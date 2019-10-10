«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

10 октября 2019, 14:44

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Севилья» обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Больше других в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы в МЮ . В клубе хотят усилить центр поля. Со способностями хавбека также хорошо знаком наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, тренировавший Матиаса в «Мольде» во время его аренды в сезоне-2017/18.

«Ростов» оценивает норвежца в 16,7–22 млн евро.



Стоит отметить, что Норманн был признан болельщиками «Ростова» лучшим игроком сентября.