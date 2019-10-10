Названы составы команд на матч Россия – Шотландия

10 октября 2019, 21:14

Тренерские штабы сборных России и Шотландии назвали стартовые составы на матч седьмого тура отборочного раунда Евро-2020.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, МакГинн, Берк, Макгрегор, Фрэйзер.

Встреча сборных России и Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 21.45 мск.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча с шотландцами.