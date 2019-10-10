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Названы составы команд на матч Россия – Шотландия

10 октября 2019, 21:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Тренерские штабы сборных России и Шотландии назвали стартовые составы на матч седьмого тура отборочного раунда Евро-2020.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, МакГинн, Берк, Макгрегор, Фрэйзер.

Встреча сборных России и Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 21.45 мск.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча с шотландцами.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
10 октября в 23:01
Удачи сборной России .
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
10 октября в 22:48
После 1го тайма впечатления не очень позитивные.
drug01
drug01
   46 / 797
10 октября в 22:43
Ждём только победу!!!
Lazurny
Lazurny
   85 / 797
10 октября в 22:16
Удачи сборной России!
Sаshа
Sаshа
   263 / 797
10 октября в 22:05
Победа России
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 21:49
Удачи и победы!
berda2003
berda2003
   222 / 797
10 октября в 21:45
не получится...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
10 октября в 21:41
Удачи!
Тага Дага
Тага Дага
   371 / 797
10 октября в 21:21
Убери игрочишку....Черчес,буд мужиком.
_Философ_
_Философ_
   93 / 797
10 октября в 21:20
Джикию надеюсь валерьянкой накачали, а то опять буянить будет
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