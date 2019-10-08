Жуниньо уволил друга из «Лиона»

сегодня, 09:45

Назначение, которое выглядело обреченным с самого начала. Руководство «Лиона» вовремя осознало провал и уволило Силвиньо. «Соккер.ру» - о неизбежном.

Надо признать, что руководству «Лиона» потребовалось меньше времени для принятия решения об увольнении Силвиньо с поста главного тренера, чем все ожидали. Когда это назначение состоялось, мы скептически оценили перспективы бразильца, который не имел соответствующего тренерского опыта.

Бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» немного потрудился помощником главного тренера сборной Бразилии Тите, не говорит даже по-французски и не обладает достаточной подготовкой, чтобы справляться с такой привередливой командой, как «Лион». Еще более странными были пафосные речи перед началом сезона. В том числе о желании сделать «Лион» волевым, дерзким и азартным, чтобы каждый отдавался за команду.

Но странно, что заводить команду должен был человек, совсем от нее далекий, неопытный и даже не имеющий должного авторитета. Все заслуги Силвиньо ограничивались дружбой с Жуниньо, который легендарен и велик, конечно, но такими кадровыми решениями серьезно подпортил себе репутацию. Ведь президент «Лиона» Жан-Мишель Ола несколько устал от непосредственного контроля и руководства клубом, поэтому пригласил Жуниньо на пост спортивного директора, чтобы едва ли не впервые делегировать значительную часть полномочий в управлении хоть кому-то.

Сложно было найти более подходящую персону для болельщиков «Лиона». Но сам Жуниньо, не имея соответствующего опыта, подставил немного и себя, и Ола, позвав тренировать лионцев Силвиньо. С ходу принимать сомнительные неоправданные решения – не слишком удачный почин. Поэтому Жуниньо разделил с Силвиньо порцию критики за старт сезона. Но все же у Жуниньо есть определенный иммунитет, поэтому он вслед за другом своим не отправится обратно в Бразилию.

У болельщиков возникали опасения, что связь этих бразильцев помешает «Лиону» быстро расстаться с Силвиньо. Но старт сезона оказался слишком плохим, чтобы даже дружба не помогла. Последней каплей стало поражение в дерби от «Сент-Этьена» (0:1), очень болезненное, потому что «зеленые» к этому матчу подходили на последнем месте в Лиге 1, но сумели вырвать победу у лионцев на последних минутах.

И к перерыву на октябрьские матчи сборных «Лион» подошел на кошмарном для клуба 14-м месте. Все начиналось слишком хорошо для «Лиона». В первом туре он разгромил «Монако» со счетом 3:0, но оказалось, что это в большей степени «заслуга» монегасков. Во втором туре был разбит «Анже» со счетом 6:0, что стало признаком общей неспособности соперника противостоять исполнителям высокого уровня.

При этом «Анже» собирал все остальные очки с себе равными и середняками, но этот феномен «Анже» - отдельная история. А вот потом «Лион» не мог победить на протяжении семи матчей, пока не поехал в Лейпциг в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Там «Лион» победил со счетом 2:0, и Силвиньо, наверное, мог зацепиться за подлокотники и удержаться в тренерском кресле чуть подольше, если бы не следующий матч с «Сент-Этьеном».

Силвиньо уволили с печальной статистикой в чемпионате: всего три победы, четыре ничейных резульатат и четыре поражения. Отставание от подиума составляет уже семь очков, а замыкающий турнирную таблицу «Метц» всего на один балл отстает от «Лиона». Это худшее начало «Лиона» в Лиге 1 с 1995 года. И это всего лишь третий тренер, уволенный в эпоху Жана-Мишеля Ола прямо по ходу сезона.

Во Франции ходит много баек и историй о том, как Ола не любит увольнять тренеров до окончания сезона и терпит самых разных наставников. Силвиньо «посчастливилось» войти в число трех после Ги Стефана в 1996 году и Юбера Фурнье в 2015-м. Причем с ними расставались все равно на более позднем этапе, чем с Силвиньо.

Любопытно, что в этой ситуации все-таки самому Ола пришлось вмешаться. Видимо, он понял, что Жуниньо не решится самостоятельно уволить своего друга. После поражения от «Сент-Этьена» Ола публично оказал давление на своего протеже, сказав, что Жуниньо должен взять ответственность за судьбу Силвиньо, которого сам выбрал на этот пост. И это довольно справедливо. Жуниньо сигнал понял, и «Лион» расстался с тренером.

Надо сказать, что технически отставка еще не завершена. «Лион» работает над юридическими аспектами этой процедуры. Поэтому Силвиньо вроде как пока отстранен до завершения расторжения контракта. А тренировать команду будет Жеральд Батикль. Это временное назначение, которое в любом случае воспринимается фанатами более благосклонно. Поскольку «Лион» имеет опыт выведения в люди тренеров из числа помощников, из системы.

Батикль начинал тренерскую карьеру в качестве наставника юношеской команды «Осера» в 2005 году, потом один сезон поработал с «Брестом» (с 2008 по 2009 год), а к «Лиону» присоединился в 2011 году и трудился помощником в тренерском штабе при разных наставниках, так что с системой хорошо знаком и уже успел пропитаться настроением команды. А перед Жуниньо стоит следующая сложная задача – не совершить очередной управленческий просчет. Ведь если Силвиньо ему могут простить по старой дружбе, то вторая громкая осечка может и из-под него выбить кресло, несмотря на всю фанатскую любовь. Для управления клубом нужны немного иные навыки, чем для радиоуправляемых ударов со штрафных.