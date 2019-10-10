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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

10 октября 2019, 14:44

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Севилья» обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Больше других в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы в МЮ. В клубе хотят усилить центр поля. Со способностями хавбека также хорошо знаком наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, тренировавший Матиаса в «Мольде» во время его аренды в сезоне-2017/18.

«Ростов» оценивает норвежца в 16,7–22 млн евро.

Стоит отметить, что Норманн был признан болельщиками «Ростова» лучшим игроком сентября.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
   461 / 797
10 октября в 20:43
После игр сборных и Валерой заинтересуются!
beefs
beefs
   225 / 797
10 октября в 20:35
хороших ребят быстро приберут...
EAGinLE
EAGinLE ответил Шуnя771
   25 / 797
10 октября в 20:18
Сто лямов гринов пусть башляют .
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
10 октября в 20:14
Ростов! За полтинник!)) И ни цента меньше!
alexando1974
alexando1974
   394 / 797
10 октября в 20:12
не купят сульшера скоро уволят!
max74
max74
   170 / 797
10 октября в 19:31
Злодеи, дайте хотя бы пол сезона на более или менее вменяемый футбол в исполнении Ростова посмотреть. цуkо, не растаскивайте, черти-и-и-и
lobsterdam
lobsterdam ответил заDOOMчивый
   303 / 797
10 октября в 19:11
не пойму почему они за 50 лямов не купили ЦФ Дзюбу.он бы столько голов забил?!
да просто потому, что лфк пообещал его купить раньше, клоп на него глаз положил, говорит: классный нап, возьму себе вместо фирмино.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
10 октября в 19:10
Пока только слухи.
st_juventus
st_juventus ответил Трезвый повар
   248 / 797
10 октября в 18:54
И охото тебе было столько всего печатать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 18:44
До зимы можно спать спокойно, не купят...
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 18:38
скорее, тренером Ростова они заинтересовались
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   135 / 797
10 октября в 18:19
не пойму почему они за 50 лямов не купили ЦФ Дзюбу.он бы столько голов забил?!
yudin_duda
yudin_duda
   779 / 797
10 октября в 17:59
Хех, прикольно недалёкие агенты своих деревяшку пиарят))
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 797
10 октября в 17:51
Понятно, что в Ростове норвежец надолго не задержится! Но пока он в команде Карпина и это большое подспорье для успешного выступления.
mortid
mortid ответил Питер Ман
   335 / 797
10 октября в 17:49
Ахахах пиарщики ростова совсем оторвались от реальности после отскока у наших друзей. Уже никаких уток не стесняются вбрасывать. Ну ничего, скоро Питер на радость всей России разгромит ростов на нашей Газпром арене, и начнется падение пердивщиков!!!
Как бы не слил Ростов вас в Унитаз-Арену, вот смеха будет :D
Питер Ман
Питер Ман ответил Трезвый повар
   103 / 797
10 октября в 17:32
Ты путаешь, у меня один аккаунт, я с этими пользователями не связан и сомневаюсь что они клоны, клоны тут у казанского, Лора и подобных
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 17:12
Сейчас, что угодно напишут всякие шнобели и уткины, хотя Матиас хорошего уровня футболист.
311
311
   85 / 797
10 октября в 17:10
Валеру тоже забирайте в МЮ, без него Норманн - обычный ноунейм!)
ДСА
ДСА
   177 / 797
10 октября в 16:38
Новость из разряда: Только посмотреть.
Groove000
Groove000 ответил Питер Ман
   72 / 797
10 октября в 15:51
Ахахах пиарщики ростова совсем оторвались от реальности после отскока у наших друзей. Уже никаких уток не стесняются вбрасывать. Ну ничего, скоро Питер на радость всей России разгромит ростов на нашей Газпром арене, и начнется падение пердивщиков!!!
8:0 от московского Динамо не забывайте)
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
10 октября в 15:40
Поглядим! Наверное это не утка!
Брулин
Брулин
   62 / 797
10 октября в 15:34
Абсолютно верю в то, что не утка. Норманн очень хорош
Александр Рябов
Александр Рябов
   220 / 797
10 октября в 15:34
Хорошо, но только не зимой!!! Норманн основообразующий игрок самого центра. Успех Ростова во многом из-за него. Давайте в конце сезона уже такие сделки совершайте, а!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 октября в 15:33
Такими темпами, МЮ даже чемпионшип не потянет.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Трезвый повар
   193 / 797
10 октября в 15:31
Купили Матиаса за 1,7 евроляма. Буду рад за него если Норманн уйдёт из Ростова в большой европейский клуб. И Ростов на трансфере хорошо заработает
Салют!!!
Пусть так и будет!!!!
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Vladimir808
   90 / 797
10 октября в 15:28
Что-то клинит у тебя.((( У Ростова все хорошо.
Владимир, привет. Не общайся с ним. У этого тролля 50 аккаунтов
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Трезвый повар
Трезвый повар
   90 / 797
10 октября в 15:27
Купили Матиаса за 1,7 евроляма. Буду рад за него если Норманн уйдёт из Ростова в большой европейский клуб. И Ростов на трансфере хорошо заработает
Vladimir808
Vladimir808 ответил Питер Ман
   193 / 797
10 октября в 15:26
Ахахах пиарщики ростова совсем оторвались от реальности после отскока у наших друзей. Уже никаких уток не стесняются вбрасывать. Ну ничего, скоро Питер на радость всей России разгромит ростов на нашей Газпром арене, и начнется падение пердивщиков!!!
Что-то клинит у тебя.(((
У Ростова все хорошо.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
10 октября в 15:25
Ростов не продаст игрока
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
10 октября в 15:22
Ох разберут сейчас дончан на запчасти в зимнее межсезонье...
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