чтобы справляться с такой привередливой командой, как «Лион». Еще более странными были пафосные речи перед началом сезона. В том числе о желании сделать «Лион» волевым, дерзким и азартным, чтобы каждый отдавался за команду. 

Но странно, что заводить команду должен был человек, совсем от нее далекий, неопытный и даже не имеющий должного авторитета. Все заслуги Силвиньо ограничивались дружбой с Жуниньо, который легендарен и велик, конечно, но такими кадровыми решениями серьезно подпортил себе репутацию. Ведь президент «Лиона» Жан-Мишель Ола несколько устал от непосредственного контроля и руководства клубом, поэтому пригласил Жуниньо на пост спортивного директора, чтобы едва ли не впервые делегировать значительную часть полномочий в управлении хоть кому-то. 

Сложно было найти более подходящую персону для болельщиков «Лиона». Но сам Жуниньо, не имея соответствующего опыта, подставил немного и себя, и Ола, позвав тренировать лионцев Силвиньо. С ходу принимать сомнительные неоправданные решения – не слишком удачный почин. Поэтому Жуниньо разделил с Силвиньо порцию критики за старт сезона. Но все же у Жуниньо есть определенный иммунитет, поэтому он вслед за другом своим не отправится обратно в Бразилию. 

У болельщиков возникали опасения, что связь этих бразильцев помешает «Лиону» быстро расстаться с Силвиньо. Но старт сезона оказался слишком плохим, чтобы даже дружба не помогла. Последней каплей стало поражение в дерби от «Сент-Этьена» (0:1), очень болезненное, потому что «зеленые» к этому матчу подходили на последнем месте в Лиге 1, но сумели вырвать победу у лионцев на последних минутах. 

И к перерыву на октябрьские матчи сборных «Лион» подошел на кошмарном для клуба 14-м месте. Все начиналось слишком хорошо для «Лиона». В первом туре он разгромил «Монако» со счетом 3:0, но оказалось, что это в большей степени «заслуга» монегасков. Во втором туре был разбит «Анже» со счетом 6:0, что стало признаком общей неспособности соперника противостоять исполнителям высокого уровня. 

При этом «Анже» собирал все остальные очки с себе равными и середняками, но этот феномен «Анже» - отдельная история. А вот потом «Лион» не мог победить на протяжении семи матчей, пока не поехал в Лейпциг в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Там «Лион» победил со счетом 2:0, и Силвиньо, наверное, мог зацепиться за подлокотники и удержаться в тренерском кресле чуть подольше, если бы не следующий матч с «Сент-Этьеном». 

Силвиньо уволили с печальной статистикой в чемпионате: всего три победы, четыре ничейных резульатат и четыре поражения. Отставание от подиума составляет уже семь очков, а замыкающий турнирную таблицу «Метц» всего на один балл отстает от «Лиона». Это худшее начало «Лиона» в Лиге 1 с 1995 года. И это всего лишь третий тренер, уволенный в эпоху Жана-Мишеля Ола прямо по ходу сезона. 

Во Франции ходит много баек и историй о том, как Ола не любит увольнять тренеров до окончания сезона и терпит самых разных наставников. Силвиньо «посчастливилось» войти в число трех после Ги Стефана в 1996 году и Юбера Фурнье в 2015-м. Причем с ними расставались все равно на более позднем этапе, чем с Силвиньо. 

Любопытно, что в этой ситуации все-таки самому Ола пришлось вмешаться. Видимо, он понял, что Жуниньо не решится самостоятельно уволить своего друга. После поражения от «Сент-Этьена» Ола публично оказал давление на своего протеже, сказав, что Жуниньо должен взять ответственность за судьбу Силвиньо, которого сам выбрал на этот пост. И это довольно справедливо. Жуниньо сигнал понял, и «Лион» расстался с тренером. 

Надо сказать, что технически отставка еще не завершена. «Лион» работает над юридическими аспектами этой процедуры. Поэтому Силвиньо вроде как пока отстранен до завершения расторжения контракта. А тренировать команду будет Жеральд Батикль. Это временное назначение, которое в любом случае воспринимается фанатами более благосклонно. Поскольку «Лион» имеет опыт выведения в люди тренеров из числа помощников, из системы. 

Батикль начинал тренерскую карьеру в качестве наставника юношеской команды «Осера» в 2005 году, потом один сезон поработал с «Брестом» (с 2008 по 2009 год), а к «Лиону» присоединился в 2011 году и трудился помощником в тренерском штабе при разных наставниках, так что с системой хорошо знаком и уже успел пропитаться настроением команды. А перед Жуниньо стоит следующая сложная задача – не совершить очередной управленческий просчет. Ведь если Силвиньо ему могут простить по старой дружбе, то вторая громкая осечка может и из-под него выбить кресло, несмотря на всю фанатскую любовь. Для управления клубом нужны немного иные навыки, чем для радиоуправляемых ударов со штрафных.

Поделиться
Другие материалы по теме
Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
Сегодня, 09:54 Комментарии10
«Лион» рассматривает кандидатуры Венгера и Блана
Сегодня, 00:45 Комментарии8
«Лион» уволил главного тренера
Вчера, 22:19 Комментарии11
ОфициальноПабло Мачин - новый тренер «Эспаньола»
Вчера, 21:26 Комментарии6
Официально«Эспаньол» подтвердил отставку Гальего
Вчера, 21:22 Комментарии0
Официально«Сампдория» объявила о расторжении контракта с Ди Франческо
Вчера, 21:16 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1003
сегодня в 09:58
Вс е делается для газового проэкта
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100